https://uz.sputniknews.ru/20211022/zavod-v-uzbekistane-po-vypusku-kia-i-lada-v-2023-godu-povysit-lokalizatsiyu-do-30-21019614.html

Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30%

Завод в Узбекистане по выпуску KIA и Lada в 2023 году повысит локализацию до 30%

В первом квартале 2023 года намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T08:30+0500

2021-10-22T08:30+0500

2021-10-22T11:54+0500

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекское предприятие ADM Jizzakh, расположенное в свободной экономической зоне "Джизак" и выпускающее модели KIA и Lada, в начале 2023 года освоит мелкоузловую сборку данных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе президента Шавката Мирзиёева. Накануне глава государства в ходе поездки в Джизакскую область ознакомился с технологическим процессом на заводе ADM Jizzakh. В марте здесь была освоена крупноузловая сборка до 25 тысяч единиц десяти моделей автомобилей KIA и Lada ежегодно. В настоящий момент на рынок Узбекистана поставлено более 2 тысяч автомобилей. Объем инвестиций составляет 12 миллионов долларов.В первом квартале 2023 года на заводе намечено организовать выпуск 314 деталей и компонентов, а также запустить сварочный и покрасочный цеха. Помимо сборки KIA и Lada, завод также освоит выпуск моделей Renault.В конце сентября компания Roodell, официальный дилер автомобилей Lada в Узбекистана, сообщила, что на ADM Jizzakh началась сборка моделей Lada Vesta SW и Lada Xray методом крупноузловой сборки. В 2020-м в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 центров по всей стране, было продано более 5 тысяч автомобилей Lada.Позднее французский автоконцерн Renault сообщил, что осенью запустит через сеть Roodell продажи кроссоверов Arkana и Kaptur в Узбекистане, а также рассматривает возможность запуска производства автомобилей в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-nachali-seriynuyu-sborku-avtomobiley-lada-20581254.html

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