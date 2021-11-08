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https://uz.sputniknews.ru/20211108/prezident-naznachil-v-navoiyskoy-oblasti-novogo-xokima-21261435.html
Президент назначил нового хокима Навоийской области
Президент назначил нового хокима Навоийской области
Исполняющим обязанности главы Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
2021-11-08T16:40+0500
2021-11-08T17:01+0500
общество
хоким
навоийская область
отставка
назначение
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент освободил от должности главу Навоийской области Кобула Турсунова, который занимал свой пост с 2016 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.При этом на сайте областной администрации указано, что Турсунов сам попросил об отставке по состоянию здоровья.Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.Официально причина этих кадровых перестановок не названа, однако известно, что на совещании в апреле Шавкат Мирзиёев объявил выговор Турсунову за игнорирование проблем малого бизнеса.
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хоким, навоийская область, отставка, назначение

Президент назначил нового хокима Навоийской области

16:40 08.11.2021 (обновлено: 17:01 08.11.2021)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийПапка с документами
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Исполняющим обязанности главы Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент освободил от должности главу Навоийской области Кобула Турсунова, который занимал свой пост с 2016 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
© Пресс-служба хокимията Навоинской областиКобул Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области
Кобул Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
Кобул Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Навоинской области
При этом на сайте областной администрации указано, что Турсунов сам попросил об отставке по состоянию здоровья.
Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
Официально причина этих кадровых перестановок не названа, однако известно, что на совещании в апреле Шавкат Мирзиёев объявил выговор Турсунову за игнорирование проблем малого бизнеса.
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