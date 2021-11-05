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"Узбекнефтегаз" раскрыл, когда разместит еврооблигации до $700 млн
"Узбекнефтегаз" раскрыл, когда разместит еврооблигации до $700 млн
В 2018-м власти поставили цель "Узбекнефтегазу" — получить необходимый кредитный рейтинг и выйти на зарубежные рынки.
2021-11-05T15:00+0500
2021-11-05T15:00+0500
экономика
узбекистан
еврооблигации
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" выпустит и разместит на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в объеме до 700 миллионов долларов.Сделать это компания планирует в ноябре. Организаторами выпуска выступят Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, "J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.Этой осенью холдинг впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&amp;P рейтинги "BB-" с прогнозом "стабильный". Кроме того, американская DeGolyer &amp; MacNaughton провела аудит запасов, а Ernst &amp; Young — финансовой отчетности"Узбекнефтегаза" на период 2017-2020 годов.Мощности "Узбекнефтегаза"Сейчас компания может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/banki-uzbekistana-v-2022-m-vypustyat-evrobondy-na-470-mln-v-natsvalyute--mirziyoev-20165185.html
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узбекистан, еврооблигации

"Узбекнефтегаз" раскрыл, когда разместит еврооблигации до $700 млн

15:00 05.11.2021
© Unsplash / bruno neurath-wilsonВывеска с евро
Вывеска с евро - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Unsplash / bruno neurath-wilson
В 2018-м власти поставили цель "Узбекнефтегазу" — получить необходимый кредитный рейтинг и выйти на зарубежные рынки.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" выпустит и разместит на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в объеме до 700 миллионов долларов.
Сделать это компания планирует в ноябре.
Организаторами выпуска выступят Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, "J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.
Тогда же компания сообщила, что подписал мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.
Этой осенью холдинг впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" с прогнозом "стабильный".
Кроме того, американская DeGolyer & MacNaughton провела аудит запасов, а Ernst & Young — финансовой отчетности"Узбекнефтегаза" на период 2017-2020 годов.

Мощности "Узбекнефтегаза"

Сейчас компания может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.
Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.
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