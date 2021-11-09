https://uz.sputniknews.ru/20211109/epidemiolog-rasskazala-kak-izmenilis-simptomy-koronavirusa-21266358.html

Эпидемиолог рассказала, как изменились симптомы коронавируса

Эпидемиолог рассказала, как изменились симптомы коронавируса

Медик рассказала, какие новые симптомы проявлялись у пациентов и где может размножаться вирус.

2021-11-09T07:15+0500

2021-11-09T07:15+0500

2021-11-09T07:15+0500

общество

коронавирус covid-19

медики

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. По симптомам коронавирус очень легко перепутать с ОРВИ и гриппом. У большинства пациентов наблюдаются насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.По ее словам, в 30-50% случаев болезнь начинается с диареи и других проблем со стороны ЖКТ.При этом вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления. У некоторых переболевших опасный штамм обнаруживали в ЖКТ даже спустя несколько месяцев после болезни.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/kak-ponyat-chto-u-rebenka-covid--desyat-ne-vzroslyx-simptomov-18726966.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, медики