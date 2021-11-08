https://uz.sputniknews.ru/20211108/komu-nujny-tri-dozy-vaktsiny-ot-covid-19--otvetil-doktor-myasnikov-21258489.html

Кому нужны три дозы вакцины от COVID-19 — ответил доктор Мясников

Кому нужны три дозы вакцины от COVID-19 — ответил доктор Мясников

Ранее в ВОЗ озвучили шокирующий факт, связанный со смертностью от коронавируса. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-08T14:02+0500

2021-11-08T14:02+0500

2021-11-08T14:02+0500

общество

вакцина

доктор

коронавирус covid-19

воз

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от коронавируса.Речь идет о пенсионерах старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Именно им следует внимательнее отнестись к вакцинации.Мясников объяснил, как следует привиться людям в группе риска: например, вколоть обе дозы "Спутника V", затем через полгода — "Спутник Лайт" (одну дозу).Зачем нужно три дозы? По словам врача, у пожилых граждан с хроническими недугами может слишком быстро снижаться уровень антител. Иммунного ответа в таком случае может быть недостаточно, чтобы организм боролся с вирусом.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о важности вакцинации от COVID-19.По его словам, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%. При этом большая часть пациентов в стационарах — именно непривитые. В конце сентября ВОЗ обратили внимание на связь между смертностью от вируса SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.

https://uz.sputniknews.ru/20201006/Mozhno-li-prinimat-antibiotiki-pri-COVID-19-i-grippe--otvet-shtaba-15126308.html

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вакцина, доктор, коронавирус covid-19, воз