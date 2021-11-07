Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны

ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиеев предложил провести в стране конституционные реформы."На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – заявил вновь избранный глава государства на церемонии инаугурации, которая состоялась накануне.Шавкат Мирзиёев отметил, что реформы конституционального характера реализовывались во многих странах в период кардинальных перемен. Поэтому в Узбекистане также нужно рассмотреть вопрос совершенствования основного закона, изучив и тщательно обдумав, при этом мировой конституционный опыт.К примеру, он заявил о планах по трансформации центральных ведомств, создании компактной системы управления. Народное государство будет строиться через развитие свободного гражданского общества, подчеркнул президент.Накануне 6 ноября 2021 года президент Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
По словам президента, основной закон республики нуждается в усовершенствовании. Но прежде – важно тщательно изучить мировой опыт.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Шавкат Мирзиеев предложил провести в стране конституционные реформы.
"На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – заявил вновь избранный глава государства на церемонии инаугурации, которая состоялась накануне.
Шавкат Мирзиёев отметил, что реформы конституционального характера реализовывались во многих странах в период кардинальных перемен. Поэтому в Узбекистане также нужно рассмотреть вопрос совершенствования основного закона, изучив и тщательно обдумав, при этом мировой конституционный опыт.
К примеру, он заявил о планах по трансформации центральных ведомств, создании компактной системы управления. Народное государство будет строиться через развитие свободного гражданского общества, подчеркнул президент.
Накануне 6 ноября 2021 года президент Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность на новый срок.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что действующий глава республики победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%.