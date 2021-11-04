https://uz.sputniknews.ru/20211104/migrantov-v-rossii-genomno-pometyat-zachem-eto-nujno-21223033.html

Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?

Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?

В Следственном комитете России привели статистику преступлений, совершенных иностранцами в 2020 и 2021 годах. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

мигранты

следственный комитет рф

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Следственный комитет готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.Например, если в первые шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то в этом году уже почти 19 тысяч.При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.В эксклюзивном интервью Sputnik правозащитник, узбекский блогер Бахром Исмаилов рассказал, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.Ранее в МВД предложили брать у приезжающих в Россию мигрантов отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-rf-mogut-vvesti-sbor-biometrii-pri-otkrytii-bankovskix-schetov-migrantam-20441731.html

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мигранты, следственный комитет рф