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Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
В Следственном комитете России привели статистику преступлений, совершенных иностранцами в 2020 и 2021 годах. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-04T12:34+0500
2021-11-04T12:44+0500
общество
мигранты
следственный комитет рф
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Следственный комитет готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.Например, если в первые шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то в этом году уже почти 19 тысяч.При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.В эксклюзивном интервью Sputnik правозащитник, узбекский блогер Бахром Исмаилов рассказал, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.Ранее в МВД предложили брать у приезжающих в Россию мигрантов отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-rf-mogut-vvesti-sbor-biometrii-pri-otkrytii-bankovskix-schetov-migrantam-20441731.html
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мигранты, следственный комитет рф

Мигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?

12:34 04.11.2021 (обновлено: 12:44 04.11.2021)
© Pixabay / geraltХудожественное изображение молекул ДНК
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Pixabay / geralt
В Следственном комитете России привели статистику преступлений, совершенных иностранцами в 2020 и 2021 годах.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Следственный комитет готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию.
Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — сказала она.
По словам Петренко, это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.
Например, если в первые шесть месяцев 2020 года правоохранители расследовали свыше 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то в этом году уже почти 19 тысяч.
При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений.
В эксклюзивном интервью Sputnik правозащитник, узбекский блогер Бахром Исмаилов рассказал, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.
Ранее в МВД предложили брать у приезжающих в Россию мигрантов отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
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