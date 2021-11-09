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К Земле летит астероид размером с три футбольных поля
К Земле летит астероид размером с три футбольных поля
Это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты.
2021-11-09T22:00+0500
2021-11-09T22:00+0500
в мире
футбол
астероид
земля
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид. Космический объект 2004 UE по размерам сопоставим с тремя футбольными полями — диаметр составляет 170-380 метров.На минимальном расстоянии до нашей планеты астероид пролетит 13 ноября. При этом отделять его и Землю будут четыре миллиона километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.Интересно, что это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты. Впервые ученые открыли астероид в 2004 году. В следующий раз он сблизится с Землей в 2051-м.Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/nasa-nachnet-osvaivat-veneru-v-2028-godu-19069113.html
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футбол, астероид, земля

К Земле летит астероид размером с три футбольных поля

22:00 09.11.2021
© AFP / HANDOUTПланета Земля
Планета Земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© AFP / HANDOUT
Это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид.
Космический объект 2004 UE по размерам сопоставим с тремя футбольными полями — диаметр составляет 170-380 метров.
На минимальном расстоянии до нашей планеты астероид пролетит 13 ноября. При этом отделять его и Землю будут четыре миллиона километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.
Интересно, что это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты. Впервые ученые открыли астероид в 2004 году. В следующий раз он сблизится с Землей в 2051-м.
Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.
Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.
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