https://uz.sputniknews.ru/20211108/rejim-pytaet-politzaklyuchennyx-21254927.html

Режим пытает политзаключенных

Режим пытает политзаключенных

Мир успел уже подзабыть события в Вашингтоне 6 января, однако в США это по-прежнему острая тема. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-08T11:01+0500

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колумнисты

сша

вашингтон

политзаключенный

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Дело в том, что сотни человек, участвовавших в так называемом "штурме Капитолия", продолжают сидеть в тюрьме. Даже ручные американские СМИ уже осмеливаются называть их политзаключенными.На днях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наконец-то получила разрешение посетить узников в вашингтонской тюрьме. Политик добивалась этого долгие месяцы. То, что она увидела, ее потрясло."Условия чудовищные, туалеты сломаны, на стенах плесень", — рассказывала она журналистам. Политзаключенные содержатся отдельно от остальных зэков. Все они сидят в одиночках. Им разрешается покидать камеры только на два часа в день. Раньше можно было лишь на час — тюремная администрация мотивировала это необходимостью соблюдения социальной дистанции.Об отношении к политзаключенным хорошо говорит одна история. Весной Кристофер Уоррел, один из узников 6 января, попросился в больничку — у него было сломано запястье. Поэтому судья занялся его делом и постановил отправить Уоррелла на операцию только в конце октября, спустя четыре месяца после его обращения. Надо думать, запястье к тому времени срослось само собой.Трогательная деталь: несмотря на все издевательства, политзаключенные каждый вечер хором поют американский гимн. Отделение вашингтонской тюрьмы, в котором они содержатся, прозвали "крылом патриотов".Почти год эти патриоты ждут суда. Им инкриминируют подстрекательство к мятежу, мятеж, нападения на силовиков. Это тяжелые статьи, в перспективе обвиняемым светят десятки лет в тюрьме. Хотя весь мир прекрасно видел, что протестанты 6 января вели себя абсолютно мирно. Что они, в сущности, сделали? Возмутились фальсификацией выборов. Зашли в конгресс, где, собственно, заседают их избранники, слуги, так сказать, народа. Поделали селфи. Обошли помещения. Все.В процессе охранник Капитолия застрелил ни в чем не повинную женщину Эшли Бэббит. Никто его за это не судил. Белая женщина это вам не Джордж Флойд, "это другое".На сегодня в вашингтонской тюрьме сидят тридцать семь человек, по всей Америке — больше четырехсот. Заметим, их вина еще не доказана, суда не было, над ними издеваются просто по фану, чтобы не выступали. Ну и чтоб запугать всех несогласных."Мы живем в величайшей стране мира, и это не та страна, где люди должны заживо гнить в тюрьме только за то, что им не понравился результат выборов", — замечание Марджори Тейлор Грин звучит как оксюморон. Впрочем, мир давно привык к этому абсурду.Страна, которая учит демократии весь мир, регулярно применяет "жестокие и необычные наказания", которые весь мир давно благополучно запретил. Иногда это делается на чужой территории, чужими руками, однако мы все прекрасно понимаем, что выгодополучателем и организатором пыточного конвейера является именно Вашингтон.Не-а, он просто публиковал документы, неприятные для американских политиков. А, да, как же мы забыли? Он же еще "изнасиловал" женщину. Ну, то есть, он провел с ней ночь по любви и взаимному согласию. А через несколько дней — вы подумайте! — переспал с другой женщиной. Это быстренько квалифицировали как изнасилование."Преступление" было совершено в Швеции одиннадцать лет назад. Ассанж был молодым и красивым мужчиной. Совершенно неудивительно, что женщины прыгали к нему в постель. Сейчас на его фотографии больно смотреть. Девять лет в заключении (семь — в посольстве Эквадора и два — в английской тюрьме строгого режима) превратили его в дряхлого старика. Докладчик ООН отметил, что Ассанжа подвергают в тюрьме психологическим пыткам. В ожидании худшего журналист уже написал завещание.Американцев не слишком возмущает жестокость режима. Дело не только в их любимом девизе "Права она или нет, но это моя страна." Они просто привыкли к этой жестокости и не воспринимают ее как нечто из ряда вон выходящее. Беспредел в американских тюрьмах — по отношению к политзаключенным в том числе — это просто часть рутины.Обыватель часто представляет себе американскую тюрьму как санаторий с фитнесом, бассейном и выбором блюд по меню. Но так выглядят только места заключения для богатых — в фильме Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" это показано очень хорошо. Подавляющее же большинство 2,3 миллиона заключенных американцев чалится на нарах в совершенно чудовищных условиях.Смертность среди зэков постоянно растет, почти половина из них хронически больны, от всех болезней их лечат в лучшем случае ибупрофеном. Прибавьте к этому террор криминальных авторитетов и уникальный американский тренд на самоубийства — едва человек оказывается в камере, как внезапно совершает суицид.С 2015 года справедливости по подобному делу пыталась добиться семья 28-летней Сандры Бленд. Девушка попала в изолятор за то, что не включила поворотник. Техасский полицейский арестовал ее на дороге, а через два дня Сандра внезапно покончила с собой в камере. Ее родные до сих пор расследуют этот загадочный случай. А ведь таких историй сотни в год.Это очень интересные заведения, о которых американская пропаганда предпочитает не распространяться. Все, что там происходит, засекречено еще больше, чем в государственных тюрьмах. Журналист Time под прикрытием поработал в одной такой рядовой тюрьме в Луизиане в 2014 году.Заключенные резали друг друга буквально на глазах у равнодушно наблюдавших за этим охранников. Один из заключенных объявил голодовку и вскоре реально умер от голода. Другой месяцами умолял положить его в больницу, однако на медобслуживании компания экономила и бедолагу госпитализировали только тогда, когда у него развилась гангрена. Тогда ему ампутировали обе ноги.Заключенные в частных тюрьмах обязаны работать, иначе их отправят в карцер. За это они получают зарплату, но настолько маленькую, что не могут купить себе достаточно еды в тюремном магазине — и родные вынуждены каждый месяц присылать им по несколько сот долларов. Теснота, болезни, избиения и убийства довершают картину.Прибыль делят владелец тюрьмы и власти штата. Крупнейшие компании, хозяева зэков — CoreCivic и GEO Group — успешно торгуют акциями на бирже. Инвесторы активно вкладываются, даже недавний указ Джо Байдена, запретивший генпрокурору США продлевать контракты с частными тюрьмами, лишь незначительно задевает этот процветающий бизнесВместо того чтобы бороться с этой чудовищной жестокостью, американские СМИ с микроскопом ищут, кого бы позащищать в других странах. Ах, уйгуры. Ах, Саакашвили кашки недоложили. Ах, у Навального поясница разболелась.Фанаты американского режима считают, что жестокость, цинизм, травля неугодных — это признаки сильной власти. Уморить в тюрьме идейных врагов — это же так круто. Но на самом деле это так не работает. Порядочному человеку просто стыдно быть заодно с такой властью.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-amerike-nazvali-vinovnikov-ee-neschastya-19830735.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/amerike-bolshe-ne-podnyatsya-pochemu-v-etom-uvereny-amerikantsy-19691371.html

https://uz.sputniknews.ru/20210723/polovina-amerikantsev-xotyat-razvalit-ssha-19795595.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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сша, вашингтон, политзаключенный