https://uz.sputniknews.ru/20211108/rossiya-pomojet-uzbekistanu-razvit-chastnyy-sektor-ekonomiki--ekspert-21263531.html

Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт

Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт

Сколько лет понадобится Узбекистану, чтобы сформировать частный сектор экономики и чем республике может помочь опыт России - эксперт поделился мнением.

2021-11-08T21:30+0500

2021-11-08T21:30+0500

2021-11-08T23:00+0500

узбекистан

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По прогнозам аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в этом году ВВП Узбекистана вырастет на 6,8%. В следующем году – еще на 6%. Позитивную динамику узбекистанской экономики корреспонденту Sputnik Узбекистан объясняет финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский. Почему эксперт считает экономику Узбекистана лучшей в Центральной Азии? Сколько лет понадобится Узбекистану, чтобы сформировать частный сектор экономики и чем республике может помочь опыт России и интеграция с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik. Стране нужен внутренний инвестор Сегодня Узбекистан ведет прогрессивную финансовую политику. Власти республики заявляют о снижении роли государства в экономике страны, и это позитивная история, считает Дмитрий Голубовский. По его мнению, стремление государства к развитию частного сектора всегда работает как инструмент развития экономики. Как считает экономист, Узбекистану понадобится пять лет на создание устойчивого частного сектора. "Такой опыт продемонстрировали Казахстан, Южная Корея, Тайвань, Въетнам, Сингапур", — объясняет эксперт. В экономической стратегии Узбекистана можно выделить три основных момента, полагает Дмитрий Голубовский. Во-первых, в стране нужно создавать внутреннего инвестора, во-вторых, развивать фондовые рынки. В-третьих, важно активно интегрировать с крупными игроками евразийского пространства, утверждает эксперт. Что даст Узбекистану ЕАЭС Узбекистан может использовать опыт России и Казахстана для упрощения налоговой системы. Фискальной политике необходимо выходить на новый уровень, а республика должна открывать себе доступ к большому рынку, например, ЕАЭС. Кроме этого, эксперт напомнил, что Россия и Узбекистан продолжают наращивать экономическое сотрудничество в самых разных отраслях. Страны создают совместные предприятия и реализуют энергетические проекты. Однако чтобы развивать совместный бизнес, Узбекистану стоит работать над формированием устойчивого фондового рынка. Как считает Голубовский, в данном случае можно обратиться к опыту крупнейшего российского биржевого холдинга – Московской биржи. "Инвесторы должны приходить в Узбекистан. В идеале нужно создать свою площадку, где будут идти торги в национальной валюте. Это даст финансовую свободу стране", — добавляет Дмитрий Голубовский. Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

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Анна Черкасова

узбекистан, государство, эксперт, видео, экономика