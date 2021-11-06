https://uz.sputniknews.ru/20211106/kyrgyzstan-i-uzbekistan-realizuyut-poryadka-60-sovmestnyx-proektov-21241221.html

Кыргызстан и Узбекистан реализуют порядка 60 совместных проектов

Кыргызстан и Узбекистан реализуют порядка 60 совместных проектов

"Дорожную карту" двустороннего сотрудничества обсудили премьер-министры двух стран.

2021-11-06T14:51+0500

2021-11-06T14:51+0500

2021-11-06T14:51+0500

общество

узбекистан

кыргызстан

абдулла арипов

премьер-министр

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ТАШКЕНТ. 6 ноя – Sputnik. Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана Акылбек Жапаров и Абдулла Арипов встретились на полях первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия".Главы правительств обсудили двустороннее сотрудничество и работу Кыргызско-узбекского фонда развития, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.Как отметил Акылбек Жапаров, создание фонда окажет существенное влияние на начало реализации "дорожной карты" по расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации. "Дорожная карта" включает в себя около 60 совместных проектов.Премьер-министры обсудили вопросы поставок электроэнергии, транзита электричества и газа через узбекскую территорию, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", автодороги Иркештам - Дароот-Коргон - Кызыл-Кия, логистического хаба в Кызыл-Кие, а также Камбар-Атинской ГЭС-1.Акылбек Жапаров выразил благодарность Узбекистану за техническую помощь в строительстве двух средних школ в Баткенской области и реконструкции Узбекского драмтеатра имени Бабура в Оше.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/uzbekistan-i-kyrgyzstan-svyajut-investitsii-na-milliony-21223526.html

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узбекистан, кыргызстан, абдулла арипов, премьер-министр