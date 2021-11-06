https://uz.sputniknews.ru/20211106/uzbekistanets-vzyal-serebro-v-belgrade-21240078.html

Узбекистанец взял "серебро" в Белграде

Узбекистанец взял "серебро" в Белграде

Молодой боксер Абдумалик Халаков занял второе место на Чемпионате мира среди взрослых.

2021-11-06T11:50+0500

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сербия

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Боксер из Узбекистана Абдумалик Халаков завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди взрослых в Белграде, сообщает Национальный олимпийский комитет.Халаков, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финальном поединке встретился с опытным спортсменом из Франции Софьяном Умией.Команда Узбекистана завоевала две медали на завершившемся Чемпионате мира в Белграде: "серебро" у Абдумалика Халакова и "бронза" у Мадияра Саидахимова в весовой категории до 92 кг.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/legendarnomu-uzbekskomu-bokseru-rufatu-riskievu-stroyat-novyy-dom-20915799.html

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бокс, медаль, сербия