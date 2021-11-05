https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekskim-pensioneram-razdali-stimuliruyuschie-skidki--spisok-21230756.html
Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список
Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список
Авиаперелеты, путешествия по стране, поездки на автобусах — все это станет намного доступнее для пожилых граждан.
2021-11-05T11:31+0500
2021-11-05T11:31+0500
2021-11-05T11:32+0500
общество
узбекистан
пенсионеры
скидки
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявили "месяц туризма для пожилых людей". В честь этого всем пенсионерам предоставили скидки на транспорт, услуги в гостиницах и заведениях общественного питания.Так, пенсионерам смогут вдвое меньше заплатить за размещение в 223 гостиницах и гостевых домах по всей республике. Кроме того, действует скидка в 50% на услуги 204 точек общепита.С 1 по 30 ноября пожилые граждане смогут приобрести со скидкой 25% авиабилеты эконома и бизнес-класса (кроме LPR3M, UPR3M, SPR3M, OPR3M) на внутренние перелеты. Такую льготу предоставила авиакомпания Uzbekistan Airways. Аналогичную льготу предложили пенсионерам в ООО "Узавтотранс сервис" — граждане смогут купить билеты на автобусы, курсирующие по местным маршрутам, со скидкой 10%. Пособия и 50% скидки для пенсионеров в святых местах Ташкента, Самаркандской и Хорезмской областей также установил благотворительный общественный фонд "Вакф" при управлении мусульман Узбекистана. Агентство культурного наследия, в свою очередь, объявило о скидках в размере 20% для доступа к 24 объектам культурного наследия в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.Министерство туризма и спорта между тем разработало программы внутренних поездок по регионам, охватывающий все святыни и места паломничества. Власти предупредили: отдых всех пожилых граждан будет организован в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/produkty-pitaniya-medosmotr-i-sportivnye-sostyazaniya-kak-podderjat-pensionerov-20799825.html
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узбекистан, пенсионеры, скидки
Узбекским пенсионерам раздали "стимулирующие" скидки — список
11:31 05.11.2021 (обновлено: 11:32 05.11.2021)
Власти тем самым хотят подтолкнуть пожилое население Узбекистана к путешествиям по стране.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявили "месяц туризма для пожилых людей".
В честь этого всем пенсионерам предоставили скидки на транспорт, услуги в гостиницах и заведениях общественного питания.
Так, пенсионерам смогут вдвое меньше заплатить за размещение в 223 гостиницах и гостевых домах по всей республике. Кроме того, действует скидка в 50% на услуги 204 точек общепита.
С 1 по 30 ноября пожилые граждане смогут приобрести со скидкой 25% авиабилеты эконома и бизнес-класса (кроме LPR3M, UPR3M, SPR3M, OPR3M) на внутренние перелеты. Такую льготу предоставила авиакомпания Uzbekistan Airways.
Привлекательные скидки предоставили в том числе в АО "Узбекистон темир йуллари" — 10% на тарифы, действующие внутри страны.
Аналогичную льготу предложили пенсионерам в ООО "Узавтотранс сервис" — граждане смогут купить билеты на автобусы, курсирующие по местным маршрутам, со скидкой 10%.
Пособия и 50% скидки для пенсионеров в святых местах Ташкента, Самаркандской и Хорезмской областей также установил благотворительный общественный фонд "Вакф" при управлении мусульман Узбекистана.
Агентство культурного наследия, в свою очередь, объявило
о скидках в размере 20% для доступа к 24 объектам культурного наследия в республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.
Министерство туризма и спорта между тем разработало программы внутренних поездок по регионам, охватывающий все святыни и места паломничества.
Власти предупредили: отдых всех пожилых граждан будет организован в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.