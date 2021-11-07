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Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны
Прежде чем совершенствовать конституцию, важно изучить мировой опыт, подчеркнул глава государства.
2021-11-07T12:18+0500
2021-11-07T12:18+0500
политика
узбекистан
президент
инаугурация
конституция
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиеев предложил провести в стране конституционные реформы."На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – заявил вновь избранный глава государства на церемонии инаугурации, которая состоялась накануне.Шавкат Мирзиёев отметил, что реформы конституционального характера реализовывались во многих странах в период кардинальных перемен. Поэтому в Узбекистане также нужно рассмотреть вопрос совершенствования основного закона, изучив и тщательно обдумав, при этом мировой конституционный опыт.К примеру, он заявил о планах по трансформации центральных ведомств, создании компактной системы управления. Народное государство будет строиться через развитие свободного гражданского общества, подчеркнул президент.Накануне 6 ноября 2021 года президент Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
https://uz.sputniknews.ru/20210106/Senat-Oliy-Mazhlisa-odobril-popravki-k-Konstitutsii--podrobnosti-15736688.html
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узбекистан, президент, инаугурация, конституция

Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны

12:18 07.11.2021
© СС0 / Unsplash / NosirФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© СС0 / Unsplash / Nosir
По словам президента, основной закон республики нуждается в усовершенствовании. Но прежде – важно тщательно изучить мировой опыт.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиеев предложил провести в стране конституционные реформы.
"На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – заявил вновь избранный глава государства на церемонии инаугурации, которая состоялась накануне.
Шавкат Мирзиёев отметил, что реформы конституционального характера реализовывались во многих странах в период кардинальных перемен. Поэтому в Узбекистане также нужно рассмотреть вопрос совершенствования основного закона, изучив и тщательно обдумав, при этом мировой конституционный опыт.
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К примеру, он заявил о планах по трансформации центральных ведомств, создании компактной системы управления. Народное государство будет строиться через развитие свободного гражданского общества, подчеркнул президент.
Накануне 6 ноября 2021 года президент Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что действующий глава республики победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.

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