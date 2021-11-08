https://uz.sputniknews.ru/20211108/rossiya-pomojet-uzbekistanu-razvit-chastnyy-sektor-ekonomiki--ekspert-21263531.html
Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт
Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт
Сколько лет понадобится Узбекистану, чтобы сформировать частный сектор экономики и чем республике может помочь опыт России - эксперт поделился мнением.
2021-11-08T21:30+0500
2021-11-08T21:30+0500
2021-11-08T23:00+0500
узбекистан
государство
эксперт
видео
экономика
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По прогнозам аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в этом году ВВП Узбекистана вырастет на 6,8%. В следующем году – еще на 6%. Позитивную динамику узбекистанской экономики корреспонденту Sputnik Узбекистан объясняет финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский. Почему эксперт считает экономику Узбекистана лучшей в Центральной Азии? Сколько лет понадобится Узбекистану, чтобы сформировать частный сектор экономики и чем республике может помочь опыт России и интеграция с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik. Стране нужен внутренний инвестор Сегодня Узбекистан ведет прогрессивную финансовую политику. Власти республики заявляют о снижении роли государства в экономике страны, и это позитивная история, считает Дмитрий Голубовский. По его мнению, стремление государства к развитию частного сектора всегда работает как инструмент развития экономики. Как считает экономист, Узбекистану понадобится пять лет на создание устойчивого частного сектора. "Такой опыт продемонстрировали Казахстан, Южная Корея, Тайвань, Въетнам, Сингапур", — объясняет эксперт. В экономической стратегии Узбекистана можно выделить три основных момента, полагает Дмитрий Голубовский. Во-первых, в стране нужно создавать внутреннего инвестора, во-вторых, развивать фондовые рынки. В-третьих, важно активно интегрировать с крупными игроками евразийского пространства, утверждает эксперт. Что даст Узбекистану ЕАЭС Узбекистан может использовать опыт России и Казахстана для упрощения налоговой системы. Фискальной политике необходимо выходить на новый уровень, а республика должна открывать себе доступ к большому рынку, например, ЕАЭС. Кроме этого, эксперт напомнил, что Россия и Узбекистан продолжают наращивать экономическое сотрудничество в самых разных отраслях. Страны создают совместные предприятия и реализуют энергетические проекты. Однако чтобы развивать совместный бизнес, Узбекистану стоит работать над формированием устойчивого фондового рынка. Как считает Голубовский, в данном случае можно обратиться к опыту крупнейшего российского биржевого холдинга – Московской биржи. "Инвесторы должны приходить в Узбекистан. В идеале нужно создать свою площадку, где будут идти торги в национальной валюте. Это даст финансовую свободу стране", — добавляет Дмитрий Голубовский. Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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узбекистан, государство, эксперт, видео, экономика
Россия поможет Узбекистану развить частный сектор экономики – эксперт
21:30 08.11.2021 (обновлено: 23:00 08.11.2021)
Эксклюзив
Узбекистану понадобится пять лет на снижение роли государства в экономике и создание устойчивого частного сектора, считают в экспертной среде.
По прогнозам аналитиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в этом году ВВП Узбекистана вырастет на 6,8%. В следующем году – еще на 6%.
Позитивную динамику узбекистанской экономики корреспонденту Sputnik Узбекистан
объясняет финансовый аналитик "Золотого монетного дома" Дмитрий Голубовский.
Почему эксперт считает экономику Узбекистана лучшей в Центральной Азии? Сколько лет понадобится Узбекистану, чтобы сформировать частный сектор экономики и чем республике может помочь опыт России и интеграция с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik
.
Стране нужен внутренний инвестор
Сегодня Узбекистан ведет прогрессивную финансовую политику. Власти республики заявляют о снижении роли государства в экономике страны, и это позитивная история, считает Дмитрий Голубовский. По его мнению, стремление государства к развитию частного сектора всегда работает как инструмент развития экономики.
"Большой корабль проседает меньше: экономика Узбекистана оживает, улучшились инвестиционные процессы. Я не буду удивлен, если Узбекистан достигнет заявленных цифр по ВВП".
Дмитрий Голубовский
Финансовый аналитик
Как считает экономист, Узбекистану понадобится пять лет на создание устойчивого частного сектора. "Такой опыт продемонстрировали Казахстан, Южная Корея, Тайвань, Въетнам, Сингапур", — объясняет эксперт.
В экономической стратегии Узбекистана можно выделить три основных момента, полагает Дмитрий Голубовский. Во-первых, в стране нужно создавать внутреннего инвестора, во-вторых, развивать фондовые рынки. В-третьих, важно активно интегрировать с крупными игроками евразийского пространства, утверждает эксперт.
Что даст Узбекистану ЕАЭС
Узбекистан может использовать опыт России и Казахстана для упрощения налоговой системы. Фискальной политике необходимо выходить на новый уровень, а республика должна открывать себе доступ к большому рынку, например, ЕАЭС.
"Наиболее благоприятная история здесь – это интеграция с ЕАЭС, которая откроет для Узбекистана богатые ресурсы казахстанского и российского рынка".
Дмитрий Голубовский
Финансовый аналитик
Кроме этого, эксперт напомнил, что Россия и Узбекистан продолжают наращивать экономическое сотрудничество в самых разных отраслях. Страны создают совместные предприятия и реализуют энергетические проекты. Однако чтобы развивать совместный бизнес, Узбекистану стоит работать над формированием устойчивого фондового рынка. Как считает Голубовский, в данном случае можно обратиться к опыту крупнейшего российского биржевого холдинга – Московской биржи.
"Инвесторы должны приходить в Узбекистан. В идеале нужно создать свою площадку, где будут идти торги в национальной валюте. Это даст финансовую свободу стране", — добавляет Дмитрий Голубовский.
Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>