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Какие улицы перекроют для забега в Самарканде?
Какие улицы перекроют для забега в Самарканде?
В Узбекистане пройдет международный благотворительный полумарафон, все средства пойдут на трудоустройство людей с инвалидностью
2021-11-06T19:13+0500
2021-11-06T19:13+0500
общество
самарканд
инвалиды
забег
марафон
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовал благотворительный полумарафон "Samarkand Half Marathon". Для проведения забега в городе перекроют часть улиц, сообщает информационная служба самаркандского хокимията.Сам забег пройдет 7 ноября. Накануне забега в городе пройдут концерты электронной музыки. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда.7 ноября с 06:00 до 15:00 следующие улицы и районы города будут время от времени закрыты для движения транспорта:Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html
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самарканд, инвалиды, забег, марафон

Какие улицы перекроют для забега в Самарканде?

19:13 06.11.2021
© Олимпийский комитетПолумарафон "Самарканд"
Полумарафон Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© Олимпийский комитет
В Узбекистане пройдет международный благотворительный полумарафон, все средства пойдут на трудоустройство людей с инвалидностью
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Самарканде стартовал благотворительный полумарафон "Samarkand Half Marathon". Для проведения забега в городе перекроют часть улиц, сообщает информационная служба самаркандского хокимията.
Сам забег пройдет 7 ноября. Накануне забега в городе пройдут концерты электронной музыки. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда.
7 ноября с 06:00 до 15:00 следующие улицы и районы города будут время от времени закрыты для движения транспорта:
часть улицы Регистан перед "Хлебным рынком" до Университетского проспекта;
часть улицы Дахбед от пересечения с улицей Регистан до улицы Рудаки;
часть улицы Богимайдон от перекрестка с улицей Дахбед до улицы Кушховуз;
часть улицы Имама аль-Бухари от перекрестка с улицей Дахбед до улицы Шахи Зинда;
от пересечения улиц Мараканд и Имама Аль-Бухари до улицы Ибн Сина;
Часть улицы Чорраха от перекрестка с улицей Дахбед до улицы Бибиханим;
от перекрестка улиц Рухобод и Регистан через мавзолей Амира Темура до Университетского проспекта;
Университетский проспект;
участок трассы G-34 от Университетского проспекта до пересечения с улицей Мукуми;
часть улицы Бустонсарой от пересечения с улицей Рудаки до Университетского проспекта;
от пересечения улиц Амира Темура и Бустонсарой до улицы Абдурахмона Джами;
от пересечения улиц Абдурахмона Джами и Амира Темура до улицы Мирзо Улугбека;
часть улицы Мирзо Улугбека от пересечения с улицей Абдурахмона Джами до улицы Бустонсарой;
от пересечения улиц Ибн Сина и Рудаки до улицы Айдын-роуд;
часть улицы Вохида Абдуллаева от пересечения с улицей Ибн Сино до мечети Хазрат Хизр;
часть улицы Ислама Каримова от мечети Хазрати Хизр до улицы Шахи Зинда;
улица Шахи Зинда от фермерского рынка Сиаб до обсерватории Улугбека;
Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.
Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.
Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.
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