https://uz.sputniknews.ru/20211106/ses-v-urgute-budet-proizvodit-innovatsionnye-produkty-21241954.html

СЭС в Ургуте будет производить инновационные продукты

СЭС в Ургуте будет производить инновационные продукты

Для расширения территории экономической зоны планируется изъять 580,8 гектара земли.

2021-11-06T16:32+0500

2021-11-06T16:32+0500

2021-11-06T16:32+0500

общество

инновации

свободная экономическая зона

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Территория Ургутского района Самаркандской области стала свободной экономической зоной. Постановление об этом подписал 4 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Здесь планируется производить инновационную импортозамещающую продукцию, основанную на высоких технологиях и ориентированную на экспорт.Статус участников СЭС "Ургут" признаны все предприятия, реализующие инновационные инвестпроекты на территории района. Кроме того, для расширения территории экономической зоны планируется изъять для государственных и общественных нужд дополнительные 580,8 гектара земли.На этой территории будет организовано современное производство востребованной продукции для внешнего рынка и товары с высокой добавленной стоимостью.Земельные участки для реализации инвестиционных проектов выделят посредством электронного онлайн-аукциона. При этом компенсация потерь сельскохозяйственных и лесных земель из-за перехода их в СЭС взыматься не будет.На территории СЭЗ реализуются 84 инвестиционных проекта на сумму более 402 миллионов долларов. В марте 2021 года территория СЭЗ "Ургут" была расширена за счет выделения земель "Урамасского" района и района Хишрав города Самарканда.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/zavod-v-uzbekistane-po-vypusku-kia-i-lada-v-2023-godu-povysit-lokalizatsiyu-do-30-21019614.html

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инновации, свободная экономическая зона