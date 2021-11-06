https://uz.sputniknews.ru/20211106/mirziyoev-obyavil-novuyu-strategiyu-razvitiya-strany-21240822.html

Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны

Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны

В инаугурационной речи президент Узбекистана рассказал о планируемых реформах и развитии республики.

2021-11-06T13:28+0500

2021-11-06T13:28+0500

2021-11-06T13:28+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

шавкат мирзиёев

инаугурация

стратегия развития

президент

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании Олий Мажлиса принес присягу, поклявшись "неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан", сообщает Центральная избирательная комиссия.На церемонии инаугурации помимо депутатов присутствовали общественные и политические деятели, представители дипломатического корпуса и журналисты.В своей инаугурационной речи вновь избранный глава государства объявил о новой стратегии развития Узбекистана.В первую очередь президент обещал обратить особое внимание реализации концепции "Новый Узбекистан". В рамках этой программы особое внимание будет уделяться обеспечению благополучия каждого гражданина страны вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания.По словам Мирзиёева, сейчас стоит задача обеспечить более тесное взаимодействие махаллей с хокимиатами, для чего в каждой махалле назначат своего помощника хокима, который будет отвечать за создание рабочих мест, борьбу с бедностью и духовно-воспитательную работу. Для расширения финансовых возможностей хокимиатов и махаллей будут выделены дополнительные средства, сформирован отдельный фонд.Глава государства также обозначил свою нацеленность на продуктивную работу и конкретные результаты.Как отметил президент, в ходе предвыборной компании, во время встреч с избирателями были обозначены новые планы социально-экономического, культурного и образовательного развития каждого региона. Эти планы будут реализовываться на протяжении многих лет.Высказался глава государства и против цензуры и давления на журналистов.В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению свободы слова и печати. Все журналисты и блогеры и впредь будут находиться под защитой закона и президента, пообещал Мирзиёев.Напомним, в соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.

https://uz.sputniknews.ru/20211105/mirziyoev-uvolil-esche-odnogo-chinovnika-iz-za-skandala-s-blokirovkoy-sotssetey-21231809.html

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