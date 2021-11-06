https://uz.sputniknews.ru/20211106/posle-intsidenta-v-novoy-moskve-zaderjivayut-migrantov-21238956.html
После инцидента в Новой Москве задерживают мигрантов
После инцидента в Новой Москве задерживают мигрантов
Полиция проводит облавы в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком.
2021-11-06T10:05+0500
2021-11-06T10:05+0500
2021-11-06T11:29+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Полиция накануне проводила рейды по стройкам Новой Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости. Массовые проверки мигрантов проводятся после нападения четырех мужчин, предположительно приезжих, на отца с ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.По району Новые Ватутинки ездило несколько полицейских автозаков и автобусов, сотрудники органов правопорядка проверяли документы у рабочих на стройках. СМИ сообщают о десятках задержанных.Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину с ребенком. По словам пострадавшего, нападавший ударил мальчика по щеке. Также у одного из злоумышленников, возможно, был нож.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство".Расследованием занялись специалисты СК и прокуратуры. Они также проследят за соблюдением прав ребенка.Полиция меньше чем за сутки установила всех участников инцидента, которые оказались гражданами России, приехавшими из Оренбурга.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/migrantov-v-rossii-genomno-pometyat-zachem-eto-nujno-21223033.html
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происшествие, мигранты, полиция, новая москва
После инцидента в Новой Москве задерживают мигрантов
10:05 06.11.2021 (обновлено: 11:29 06.11.2021)
Полиция проводит облавы в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Полиция накануне проводила рейды по стройкам Новой Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости
.
Массовые проверки мигрантов проводятся после нападения четырех мужчин, предположительно приезжих, на отца с ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
По району Новые Ватутинки ездило несколько полицейских автозаков и автобусов, сотрудники органов правопорядка проверяли документы у рабочих на стройках. СМИ сообщают о десятках задержанных.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа молодых людей избивает мужчину с ребенком. По словам пострадавшего, нападавший ударил мальчика по щеке. Также у одного из злоумышленников, возможно, был нож.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство".
Расследованием занялись специалисты СК и прокуратуры. Они также проследят за соблюдением прав ребенка.
Полиция меньше чем за сутки установила всех участников инцидента, которые оказались гражданами России, приехавшими из Оренбурга.