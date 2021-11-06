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Узбекистанец взял "серебро" в Белграде
Узбекистанец взял "серебро" в Белграде
Молодой боксер Абдумалик Халаков занял второе место на Чемпионате мира среди взрослых.
2021-11-06T11:50+0500
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спорт
бокс
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Боксер из Узбекистана Абдумалик Халаков завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди взрослых в Белграде, сообщает Национальный олимпийский комитет.Халаков, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финальном поединке встретился с опытным спортсменом из Франции Софьяном Умией.Команда Узбекистана завоевала две медали на завершившемся Чемпионате мира в Белграде: "серебро" у Абдумалика Халакова и "бронза" у Мадияра Саидахимова в весовой категории до 92 кг.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/legendarnomu-uzbekskomu-bokseru-rufatu-riskievu-stroyat-novyy-dom-20915799.html
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бокс, медаль, сербия

Узбекистанец взял "серебро" в Белграде

11:50 06.11.2021
© НОКАбдумалик Халаков серебрянный призем ЧМ по боксу
Абдумалик Халаков серебрянный призем ЧМ по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2021
© НОК
Молодой боксер Абдумалик Халаков занял второе место на Чемпионате мира среди взрослых.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Боксер из Узбекистана Абдумалик Халаков завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди взрослых в Белграде, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Халаков, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финальном поединке встретился с опытным спортсменом из Франции Софьяном Умией.
"Блестящим получился бой между двумя обладателями высокой техники и тактики. Безусловно, данное сражение за высокий титул первенства планеты превратился в один из самых красивых противостояний турнира. К сожалению, в итоге наш соотечественник не смог одолеть своего французского оппонента, серебряного призёра Олимпийских игр в Рио", - сообщает НОК.
Команда Узбекистана завоевала две медали на завершившемся Чемпионате мира в Белграде: "серебро" у Абдумалика Халакова и "бронза" у Мадияра Саидахимова в весовой категории до 92 кг.
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