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Узбекские и казахские военные уничтожили общего "противника" — фотолента
Узбекские и казахские военные уничтожили общего "противника" — фотолента
Совместные учения на полигоне "Матыбулак" показали профессионализм и высокий уровень подготовки солдатов.
2021-11-08T12:06+0500
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фото
военные учения
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военные учения, фото

Узбекские и казахские военные уничтожили общего "противника" — фотолента

12:06 08.11.2021 (обновлено: 12:07 08.11.2021)
Совместные учения показали профессионализм и высокий уровень подготовки военнослужащих.
© Министерство обороны республики Узбекистан

В Казахстане прошли совместные узбекско-казахские учения "Щит-2021".

В Казахстане прошли совместные узбекско-казахские учения &quot;Щит-2021&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

В Казахстане прошли совместные узбекско-казахские учения "Щит-2021".

© Министерство обороны республики Узбекистан

Маневры состоялись на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области.

Маневры состоялись на полигоне &quot;Матыбулак&quot; в Жамбылской области. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

Маневры состоялись на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области.

© Министерство обороны республики Узбекистан

Военные провели тактические операции против условного противника.

Военные провели тактические операции против условного противника. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

Военные провели тактические операции против условного противника.

© Министерство обороны республики Узбекистан

В учениях была активно задействована авиация и артиллерия.

В учениях была активно задействована авиация и артиллерия. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

В учениях была активно задействована авиация и артиллерия.

© Министерство обороны республики Узбекистан

Военнослужащие расширили свои практические знания и обменялись опытом.

Военнослужащие расширили свои практические знания и обменялись опытом. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

Военнослужащие расширили свои практические знания и обменялись опытом.

© Министерство обороны республики Узбекистан

В Минобороны Узбекистана отметили, что "отношения между двумя народами имеют давнюю историю", и "совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции".

В Минобороны Узбекистана отметили, что &quot;отношения между двумя народами имеют давнюю историю&quot;, и &quot;совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

В Минобороны Узбекистана отметили, что "отношения между двумя народами имеют давнюю историю", и "совместные учения – неотъемлемая часть этой традиции".

© Министерство обороны республики Узбекистан

Военные блестяще справились с поставленными задачами!

Военные блестяще справились с поставленными задачами! - Sputnik Узбекистан
7/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

Военные блестяще справились с поставленными задачами!

© Министерство обороны республики Узбекистан

Теперь очередь провести совместные маневры – за Узбекистаном.

Теперь очередь провести совместные маневры – за Узбекистаном. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Министерство обороны республики Узбекистан

Теперь очередь провести совместные маневры – за Узбекистаном.

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