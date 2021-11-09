https://uz.sputniknews.ru/20211109/k-zemle-letit-asteroid-razmerom-s-tri-futbolnyx-polya-21275897.html
К Земле летит астероид размером с три футбольных поля
К Земле летит астероид размером с три футбольных поля
Это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты.
2021-11-09T22:00+0500
2021-11-09T22:00+0500
2021-11-09T22:00+0500
в мире
футбол
астероид
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0e/15781379_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_419a4d9ea98a29cb7f84cdcf0a39d840.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид. Космический объект 2004 UE по размерам сопоставим с тремя футбольными полями — диаметр составляет 170-380 метров.На минимальном расстоянии до нашей планеты астероид пролетит 13 ноября. При этом отделять его и Землю будут четыре миллиона километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.Интересно, что это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты. Впервые ученые открыли астероид в 2004 году. В следующий раз он сблизится с Землей в 2051-м.Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/nasa-nachnet-osvaivat-veneru-v-2028-godu-19069113.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0e/15781379_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_828168ed16fee8e5e276fec2cc30ae8d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, астероид, земля
К Земле летит астероид размером с три футбольных поля
Это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид.
Космический объект 2004 UE по размерам сопоставим с тремя футбольными полями — диаметр составляет 170-380 метров.
На минимальном расстоянии до нашей планеты астероид пролетит 13 ноября. При этом отделять его и Землю будут четыре миллиона километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.
Интересно, что это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты. Впервые ученые открыли астероид в 2004 году. В следующий раз он сблизится с Землей в 2051-м.
Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.
Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.