https://uz.sputniknews.ru/20211107/v-tashoblasti-postroyat-memorialnyy-kompleks-i-biblioteku-21245884.html

В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн

В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн

Средства на строительство будут выделены из местного бюджета, сообщил глава хокимията Ташкентского региона.

2021-11-07T11:46+0500

2021-11-07T11:46+0500

2021-11-07T11:53+0500

общество

ташкентская область

строительство

нурафшон

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава хокимията Ташкентской области Даврон Хидоятов дал старт реализации проекта по строительству мемориального комплекса Зульфии Закировой. Строительная компания, выигравшая тендер, по данным пресс-службы администрации, уже занимается проектированием.Новый сквер появится на территории "Нурафшон Бизнес Сити" и займет площадь около 3 га. На его строительство уже выделено 28,4 млрд сумов из местного бюджета. Кроме того, глава района заявил о планах по строительству здесь же трехэтажной Ташкентской областной библиотеки им. Эльбека. На это выделят еще 6 млрд сумов.В общей сложности на реализацию задуманного потратят 34,4 млрд сумов ($3,2 млн).Память в Зульфие Закировой, жительнице Ташобласти, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, увековечена в мемориальном комплексе "Ода стойкости" в Парке Победы. Монумент является символом потерь народа Узбекистана и его колоссального вклада в победу на войне. Кроме того, в прошлом году по мотивам истории жизни матери-героини снят фильм "Илхак".

https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html

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ташкентская область, строительство, нурафшон