Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekistan-poglotila-pylnaya-mgla-foto-i-video-ochevidtsev-21232572.html
Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев
Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев
Из-за бури все машины и объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли. Люди задыхаются.
2021-11-05T14:17+0500
2021-11-05T14:31+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21232942_0:838:2152:2048_1920x0_80_0_0_cbca457b24a6d009bf0abd118a6ef25a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжает бушевать пыльная буря, охватившая всю страну накануне. Где-то порывы ветра достигали 12-15 метров в секунду, а в ряде областей (Бухарской, Навоийской и Джизакской) ветер вовсе усилился до 20-25 метров в секунду. Откуда же взялась пыль? По словам синоптиков, сильные ветра подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признали "очень нездоровым". В некоторых регионах из-за пыли на дорогах ухудшилась видимость до 500-1000 метров. Автомобилистов попросили соблюдать меры безопасности на дорогах.Все столбы, лавки, брусчатка, мусорки и другие объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли. В Минздраве тем временем дали несколько рекомендаций, как пережить бурю. Одна из мер касается медицинских масок: их необходимо менять строго каждые два часа. На кадрах видно, что жители страны к этой рекомендации прислушиваются. Известно, что за помощью обратились уже почти 700 человек с жалобами на трудности с дыханием. Некоторых пациентов госпитализировали.Как долго продлится буря, неизвестно. В Узгидромете заявили, что в выходные влияние холодного антициклона начнет постепенно ослабевать, температура воздуха повысится. Однако сильные порывы ветра все еще возможны.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21232942_39:490:2116:2048_1920x0_80_0_0_e7f73c34f21e717209633b9c2ec0b295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев

14:17 05.11.2021 (обновлено: 14:31 05.11.2021)
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Sputnik
Все машины, столбы, лавки и различные объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане продолжает бушевать пыльная буря, охватившая всю страну накануне.
Где-то порывы ветра достигали 12-15 метров в секунду, а в ряде областей (Бухарской, Навоийской и Джизакской) ветер вовсе усилился до 20-25 метров в секунду.
Откуда же взялась пыль? По словам синоптиков, сильные ветра подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признали "очень нездоровым". В некоторых регионах из-за пыли на дорогах ухудшилась видимость до 500-1000 метров.
Автомобилистов попросили соблюдать меры безопасности на дорогах.
"Не передвигаться в транспорте, в котором не работает кондиционер или неисправны тормозная система, рулевое управление. Соблюдать дистанцию и не оставлять машины возле деревьев", — призвали в ГУВД.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Все столбы, лавки, брусчатка, мусорки и другие объекты инфраструктуры покрыты толстым слоем пыли.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
В Минздраве тем временем дали несколько рекомендаций, как пережить бурю. Одна из мер касается медицинских масок: их необходимо менять строго каждые два часа.
На кадрах видно, что жители страны к этой рекомендации прислушиваются.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Известно, что за помощью обратились уже почти 700 человек с жалобами на трудности с дыханием. Некоторых пациентов госпитализировали.
Как долго продлится буря, неизвестно. В Узгидромете заявили, что в выходные влияние холодного антициклона начнет постепенно ослабевать, температура воздуха повысится.
Однако сильные порывы ветра все еще возможны.
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Пыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:00"Узбекнефтегаз" раскрыл, когда разместит еврооблигации до $700 млн
14:17Узбекистан поглотила "пыльная мгла": фото и видео очевидцев
13:26Озвучена дата инаугурации президента Узбекистана
12:52Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей
12:02Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава
11:31Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список
11:04Узбекские ученые открыли новый вид растения
10:45В Ургенче пассажирам продали билеты на несуществующий рейс в Москву
10:20Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео
05:30Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
ВчераИнвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?
ВчераЗироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок
ВчераГлава ДНР о больших событиях, потрясениях и блицкриге Украины — видео
ВчераКандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"
ВчераГлавная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
ВчераКак мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
ВчераМировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео
ВчераУзбекистан и Кыргызстан свяжут инвестиции "на миллионы"
ВчераЭкономику Узбекистана признали самой быстрорастущей в Центральной Азии
ВчераТашкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?