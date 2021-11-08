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https://uz.sputniknews.ru/20211108/zapad-lyubit-ameriku-za-to-chto-ona-ne-lyubit-sebya-21255444.html
Запад любит Америку за то, что она не любит себя
Запад любит Америку за то, что она не любит себя
Если вам на днях пришлось услышать, что за истекший год мир полюбил Америку, то будьте уверены, что история далеко не так проста. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-08T11:20+0500
2021-11-08T11:20+0500
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Речь об итогах социологического исследования самой, возможно, уважаемой в США службы — Pew Research. Вот полный текст документа.И прежде всего вы в этом тексте видите, что тут нет никакого "всего мира". Никто никого не опрашивал на Ближнем Востоке, в Африке или Латинской Америке — спросили бы, тогда мнение о прелестях США оказалось бы совсем другим. Не опрашивали также людей в России, Индии и Китае. В общем, исследователей интересовал не весь мир, а вполне конкретная группа государств: избранные европейцы с Канадой, Австралией и Новой Зеландией и совсем уж избранные (то есть вроде как прозападные) азиаты типа южнокорейцев или японцев. Всего 16 государств, хотя к ним можно, наверное, добавить кого-то менее существенного, но это уже частности. В общем, исследовали динамику мнений только стран Запада, то есть союзников США.Их Америка — это Америка демократов. Да-да, она им нравится вот такая, как сейчас. Это хотя и невероятный, но факт, и надо его просто учитывать. А когда США стараются вести себя как относительно нормальное государство по принципу "Америка прежде всего", Запад начинает ее сильно не любить.Нынешнее исследование отличается от предыдущего тем, что здесь более подробно разбирается, что именно в этой Америке нравится ее союзникам. Если коротко, то они прежде всего высоко оценивают ее технологические достижения. На втором месте идет "индустрия развлечений" — заметим, что тут никто не пользуется терминами типа "культура" или "искусство". То есть жителям Запада нравится именно тот Голливуд и все прочее, какое оно есть сегодня. На третьем месте — военная мощь.Но по двум другим пунктам картина принципиально иная. Только 11 процентов опрошенных соглашаются с идеей, что в США хорошая система медицинского обслуживания. Только 33 процента положительно отзываются о стандартах жизни в этой стране.Перед нами, повторим, не реальность Америки как таковой, а мнения иностранцев об этой реальности. Тут, по сути, часть идеологии, которая делает Запад Западом. То есть выясняется, какими идеями и какими иллюзиями насчет "лидера" питается публика из вот этих 16 стран.И получается, что у них какая-то своя, особая Америка. Что нормально: в 1980-е и у нас та же страна воспринималась как сказка. Примерно так (песня, заметим, от исторического для СССР 1985 года):"Гуд-бай Америка — о,Где я не был никогда,Прощай навсегда,Возьми банджо, сыграй мне на прощанье!Мне стали слишком малыТвои тертые джинсы.Нас так долго училиЛюбить твои запретные плоды".Которые показывают, что американцы воспринимают свою страну не совсем так, как другие люди, пусть даже эти другие люди по десятку раз Штаты навещали. Сопоставление двух статистик идет на сайте той же службы в порядке анализа происходящего, и анализ этот — высшего класса.Согласно ему, американцы еще как-то совпадают с союзниками по части восторженной оценки своей военной мощи (и это, хочется добавить, несмотря на всякие мелкие неприятности типа бегства из Афганистана). Но лишь 16 процентов считают лучшими в мире свои технологии, хотя 48 процентов видят их на уровне "выше среднемирового". По части университетов — 15 и 33 (речь опять же о "лучших в мире" и "выше среднемирового уровня").Но вдобавок жители США еще ниже, чем союзники, воспринимают свое медобслуживание (семь процентов считают его "лучшим в мире", правда, 24 допускают, что оно "выше среднего уровня"). И аналогично мыслят насчет стандартов жизни.Методика опросов, как видим, тут разная (в одном случае просто "нравится — не нравится", в другом все посложнее), но общая картина понятна. За пределами США все еще гораздо больше иллюзий насчет силы и привлекательности этой страны, чем внутри ее границ.И это не все. Мы только что увидели, что средний житель западной страны — это скорее духовный собрат американских демократов, чем республиканцев. Но есть еще такая реальность, как резко противоположные мнения жителей самих США о своей стране. Настолько противоположные, что даже не хочется говорить о какой-то "средней" картине того, как жители страны видят самих себя, и как это непохоже на "средний" взгляд на нее союзников.Такой же разброс налицо по части здравоохранения (21 и 43 процента). Вообще, есть ощущение, что именно идеология демократов влияет на то, как их единомышленники за рубежом воспринимают эту страну. С чего, например, коллективный Запад считает, что США — страна расовой дискриминации (так думают, например, 81 процент канадцев), и которую из дискриминаций они имеют в виду: против черных или против белых? А также лишь 17 процентов в среднем по группе из указанных стран считают примером для себя "американскую демократию" (то есть систему управления). И все это потому, что демократы из США только обо всем этом и говорят, гнобя собственную страну направо и налево на всех площадках и платформах.Все вместе, получается, — хаос в мыслях Запада по поводу прелестей Америки. Ну да, хаос и есть, вот теперь мы это знаем.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-amerike-nazvali-vinovnikov-ee-neschastya-19830735.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/amerike-bolshe-ne-podnyatsya-pochemu-v-etom-uvereny-amerikantsy-19691371.html
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Дмитрий Косырев
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Запад любит Америку за то, что она не любит себя

11:20 08.11.2021
© AP Photo / Mary AltafferФлаг США отражается на автомобилях на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Флаг США отражается на автомобилях на Таймс-сквер в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
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Если вам на днях пришлось услышать, что за истекший год мир полюбил Америку, то будьте уверены, что история далеко не так проста.
