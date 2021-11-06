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Президент Узбекистана вступил в должность
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендовали пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211106/mirziyoev-obyavil-novuyu-strategiyu-razvitiya-strany-21240822.html
Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны
Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны
В инаугурационной речи президент Узбекистана рассказал о планируемых реформах и развитии республики.
2021-11-06T13:28+0500
2021-11-06T13:28+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
шавкат мирзиёев
инаугурация
стратегия развития
президент
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании Олий Мажлиса принес присягу, поклявшись "неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан", сообщает Центральная избирательная комиссия.На церемонии инаугурации помимо депутатов присутствовали общественные и политические деятели, представители дипломатического корпуса и журналисты.В своей инаугурационной речи вновь избранный глава государства объявил о новой стратегии развития Узбекистана.В первую очередь президент обещал обратить особое внимание реализации концепции "Новый Узбекистан". В рамках этой программы особое внимание будет уделяться обеспечению благополучия каждого гражданина страны вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания.По словам Мирзиёева, сейчас стоит задача обеспечить более тесное взаимодействие махаллей с хокимиатами, для чего в каждой махалле назначат своего помощника хокима, который будет отвечать за создание рабочих мест, борьбу с бедностью и духовно-воспитательную работу. Для расширения финансовых возможностей хокимиатов и махаллей будут выделены дополнительные средства, сформирован отдельный фонд.Глава государства также обозначил свою нацеленность на продуктивную работу и конкретные результаты.Как отметил президент, в ходе предвыборной компании, во время встреч с избирателями были обозначены новые планы социально-экономического, культурного и образовательного развития каждого региона. Эти планы будут реализовываться на протяжении многих лет.Высказался глава государства и против цензуры и давления на журналистов.В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению свободы слова и печати. Все журналисты и блогеры и впредь будут находиться под защитой закона и президента, пообещал Мирзиёев.Напомним, в соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
https://uz.sputniknews.ru/20211105/mirziyoev-uvolil-esche-odnogo-chinovnika-iz-za-skandala-s-blokirovkoy-sotssetey-21231809.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, инаугурация, стратегия развития, президент

Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны

13:28 06.11.2021
© МинздравРечь Шавката Мирзиёева после инаугурации
Речь Шавката Мирзиёева после инаугурации - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© Минздрав
В инаугурационной речи президент Узбекистана рассказал о планируемых реформах и развитии республики.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании Олий Мажлиса принес присягу, поклявшись "неукоснительно соблюдать Конституцию и законы республики, гарантировать права и свободы граждан", сообщает Центральная избирательная комиссия.
На церемонии инаугурации помимо депутатов присутствовали общественные и политические деятели, представители дипломатического корпуса и журналисты.
В своей инаугурационной речи вновь избранный глава государства объявил о новой стратегии развития Узбекистана.
В первую очередь президент обещал обратить особое внимание реализации концепции "Новый Узбекистан". В рамках этой программы особое внимание будет уделяться обеспечению благополучия каждого гражданина страны вне зависимости от национальности, языка и вероисповедания.
"Для этого мы укрепим роль и ответственность местных органов власти в решении проблем на местах. С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы", - цитирует президента пресс-служба Минздрава.
По словам Мирзиёева, сейчас стоит задача обеспечить более тесное взаимодействие махаллей с хокимиатами, для чего в каждой махалле назначат своего помощника хокима, который будет отвечать за создание рабочих мест, борьбу с бедностью и духовно-воспитательную работу. Для расширения финансовых возможностей хокимиатов и махаллей будут выделены дополнительные средства, сформирован отдельный фонд.
Глава государства также обозначил свою нацеленность на продуктивную работу и конкретные результаты.
"Я повторю то, что сказал пять лет назад, то есть в первые дни, когда я начал свою президентскую карьеру: мне не нужны фальшивые и громкие заявления. Сухие и лживые высказывания, пустые цифры в документах – это будет только обман самих себя… Нам нужны идеи и мысли, практические предложения и инициативы, конкретные результаты, которые принесут пользу нашей общей работе и усилиям. Другого пути я категорически не приемлю", - подчеркнул он.
Как отметил президент, в ходе предвыборной компании, во время встреч с избирателями были обозначены новые планы социально-экономического, культурного и образовательного развития каждого региона. Эти планы будут реализовываться на протяжении многих лет.
Высказался глава государства и против цензуры и давления на журналистов.
"Должностные лица государственных органов и организаций стремятся воспрепятствовать деятельности СМИ, ввести цензуру, оказать давление на редакции, а также вымогать у них материальные и технические средства", - сказал он.
В настоящее время предпринимаются меры по обеспечению свободы слова и печати. Все журналисты и блогеры и впредь будут находиться под защитой закона и президента, пообещал Мирзиёев.
Напомним, в соответствии с избирательным законодательством, глава государства вступает в должность с момента принесения присяги в парламенте не позднее чем через два месяца после официального объявления ЦИК результатов голосования.
Выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев с результатом в 80,12% голосов.
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