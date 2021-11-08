https://uz.sputniknews.ru/20211108/shomurodov-zabil-venetsii-21256167.html
Шомуродов забил "Венеции"
Шомуродов забил "Венеции"
Узбекистанец на последнем матче за "Рому" отличился дважды: один гол забил, в одном ассистировал.
2021-11-08T11:36+0500
2021-11-08T11:36+0500
2021-11-08T11:37+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Элдор Шомуродов забил гол в матче Серии А Чемпионата Италии с "Венецией", сообщает Sports.ru.В первом периоде узбекистанец отличился дважды: забил один гол и ассистировал Тэмми Абрахаму в другом. Так римские "волки" до перерыва отвоевали преимущество перед венецианцами.Однако во втором периоде римским легионерам не так везло, и игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Венеции".В настоящий момент, после 12 игр "Рома" занимает шестое место в Чемпионате Италии с результатом в 19 очков.Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро.
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футбол, элдор шомуродов
Шомуродов забил "Венеции"
11:36 08.11.2021 (обновлено: 11:37 08.11.2021)
Узбекистанец на последнем матче за "Рому" отличился дважды: один гол забил, в одном ассистировал.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik.
Элдор Шомуродов забил гол в матче Серии А Чемпионата Италии с "Венецией", сообщает Sports.ru
.
В первом периоде узбекистанец отличился дважды: забил один гол и ассистировал Тэмми Абрахаму в другом. Так римские "волки" до перерыва отвоевали преимущество перед венецианцами.
Однако во втором периоде римским легионерам не так везло, и игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Венеции".
В настоящий момент, после 12 игр "Рома" занимает шестое место в Чемпионате Италии с результатом в 19 очков.
Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро.