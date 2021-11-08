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https://uz.sputniknews.ru/20211108/vystrely-vo-vremya-massovoy-draki-v-detskom-parke---kommentariy-guvd-21263317.html
Выстрелы во время массовой драки в детском парке - комментарий ГУВД
Выстрелы во время массовой драки в детском парке - комментарий ГУВД
На распространившихся в сети кадрах видно, как несколько человек ругаются между собой, затем некоторые из них начинают убегать. В это время слышны звуки, похожие на выстрелы.
2021-11-08T18:53+0500
2021-11-08T19:47+0500
происшествия
ташкент
комментарий
гувд ташкента
массовая драка
выстрел
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу в центре парка Magic City произошла крупная потасовка. Сотрудники службы охраны вступили в перепалку в продавцами воздушных шаров, которые работали на территории парка незаконно. Нарушители не хотели прекращать торговлю, несмотря на настойчивые требования охраны покинуть территорию. В какой-то момент молодые люди бросились бежать, были слышны звуки, похожие на выстрелы.Все это происходило на глазах у посетителей, которые сняли конфликт на видео. В ГУВД прокомментировали инцидент. По данным ведомства, участники потасовки - трое молодых людей действительно занимались незаконной торговлей.Расследование продолжается, правоохранители выясняют источник странных звуков, напугавших прохожих. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 277 ("Хулиганство").
https://uz.sputniknews.ru/20190113/V-Uzbekistane-shkolnik-sluchayno-vystrelil-v-sebya-iz-dedushkinogo-ruzhya-10488434.html
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ташкент, комментарий, гувд ташкента, массовая драка, выстрел

Выстрелы во время массовой драки в детском парке - комментарий ГУВД

18:53 08.11.2021 (обновлено: 19:47 08.11.2021)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтренний туман во Владивостоке
Утренний туман во Владивостоке - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Посетители парка развлечений Magic City в субботу 6 ноября стали свидетелями массовой драки. На распространившихся в сети кадрах видно, как несколько человек ругаются между собой, затем некоторые из них начинают убегать. В это время слышны звуки, похожие на выстрелы.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В субботу в центре парка Magic City произошла крупная потасовка. Сотрудники службы охраны вступили в перепалку в продавцами воздушных шаров, которые работали на территории парка незаконно. Нарушители не хотели прекращать торговлю, несмотря на настойчивые требования охраны покинуть территорию. В какой-то момент молодые люди бросились бежать, были слышны звуки, похожие на выстрелы.
Все это происходило на глазах у посетителей, которые сняли конфликт на видео.
В ГУВД прокомментировали инцидент. По данным ведомства, участники потасовки - трое молодых людей действительно занимались незаконной торговлей.
Расследование продолжается, правоохранители выясняют источник странных звуков, напугавших прохожих. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 277 ("Хулиганство").
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