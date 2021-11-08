https://uz.sputniknews.ru/20211108/prezident-naznachil-v-navoiyskoy-oblasti-novogo-xokima-21261435.html
Президент назначил нового хокима Навоийской области
Президент назначил нового хокима Навоийской области
Исполняющим обязанности главы Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
2021-11-08T16:40+0500
2021-11-08T16:40+0500
2021-11-08T17:01+0500
общество
хоким
навоийская область
отставка
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/84/5278487_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a8610f38333d6ff90da63ac6e4e54649.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент освободил от должности главу Навоийской области Кобула Турсунова, который занимал свой пост с 2016 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.При этом на сайте областной администрации указано, что Турсунов сам попросил об отставке по состоянию здоровья.Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.Официально причина этих кадровых перестановок не названа, однако известно, что на совещании в апреле Шавкат Мирзиёев объявил выговор Турсунову за игнорирование проблем малого бизнеса.
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/84/5278487_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_2508ee1af0c425127a289cfd408b7e3b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хоким, навоийская область, отставка, назначение
Президент назначил нового хокима Навоийской области
16:40 08.11.2021 (обновлено: 17:01 08.11.2021)
Исполняющим обязанности главы Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Президент освободил от должности главу Навоийской области Кобула Турсунова, который занимал
свой пост с 2016 года, сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
При этом на сайте областной администрации указано
, что Турсунов сам попросил об отставке по состоянию здоровья.
Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов, который до этого с 2018 года руководил налоговым управлением Ташкента.
Официально причина этих кадровых перестановок не названа, однако известно, что на совещании в апреле Шавкат Мирзиёев объявил выговор Турсунову за игнорирование проблем малого бизнеса.