Узбекские и казахские военные уничтожили общего "противника" — фотолента

В Казахстане прошли совместные узбекско-казахские учения "Щит-2021".
В Казахстане прошли совместные узбекско-казахские учения "Щит-2021".
Маневры состоялись на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области.
Маневры состоялись на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области.
Военные провели тактические операции против условного противника.
Военные провели тактические операции против условного противника.
В учениях была активно задействована авиация и артиллерия.
В учениях была активно задействована авиация и артиллерия.
Военнослужащие расширили свои практические знания и обменялись опытом.
Военнослужащие расширили свои практические знания и обменялись опытом.
В Минобороны Узбекистана отметили, что "отношения между двумя народами имеют давнюю историю", и "совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции".
В Минобороны Узбекистана отметили, что "отношения между двумя народами имеют давнюю историю", и "совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции".
Военные блестяще справились с поставленными задачами!
Теперь очередь провести совместные маневры – за Узбекистаном.
Теперь очередь провести совместные маневры – за Узбекистаном.