Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендовали пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны
В инаугурационной речи президент Узбекистана рассказал о планируемых реформах и развитии республики.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании Олий Мажлиса принес присягу, поклявшись "неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан", сообщает Центральная избирательная комиссия.
На церемонии инаугурации помимо депутатов присутствовали общественные и политические деятели, представители дипломатического корпуса и журналисты.
В своей инаугурационной речи вновь избранный глава государства объявил о новой стратегии развития Узбекистана.
В первую очередь президент обещал обратить особое внимание реализации концепции "Новый Узбекистан". В рамках этой программы особое внимание будет уделяться обеспечению благополучия каждого гражданина страны вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания.
"Для этого мы укрепим роль и ответственность местных органов власти в решении проблем на местах. С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы", - цитирует президента пресс-служба Минздрава.
По словам Мирзиёева, сейчас стоит задача обеспечить более тесное взаимодействие махаллей с хокимиатами, для чего в каждой махалле назначат своего помощника хокима, который будет отвечать за создание рабочих мест, борьбу с бедностью и духовно-воспитательную работу. Для расширения финансовых возможностей хокимиатов и махаллей будут выделены дополнительные средства, сформирован отдельный фонд.
Глава государства также обозначил свою нацеленность на продуктивную работу и конкретные результаты.
"Я повторю то, что сказал пять лет назад, то есть в первые дни, когда я начал свою президентскую карьеру: мне не нужны фальшивые и громкие заявления. Сухие и лживые высказывания, пустые цифры в документах – это будет только обман самих себя… Нам нужны идеи и мысли, практические предложения и инициативы, конкретные результаты, которые принесут пользу нашей общей работе и усилиям. Другого пути я категорически не приемлю", - подчеркнул он.
Как отметил президент, в ходе предвыборной компании, во время встреч с избирателями были обозначены новые планы социально-экономического, культурного и образовательного развития каждого региона. Эти планы будут реализовываться на протяжении многих лет.
Высказался глава государства и против цензуры и давления на журналистов.
"Должностные лица государственных органов и организаций стремятся воспрепятствовать деятельности СМИ, ввести цензуру, оказать давление на редакции, а также вымогать у них материальные и технические средства", - сказал он.
В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению свободы слова и печати. Все журналисты и блогеры и впредь будут находиться под защитой закона и президента, пообещал Мирзиёев.
Напомним, в соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.
Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.