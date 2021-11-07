Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что действующий глава республики победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.