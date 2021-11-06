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Кыргызстан и Узбекистан реализуют порядка 60 совместных проектов
Кыргызстан и Узбекистан реализуют порядка 60 совместных проектов
"Дорожную карту" двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министры двух стран.
2021-11-06T14:51+0500
2021-11-06T14:51+0500
общество
узбекистан
кыргызстан
абдулла арипов
премьер-министр
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ТАШКЕНТ. 6 ноя – Sputnik. Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов встретились на полях первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия".Главы правительств обсудили двустороннее сотрудничество и работу Кыргызско-узбекского фонда развития, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.Как отметил Акылбек Жапаров, создание фонда окажет существенное влияние на начало реализации "дорожной карты" по расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации. "Дорожная карта" включает в себя около 60 совместных проектов.Премьер-министры обсудили вопросы поставок электроэнергии, транзита электричества и газа через узбекскую территорию, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", автодороги Иркештам - Дароот-Коргон - Кызыл-Кия, логистического хаба в Кызыл-Кие, а также Камбар-Атинской ГЭС-1.Акылбек Жапаров выразил благодарность Узбекистану за техническую помощь в строительстве двух средних школ в Баткенской области и реконструкции Узбекского драмтеатра имени Бабура в Оше.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/uzbekistan-i-kyrgyzstan-svyajut-investitsii-na-milliony-21223526.html
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узбекистан, кыргызстан, абдулла арипов, премьер-министр

Кыргызстан и Узбекистан реализуют порядка 60 совместных проектов

14:51 06.11.2021
© Пресс-служба Правительства КыргызстанаПремьер-министры Узбекистана и Кыргызстана Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© Пресс-служба Правительства Кыргызстана
"Дорожную карту" двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министры двух стран.
ТАШКЕНТ. 6 ноя – Sputnik. Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов встретились на полях первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия".
Главы правительств обсудили двустороннее сотрудничество и работу Кыргызско-узбекского фонда развития, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.
Как отметил Акылбек Жапаров, создание фонда окажет существенное влияние на начало реализации "дорожной карты" по расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации. "Дорожная карта" включает в себя около 60 совместных проектов.
"Отрадно, что накануне узбекская сторона завершила внутригосударственные процедуры по созданию Кыргызско-Узбекского фонда развития", - сказал он.
Премьер-министры обсудили вопросы поставок электроэнергии, транзита электричества и газа через узбекскую территорию, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", автодороги Иркештам - Дароот-Коргон - Кызыл-Кия, логистического хаба в Кызыл-Кие, а также Камбар-Атинской ГЭС-1.
Акылбек Жапаров выразил благодарность Узбекистану за техническую помощь в строительстве двух средних школ в Баткенской области и реконструкции Узбекского драмтеатра имени Бабура в Оше.
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