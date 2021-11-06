https://uz.sputniknews.ru/20211106/kakie-ulitsy-perekroyut-dlya-zabega-v-samarkande-21242944.html

Какие улицы перекроют для забега в Самарканде?

Какие улицы перекроют для забега в Самарканде?

В Узбекистане пройдет международный благотворительный полумарафон, все средства пойдут на трудоустройство людей с инвалидностью

2021-11-06T19:13+0500

2021-11-06T19:13+0500

2021-11-06T19:13+0500

общество

самарканд

инвалиды

забег

марафон

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовал благотворительный полумарафон "Samarkand Half Marathon". Для проведения забега в городе перекроют часть улиц, сообщает информационная служба самаркандского хокимията.Сам забег пройдет 7 ноября. Накануне забега в городе пройдут концерты электронной музыки. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда.7 ноября с 06:00 до 15:00 следующие улицы и районы города будут время от времени закрыты для движения транспорта:Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html

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самарканд, инвалиды, забег, марафон