https://uz.sputniknews.ru/20211107/v-tashoblasti-postroyat-memorialnyy-kompleks-i-biblioteku-21245884.html
В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн
В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн
Средства на строительство будут выделены из местного бюджета, сообщил глава хокимията Ташкентского региона.
2021-11-07T11:46+0500
2021-11-07T11:46+0500
2021-11-07T11:53+0500
общество
ташкентская область
строительство
нурафшон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/07/21245618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67f2efdbb92ed94c0588e5f76375278c.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Глава хокимията Ташкентской области Даврон Хидоятов дал старт реализации проекта по строительству мемориального комплекса Зульфии Закировой. Строительная компания, выигравшая тендер, по данным пресс-службы администрации, уже занимается проектированием.Новый сквер появится на территории "Нурафшон Бизнес Сити" и займет площадь около 3 га. На его строительство уже выделено 28,4 млрд сумов из местного бюджета. Кроме того, глава района заявил о планах по строительству здесь же трехэтажной Ташкентской областной библиотеки им. Эльбека. На это выделят еще 6 млрд сумов.В общей сложности на реализацию задуманного потратят 34,4 млрд сумов ($3,2 млн).Память в Зульфие Закировой, жительнице Ташобласти, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, увековечена в мемориальном комплексе "Ода стойкости" в Парке Победы. Монумент является символом потерь народа Узбекистана и его колоссального вклада в победу на войне. Кроме того, в прошлом году по мотивам истории жизни матери-героини снят фильм "Илхак".
https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html
ташкентская область
нурафшон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/07/21245618_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_72dfdf77ac6c075468ac97deb5741c4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентская область, строительство, нурафшон
В Ташобласти построят мемориальный комплекс и библиотеку более чем за $3,2 млн
11:46 07.11.2021 (обновлено: 11:53 07.11.2021)
Средства на строительство будут выделены из местного бюджета, сообщил глава хокимията Ташкентского региона.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Глава хокимията Ташкентской области Даврон Хидоятов дал старт
реализации проекта по строительству мемориального комплекса Зульфии Закировой.
Строительная компания, выигравшая тендер, по данным пресс-службы администрации, уже занимается проектированием.
Новый сквер появится на территории "Нурафшон Бизнес Сити" и займет площадь около 3 га. На его строительство уже выделено 28,4 млрд сумов из местного бюджета.
Кроме того, глава района заявил о планах по строительству здесь же трехэтажной Ташкентской областной библиотеки им. Эльбека. На это выделят еще 6 млрд сумов.
В общей сложности на реализацию задуманного потратят 34,4 млрд сумов ($3,2 млн).
Память в Зульфие Закировой, жительнице Ташобласти, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, увековечена
в мемориальном комплексе "Ода стойкости" в Парке Победы. Монумент является символом потерь народа Узбекистана и его колоссального вклада в победу на войне.
Кроме того, в прошлом году по мотивам истории жизни матери-героини снят
фильм "Илхак".