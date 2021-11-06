https://uz.sputniknews.ru/20211106/cherez-pyat-let-vrachi-i-uchitelya-budut-poluchat-1000-dollarov-21241669.html

Через пять лет врачи и учителя будут получать 1000 долларов

Через пять лет врачи и учителя будут получать 1000 долларов

Президент Шавкат Мирзиёев намерен заложить фундамент "третьего Ренессанса" в Узбекистане

2021-11-06T15:54+0500

2021-11-06T15:54+0500

2021-11-06T15:54+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

зарплата

врачи

президент

учителя

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи заявил о приоритетности развития науки и образования.Мирзиёев пообещал принять меры, чтобы к 2025 году заработная плата квалифицированных учителей поднялась до эквивалента 1000 долларов.Кроме того, в республике планируется улучшить качество дошкольного образования, построить десятки детских садов во всех регионах страны, обеспечить их современными учебными пособиями. Цель – поднять охват дошкольным образованием с нынешних 62% до 80%.Для работы в новых детских садах обучение пройдут 160 тысяч педагогов, работать они будут по новой национальной учебной программе.Обещал президент и повысить зарплату высококлассных врачей – к концу нового президентского срока они также будут зарабатывать около тысячи долларов в месяц.Выборы президента в Узбекистане состоялись 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов. Инаугурация вновь избранного главы государства прошла 6 ноября.

https://uz.sputniknews.ru/20211106/mirziyoev-obyavil-novuyu-strategiyu-razvitiya-strany-21240822.html

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шавкат мирзиёев, узбекистан, зарплата, врачи, президент, учителя