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Через пять лет врачи и учителя будут получать 1000 долларов
Через пять лет врачи и учителя будут получать 1000 долларов
Президент Шавкат Мирзиёев намерен заложить фундамент "третьего Ренессанса" в Узбекистане
2021-11-06T15:54+0500
2021-11-06T15:54+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
зарплата
врачи
президент
учителя
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи заявил о приоритетности развития науки и образования.Мирзиёев пообещал принять меры, чтобы к 2025 году заработная плата квалифицированных учителей поднялась до эквивалента 1000 долларов.Кроме того, в республике планируется улучшить качество дошкольного образования, построить десятки детских садов во всех регионах страны, обеспечить их современными учебными пособиями. Цель – поднять охват дошкольным образованием с нынешних 62% до 80%.Для работы в новых детских садах обучение пройдут 160 тысяч педагогов, работать они будут по новой национальной учебной программе.Обещал президент и повысить зарплату высококлассных врачей – к концу нового президентского срока они также будут зарабатывать около тысячи долларов в месяц.Выборы президента в Узбекистане состоялись 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов. Инаугурация вновь избранного главы государства прошла 6 ноября.
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шавкат мирзиёев, узбекистан, зарплата, врачи, президент, учителя

Через пять лет врачи и учителя будут получать 1000 долларов

15:54 06.11.2021
© МинздравРечь Шавката Мирзиёева после инаугурации
Речь Шавката Мирзиёева после инаугурации - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© Минздрав
Президент Шавкат Мирзиёев намерен заложить фундамент "третьего Ренессанса" в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи заявил о приоритетности развития науки и образования.
"Чтобы заложить фундамент третьего Ренессанса в нашей стране, нам нужна современная наука и образование. Нам нужны высококвалифицированные учителя, профессора, настоящие интеллектуалы, которые будут решать судьбу сегодняшней и завтрашней нашей молодежи", - цитирует президента пресс-служба Минздрава.
Мирзиёев пообещал принять меры, чтобы к 2025 году заработная плата квалифицированных учителей поднялась до эквивалента 1000 долларов.
Кроме того, в республике планируется улучшить качество дошкольного образования, построить десятки детских садов во всех регионах страны, обеспечить их современными учебными пособиями. Цель – поднять охват дошкольным образованием с нынешних 62% до 80%.
Для работы в новых детских садах обучение пройдут 160 тысяч педагогов, работать они будут по новой национальной учебной программе.
Обещал президент и повысить зарплату высококлассных врачей – к концу нового президентского срока они также будут зарабатывать около тысячи долларов в месяц.
"Обеспечение здоровья наших людей останется приоритетом в нашей стратегии развития. Планируется удвоить выделяемые на эту сферу средства, в том числе в ближайшие пять лет повысить зарплаты высококлассных врачей до эквивалента тысячи долларов", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Выборы президента в Узбекистане состоялись 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов. Инаугурация вновь избранного главы государства прошла 6 ноября.
Речь Шавката Мирзиёева после инаугурации - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
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