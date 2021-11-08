https://uz.sputniknews.ru/20211108/prezident-naznachil-v-navoiyskoy-oblasti-novogo-xokima-21261435.html

Президент назначил нового хокима Навоийской области

Президент назначил нового хокима Навоийской области

Исполняющим обязанности главы Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.

2021-11-08T16:40+0500

2021-11-08T16:40+0500

2021-11-08T17:01+0500

общество

хоким

навоийская область

отставка

назначение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/84/5278487_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a8610f38333d6ff90da63ac6e4e54649.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент освободил от должности главу Навоийской области Кобула Турсунова, который занимал свой пост с 2016 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.При этом на сайте областной администрации указано, что Турсунов сам попросил об отставке по состоянию здоровья.Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.Официально причина этих кадровых перестановок не названа, однако известно, что на совещании в апреле Шавкат Мирзиёев объявил выговор Турсунову за игнорирование проблем малого бизнеса.

навоийская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоким, навоийская область, отставка, назначение