https://uz.sputniknews.ru/20211106/posle-intsidenta-v-novoy-moskve-zaderjivayut-migrantov-21238956.html

После инцидента в Новой Москве задерживают мигрантов

После инцидента в Новой Москве задерживают мигрантов

Полиция проводит облавы в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком.

2021-11-06T10:05+0500

2021-11-06T10:05+0500

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россия

происшествие

мигранты

полиция

новая москва

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Полиция накануне проводила рейды по стройкам Новой Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости. Массовые проверки мигрантов проводятся после нападения четырех мужчин, предположительно приезжих, на отца с ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.По району Новые Ватутинки ездило несколько полицейских автозаков и автобусов, сотрудники органов правопорядка проверяли документы у рабочих на стройках. СМИ сообщают о десятках задержанных.Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину с ребенком. По словам пострадавшего, нападавший ударил мальчика по щеке. Также у одного из злоумышленников, возможно, был нож.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство".Расследованием занялись специалисты СК и прокуратуры. Они также проследят за соблюдением прав ребенка.Полиция меньше чем за сутки установила всех участников инцидента, которые оказались гражданами России, приехавшими из Оренбурга.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/migrantov-v-rossii-genomno-pometyat-zachem-eto-nujno-21223033.html

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происшествие, мигранты, полиция, новая москва