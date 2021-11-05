https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekskim-pensioneram-razdali-stimuliruyuschie-skidki--spisok-21230756.html

Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список

Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список

Авиаперелеты, путешествия по стране, поездки на автобусах — все это станет намного доступнее для пожилых граждан.

2021-11-05T11:31+0500

2021-11-05T11:31+0500

2021-11-05T11:32+0500

общество

узбекистан

пенсионеры

скидки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21225412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bd24cf985b32af23a92b54fd73b38b5.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявили "месяц туризма для пожилых людей". В честь этого всем пенсионерам предоставили скидки на транспорт, услуги в гостиницах и заведениях общественного питания.Так, пенсионерам смогут вдвое меньше заплатить за размещение в 223 гостиницах и гостевых домах по всей республике. Кроме того, действует скидка в 50% на услуги 204 точек общепита.С 1 по 30 ноября пожилые граждане смогут приобрести со скидкой 25% авиабилеты эконома и бизнес-класса (кроме LPR3M, UPR3M, SPR3M, OPR3M) на внутренние перелеты. Такую льготу предоставила авиакомпания Uzbekistan Airways. Аналогичную льготу предложили пенсионерам в ООО "Узавтотранс сервис" — граждане смогут купить билеты на автобусы, курсирующие по местным маршрутам, со скидкой 10%. Пособия и 50% скидки для пенсионеров в святых местах Ташкента, Самаркандской и Хорезмской областей также установил благотворительный общественный фонд "Вакф" при управлении мусульман Узбекистана. Агентство культурного наследия, в свою очередь, объявило о скидках в размере 20% для доступа к 24 объектам культурного наследия в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.Министерство туризма и спорта между тем разработало программы внутренних поездок по регионам, охватывающий все святыни и места паломничества. Власти предупредили: отдых всех пожилых граждан будет организован в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/produkty-pitaniya-medosmotr-i-sportivnye-sostyazaniya-kak-podderjat-pensionerov-20799825.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, пенсионеры, скидки