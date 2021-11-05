https://uz.sputniknews.ru/20211105/mirziyoev-uvolil-esche-odnogo-chinovnika-iz-za-skandala-s-blokirovkoy-sotssetey-21231809.html
Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей
Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей
По данным СМИ, это не единственный представитель власти, которого Мирзиёев освободил от должности на фоне инцидента с соцсетями. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-05T12:52+0500
2021-11-05T12:52+0500
2021-11-05T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил Шухрата Садикова от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Как писали местные СМИ, Садикова уволили из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в минувшую среду.Напомним: Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям ("Узкомназорат") тогда ограничила работу Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.Данные меры вызвали острую реакцию у населения. Дело дошло до властей. Мирзиёев назвал такие действия недальновидными и поручил уволить главу "Узкомнадзора" Голибшера Зияева.По данным СМИ, накануне президент также освободил от должности советника премьера, главу департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова.В четверг Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube снова заработали. В списке заблокированных сайтов остались только TikTok, Twitter, Skype, "ВКонтакте" и WeChat.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/uzbekistan-ujestochil-shtrafnoe-nakazanie-za-narushenie-zakona-o-dannyx-21178318.html
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шавкат мирзиёев, соцсети, чиновник
Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей
По данным СМИ, это не единственный представитель власти, которого Мирзиёев освободил от должности на фоне инцидента с соцсетями.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев освободил Шухрата Садикова от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Как писали местные СМИ, Садикова уволили из-за приостановки работы соцсетей и мессенджеров в минувшую среду.
Напомним: Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям ("Узкомназорат") тогда ограничила работу Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.
Данные меры вызвали острую реакцию у населения. Дело дошло до властей. Мирзиёев назвал такие действия недальновидными и поручил уволить
главу "Узкомнадзора" Голибшера Зияева.
По данным СМИ, накануне президент также освободил от должности советника премьера, главу департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжона Умарова.
В четверг Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube снова заработали. В списке заблокированных сайтов остались только TikTok, Twitter, Skype, "ВКонтакте" и WeChat.