https://uz.sputniknews.ru/20211108/komu-nujny-tri-dozy-vaktsiny-ot-covid-19--otvetil-doktor-myasnikov-21258489.html
Кому нужны три дозы вакцины от COVID-19 — ответил доктор Мясников
Кому нужны три дозы вакцины от COVID-19 — ответил доктор Мясников
Ранее в ВОЗ озвучили шокирующий факт, связанный со смертностью от коронавируса. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-08T14:02+0500
2021-11-08T14:02+0500
2021-11-08T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса.Речь идет о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им следует внимательнее отнестись к вакцинации.Мясников объяснил, как следует привиться людям в группе риска: например, вколоть обе дозы "Спутника V", затем через полгода — "Спутник Лайт" (одну дозу).Зачем нужно три дозы? По словам врача, у пожилых граждан с хроническими недугами может слишком быстро снижаться уровень антител. Иммунного ответа в таком случае может быть недостаточно, чтобы организм боролся с вирусом.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о важности вакцинации от COVID-19.По его словам, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%. При этом большая часть пациентов в стационарах — именно непривитые. В конце сентября ВОЗ обратили внимание на связь между смертностью от вируса SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.
https://uz.sputniknews.ru/20201006/Mozhno-li-prinimat-antibiotiki-pri-COVID-19-i-grippe--otvet-shtaba-15126308.html
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вакцина, доктор, коронавирус covid-19, воз
Кому нужны три дозы вакцины от COVID-19 — ответил доктор Мясников
Ранее в ВОЗ озвучили шокирующий факт, связанный со смертностью от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса.
Речь идет о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им следует внимательнее отнестись к вакцинации.
Мясников объяснил, как следует привиться людям в группе риска: например, вколоть обе дозы "Спутника V", затем через полгода — "Спутник Лайт" (одну дозу).
Зачем нужно три дозы? По словам врача, у пожилых граждан с хроническими недугами может слишком быстро снижаться уровень антител. Иммунного ответа в таком случае может быть недостаточно, чтобы организм боролся с вирусом.
"Если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, то они будут достаточно защищены", — добавил Мясников.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о важности вакцинации от COVID-19.
По его словам, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%. При этом большая часть пациентов в стационарах — именно непривитые.
В конце сентября ВОЗ обратили внимание на связь между смертностью от вируса SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.