Речь об итогах социологического исследования самой, возможно, уважаемой в США службы — Pew Research. Вот полный текст документа.
И прежде всего вы в этом тексте видите, что тут нет никакого "всего мира". Никто никого не опрашивал на Ближнем Востоке, в Африке или Латинской Америке — спросили бы, тогда мнение о прелестях США оказалось бы совсем другим. Не опрашивали также людей в России, Индии и Китае.
В общем, исследователей интересовал не весь мир, а вполне конкретная группа государств: избранные европейцы с Канадой, Австралией и Новой Зеландией и совсем уж избранные (то есть вроде как прозападные) азиаты типа южнокорейцев или японцев. Всего 16 государств, хотя к ним можно, наверное, добавить кого-то менее существенного, но это уже частности. В общем, исследовали динамику мнений только стран Запада, то есть союзников США.
И вот эта команда действительно сегодня лучше думает о своем лидере, чем раньше. Тот же Pew Research обратил внимание на этот феномен еще летом; более того, он выявил четкую закономерность: как только у власти в США оказываются демократы, то в той самой группе государств начинают лучше думать об Америке. Приходят республиканцы — и кривые любви идут вниз. Причем речь не только о верхушках, а о населении в целом.
Их Америка — это Америка демократов. Да-да, она им нравится вот такая, как сейчас. Это хотя и невероятный, но факт, и надо его просто учитывать. А когда США стараются вести себя как относительно нормальное государство по принципу "Америка прежде всего", Запад начинает ее сильно не любить.
Нынешнее исследование отличается от предыдущего тем, что здесь более подробно разбирается, что именно в этой Америке нравится ее союзникам. Если коротко, то они прежде всего высоко оценивают ее технологические достижения.
На втором месте идет "индустрия развлечений" — заметим, что тут никто не пользуется терминами типа "культура" или "искусство". То есть жителям Запада нравится именно тот Голливуд и все прочее, какое оно есть сегодня. На третьем месте — военная мощь.
Но по двум другим пунктам картина принципиально иная. Только 11 процентов опрошенных соглашаются с идеей, что в США хорошая система медицинского обслуживания. Только 33 процента положительно отзываются о стандартах жизни в этой стране.
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Перед нами, повторим, не реальность Америки как таковой, а мнения иностранцев об этой реальности. Тут, по сути, часть идеологии, которая делает Запад Западом. То есть выясняется, какими идеями и какими иллюзиями насчет "лидера" питается публика из вот этих 16 стран.
И получается, что у них какая-то своя, особая Америка. Что нормально: в 1980-е и у нас та же страна воспринималась как сказка. Примерно так (песня, заметим, от исторического для СССР 1985 года):
"Гуд-бай Америка — о,
Где я не был никогда,
Прощай навсегда,
Возьми банджо, сыграй мне на прощанье!
Мне стали слишком малы
Твои тертые джинсы.
Нас так долго учили
Любить твои запретные плоды".
Почему эта Америка в умах прочих представителей Запада слегка мифическая? Хотя бы потому, что в самих США та же социологическая служба тоже проводит свои опросы.
Которые показывают, что американцы воспринимают свою страну не совсем так, как другие люди, пусть даже эти другие люди по десятку раз Штаты навещали. Сопоставление двух статистик идет на сайте той же службы в порядке анализа происходящего, и анализ этот — высшего класса.
Согласно ему, американцы еще как-то совпадают с союзниками по части восторженной оценки своей военной мощи (и это, хочется добавить, несмотря на всякие мелкие неприятности типа бегства из Афганистана). Но лишь 16 процентов считают лучшими в мире свои технологии, хотя 48 процентов видят их на уровне "выше среднемирового". По части университетов — 15 и 33 (речь опять же о "лучших в мире" и "выше среднемирового уровня").
Но вдобавок жители США еще ниже, чем союзники, воспринимают свое медобслуживание (семь процентов считают его "лучшим в мире", правда, 24 допускают, что оно "выше среднего уровня"). И аналогично мыслят насчет стандартов жизни.
Методика опросов, как видим, тут разная (в одном случае просто "нравится — не нравится", в другом все посложнее), но общая картина понятна. За пределами США все еще гораздо больше иллюзий насчет силы и привлекательности этой страны, чем внутри ее границ.
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И это не все. Мы только что увидели, что средний житель западной страны — это скорее духовный собрат американских демократов, чем республиканцев. Но есть еще такая реальность, как резко противоположные мнения жителей самих США о своей стране. Настолько противоположные, что даже не хочется говорить о какой-то "средней" картине того, как жители страны видят самих себя, и как это непохоже на "средний" взгляд на нее союзников.
Стандарты американской жизни не нравятся или не очень нравятся демократам (40 процентов), но нравятся республиканцам (65).
Такой же разброс налицо по части здравоохранения (21 и 43 процента). Вообще, есть ощущение, что именно идеология демократов влияет на то, как их единомышленники за рубежом воспринимают эту страну.
С чего, например, коллективный Запад считает, что США — страна расовой дискриминации (так думают, например, 81 процент канадцев), и которую из дискриминаций они имеют в виду: против черных или против белых?
А также лишь 17 процентов в среднем по группе из указанных стран считают примером для себя "американскую демократию" (то есть систему управления). И все это потому, что демократы из США только обо всем этом и говорят, гнобя собственную страну направо и налево на всех площадках и платформах.
Все вместе, получается, — хаос в мыслях Запада по поводу прелестей Америки. Ну да, хаос и есть, вот теперь мы это знаем.
Источник: РИА Новости
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