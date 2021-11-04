https://uz.sputniknews.ru/20211104/migrantov-v-rossii-genomno-pometyat-zachem-eto-nujno-21223033.html
Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
В Следственном комитете России привели статистику преступлений, совершенных иностранцами в 2020 и 2021 годах. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-04T12:34+0500
2021-11-04T12:34+0500
2021-11-04T12:44+0500
общество
мигранты
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21223116_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_d07d3a61558b4d93a567b7274ef4a40f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Следственный комитет готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.Например, если в первые шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то в этом году уже почти 19 тысяч.При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.В эксклюзивном интервью Sputnik правозащитник, узбекский блогер Бахром Исмаилов рассказал, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.Ранее в МВД предложили брать у приезжающих в Россию мигрантов отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-rf-mogut-vvesti-sbor-biometrii-pri-otkrytii-bankovskix-schetov-migrantam-20441731.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21223116_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_9b0361624c9c7e10f89607f18c31cc50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигранты, следственный комитет рф
Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
12:34 04.11.2021 (обновлено: 12:44 04.11.2021)
В Следственном комитете России привели статистику преступлений, совершенных иностранцами в 2020 и 2021 годах.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Следственный комитет готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.
Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — сказала она.
По словам Петренко, это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.
Например, если в первые шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то в этом году уже почти 19 тысяч.
При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.
В эксклюзивном интервью Sputnik правозащитник, узбекский блогер Бахром Исмаилов рассказал
, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.
Ранее в МВД предложили
брать у приезжающих в Россию мигрантов отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.