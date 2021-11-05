Общество
Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев
14:17 05.11.2021 (обновлено: 14:31 05.11.2021)
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Все машины, столбы, лавки и различные объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжает бушевать пыльная буря, охватившая всю страну накануне.
Где-то порывы ветра достигали 12-15 метров в секунду, а в ряде областей (Бухарской, Навоийской и Джизакской) ветер вовсе усилился до 20-25 метров в секунду.
Откуда же взялась пыль? По словам синоптиков, сильные ветра подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признали "очень нездоровым". В некоторых регионах из-за пыли на дорогах ухудшилась видимость до 500-1000 метров.
Автомобилистов попросили соблюдать меры безопасности на дорогах.
"Не передвигаться в транспорте, в котором не работает кондиционер или неисправны тормозная система, рулевое управление. Соблюдать дистанцию и не оставлять машины возле деревьев", — призвали в ГУВД.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Все столбы, лавки, брусчатка, мусорки и другие объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
В Минздраве тем временем дали несколько рекомендаций, как пережить бурю. Одна из мер касается медицинских масок: их необходимо менять строго каждые два часа.
На кадрах видно, что жители страны к этой рекомендации прислушиваются.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Известно, что за помощью обратились уже почти 700 человек с жалобами на трудности с дыханием. Некоторых пациентов госпитализировали.
Как долго продлится буря, неизвестно. В Узгидромете заявили, что в выходные влияние холодного антициклона начнет постепенно ослабевать, температура воздуха повысится.
Однако сильные порывы ветра все еще возможны.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik