https://uz.sputniknews.ru/20211022/zavod-v-uzbekistane-po-vypusku-kia-i-lada-v-2023-godu-povysit-lokalizatsiyu-do-30-21019614.html
Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30%
Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30%
В первом квартале 2023 года намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T08:30+0500
2021-10-22T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекское предприятие ADM Jizzakh, расположенное в свободной экономической зоне "Джизак" и выпускающее модели KIA и Lada, в начале 2023 года освоит мелкоузловую сборку данных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе президента Шавката Мирзиёева. Накануне глава государства в ходе поездки в Джизакскую область ознакомился с технологическим процессом на заводе ADM Jizzakh. В марте здесь была освоена крупноузловая сборка до 25 тысяч единиц десяти моделей автомобилей KIA и Lada ежегодно. В настоящий момент на рынок Узбекистана поставлено более 2 тысяч автомобилей. Объем инвестиций составляет 12 миллионов долларов.В первом квартале 2023 года на заводе намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха. Помимо сборки KIA и Lada, завод также освоит выпуск моделей Renault.В конце сентября компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистана, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. В 2020-м в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 центров по всей стране, было продано более 5 тысяч автомобилей Lada.Позднее французский автоконцерн Renault сообщил, что осенью запустит через сеть Roodell продажи кроссоверов Arkana и Kaptur в Узбекистане, а также рассматривает возможность запуска производства автомобилей в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-nachali-seriynuyu-sborku-avtomobiley-lada-20581254.html
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узбекистан, машина, автомобили, lada, kia
Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30%
08:30 22.10.2021 (обновлено: 11:54 22.10.2021)
В первом квартале 2023 года намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекское предприятие ADM Jizzakh, расположенное в свободной экономической зоне "Джизак" и выпускающее модели KIA и Lada, в начале 2023 года освоит мелкоузловую сборку данных автомобилей.
Об этом сообщили
в пресс-службе президента Шавката Мирзиёева.
Накануне глава государства в ходе поездки в Джизакскую область ознакомился с технологическим процессом на заводе ADM Jizzakh.
В марте здесь была освоена крупноузловая сборка до 25 тысяч единиц десяти моделей автомобилей KIA и Lada ежегодно.
В настоящий момент на рынок Узбекистана поставлено более 2 тысяч автомобилей. Объем инвестиций составляет 12 миллионов долларов.
"В рамках второй фазы стоимостью 216 миллионов долларов будет освоена мелкоузловая сборка", — говорится в сообщении.
В первом квартале 2023 года на заводе намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха. Помимо сборки KIA и Lada, завод также освоит выпуск моделей Renault.
"В результате мощность завода достигнет 100 тысяч единиц в год. Будет создано еще 3 тысячи новых рабочих мест, локализация будет доведена до 30%, годовой экспорт автомобилей составит 150 миллионов долларов", — добавили в пресс-службе.
В конце сентября компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистана, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки.
В 2020-м в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 центров по всей стране, было продано более 5 тысяч автомобилей Lada.
Позднее французский автоконцерн Renault сообщил
, что осенью запустит через сеть Roodell продажи кроссоверов Arkana и Kaptur в Узбекистане, а также рассматривает возможность запуска производства автомобилей в республике.