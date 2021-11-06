https://uz.sputniknews.ru/20211106/za-devyat-mesyatsev-uzbekistan-posetili-bolee-1-mln-turistov-21242595.html

За девять месяцев Узбекистан посетили более 1 млн туристов

За девять месяцев Узбекистан посетили более 1 млн туристов

Из госбюджета на поддержку туристического бизнеса в Узбекистане в 2021 году выделено 6,5 млрд сумов.

2021-11-06T18:09+0500

2021-11-06T18:09+0500

2021-11-06T18:09+0500

общество

узбекистан

бизнес

госбюджет

туристы

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Министерстве туризма и спорта рассказали об итогах уходящего года. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, узбекской туриндустрии удалось не только остаться на плаву, но и развиваться, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Кроме этого, открылись 105 новых гостиниц, 1 001 семейный гостевой дом, 90 туристических предприятий, добавил замминистра.Как рассказали в ведомстве, за 9 месяцев Узбекистан посетили 1,2 миллиона иностранных туристов, а экспорт туристических услуг составил 273 миллионов долларов. В этом году туристов из некоторых стран Западной Европы, Америки и СНГ оказалось больше, чем ожидалось. Однако в целом из-за ограничений в Японии, Китае, Индии и Юго-Восточной Азии поток туристов оказался низким.Важную роль в развитии сферы играет внутренний туризм. Так, государство предоставляет туроператорам и турагентам субсидии в размере 15% на авиа- и железнодорожные билеты и 10% на жильё для организации туров по всему Узбекистану для местных туристов. Для этого из госбюджета выделено почти 5 миллиардов сумов.В 2021 году в сфере туризма создано почти 3000 рабочих мест благодаря запуску 38 проектов на общую сумму почти 2 триллина сумов.Активно развивается туристическое образование. На сегодняшний день около 6 тысяч студентов учатся по направлению туризма в 25 вузах, и еще около 3,5 тысяч – в 24 колледжах. В учебных заведениях открыты специальности "Тревел-журналистика", "Креативная индустрия", "Смарт туризм", "Управление культурным наследием", "Музейное дело".Ожидается, что в следующем году дипломы получат 3080 специалистов в сфере туризма. В поисках работы им поможет специально разработанная платформа Travel-jobs.uz. Здесь напрямую можно связаться с потенциальными работодателями.Победители конкурса "Tourism. The path to innovation", предложившие перспективные стартап-проекты и инновационные бизнес-идеи в сфере туризма, получили гранты на общую сумму 1,5 млрд сумов. Молодые предприниматели смогут полностью реализовать свои проекты в 2022-2023 годах.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-poyavitsya-tsifrovaya-kopiya-mavzoleya-ismaila-samani--20989005.html

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узбекистан, бизнес, госбюджет, туристы