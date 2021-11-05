https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekistan-poglotila-pylnaya-mgla-foto-i-video-ochevidtsev-21232572.html

Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев

Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев

Из-за бури все машины и объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли. Люди задыхаются.

2021-11-05T14:17+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжает бушевать пыльная буря, охватившая всю страну накануне. Где-то порывы ветра достигали 12-15 метров в секунду, а в ряде областей (Бухарской, Навоийской и Джизакской) ветер вовсе усилился до 20-25 метров в секунду. Откуда же взялась пыль? По словам синоптиков, сильные ветра подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признали "очень нездоровым". В некоторых регионах из-за пыли на дорогах ухудшилась видимость до 500-1000 метров. Автомобилистов попросили соблюдать меры безопасности на дорогах.Все столбы, лавки, брусчатка, мусорки и другие объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли. В Минздраве тем временем дали несколько рекомендаций, как пережить бурю. Одна из мер касается медицинских масок: их необходимо менять строго каждые два часа. На кадрах видно, что жители страны к этой рекомендации прислушиваются. Известно, что за помощью обратились уже почти 700 человек с жалобами на трудности с дыханием. Некоторых пациентов госпитализировали.Как долго продлится буря, неизвестно. В Узгидромете заявили, что в выходные влияние холодного антициклона начнет постепенно ослабевать, температура воздуха повысится. Однако сильные порывы ветра все еще возможны.

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узбекистан