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СЭС в Ургуте будет производить инновационные продукты
СЭС в Ургуте будет производить инновационные продукты
Для расширения территории экономической зоны планируется изъять 580,8 гектара земли.
2021-11-06T16:32+0500
2021-11-06T16:32+0500
общество
инновации
свободная экономическая зона
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Территория Ургутского района Самаркандской области стала свободной экономической зоной. Постановление об этом подписал 4 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Здесь планируется производить инновационную импортозамещающую продукцию, основанную на высоких технологиях и ориентированную на экспорт.Статус участников СЭС "Ургут" признаны все предприятия, реализующие инновационные инвестпроекты на территории района. Кроме того, для расширения территории экономической зоны планируется изъять для государственных и общественных нужд дополнительные 580,8 гектара земли.На этой территории будет организовано современное производство востребованной продукции для внешнего рынка и товары с высокой добавленной стоимостью.Земельные участки для реализации инвестиционных проектов выделят посредством электронного онлайн-аукциона. При этом компенсация потерь сельскохозяйственных и лесных земель из-за перехода их в СЭС взыматься не будет.На территории СЭЗ реализуются 84 инвестиционных проекта на сумму более 402 миллионов долларов. В марте 2021 года территория СЭЗ "Ургут" была расширена за счет выделения земель "Урамасского" района и района Хишрав города Самарканда.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/zavod-v-uzbekistane-po-vypusku-kia-i-lada-v-2023-godu-povysit-lokalizatsiyu-do-30-21019614.html
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инновации, свободная экономическая зона

СЭС в Ургуте будет производить инновационные продукты

16:32 06.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил СЭЗ "Ургут"
Шавкат Мирзиёев посетил СЭЗ Ургут - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для расширения территории экономической зоны планируется изъять 580,8 гектара земли.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Территория Ургутского района Самаркандской области стала свободной экономической зоной. Постановление об этом подписал 4 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Здесь планируется производить инновационную импортозамещающую продукцию, основанную на высоких технологиях и ориентированную на экспорт.
Статус участников СЭС "Ургут" признаны все предприятия, реализующие инновационные инвестпроекты на территории района. Кроме того, для расширения территории экономической зоны планируется изъять для государственных и общественных нужд дополнительные 580,8 гектара земли.
На этой территории будет организовано современное производство востребованной продукции для внешнего рынка и товары с высокой добавленной стоимостью.
Земельные участки для реализации инвестиционных проектов выделят посредством электронного онлайн-аукциона. При этом компенсация потерь сельскохозяйственных и лесных земель из-за перехода их в СЭС взыматься не будет.
На территории СЭЗ реализуются 84 инвестиционных проекта на сумму более 402 миллионов долларов. В марте 2021 года территория СЭЗ "Ургут" была расширена за счет выделения земель "Урамасского" района и района Хишрав города Самарканда.
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