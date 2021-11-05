https://uz.sputniknews.ru/20211105/poteryashki-v-uzbekistane-kak-teper-iskat-uteryannye-veschi-21237245.html

"Потеряшки" в Узбекистане: как теперь искать утерянные вещи?

"Потеряшки" в Узбекистане: как теперь искать утерянные вещи?

Столов находок больше не будет. Куда теперь обращаться, читайте в обзоре. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

находка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане обсуждают проект постановления правительства об оказании госуслуги по приемке, хранению и возврату утерянных предметов. Власти предлагают упразднить столы находок, относящиеся к Министерству внутренних дел, и передать эти функции Агентству государственных услуг.Центры госуслуг внедрят новую услугу по приему, хранению и возвращению владельцам утерянных или найденных вещей, либо передаче их архивным органам. Для этого запустят автоматизированную систему поиска вещей "Топилмалар" ("Находки"), которую интегрируют с информационной системой МВД "Буюм" ("Вещь").Находки будут храниться в центрах в течение полугода. Помещения для хранения специально оборудуют. Они должны соответствовать нормам пожарной безопасности: быть оснащены стальными сейфами и сигнальным оборудованием.В настоящее время в Узбекистане действует 157 Центров госуслуг. Ежедневно граждане получают в среднем 57 тысяч услуг.

https://uz.sputniknews.ru/20210726/gosuslugi-v-uzbekistane-budut-okazyvatsya-po-printsipu-edinogo-klienta-19829006.html

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