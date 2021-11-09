https://uz.sputniknews.ru/20211109/k-zemle-letit-asteroid-razmerom-s-tri-futbolnyx-polya-21275897.html

К Земле летит астероид размером с три футбольных поля

К Земле летит астероид размером с три футбольных поля

Это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты.

2021-11-09T22:00+0500

2021-11-09T22:00+0500

2021-11-09T22:00+0500

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астероид

земля

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. К Земле приближается потенциально опасный астероид. Космический объект 2004 UE по размерам сопоставим с тремя футбольными полями — диаметр составляет 170-380 метров.На минимальном расстоянии до нашей планеты астероид пролетит 13 ноября. При этом отделять его и Землю будут четыре миллиона километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.Интересно, что это не первый раз, когда 2004 UE пролетает мимо планеты. Впервые ученые открыли астероид в 2004 году. В следующий раз он сблизится с Землей в 2051-м.Ранее специалисты объяснили, что "потенциально опасные" астероиды не должны пугать жителей Земли. Ежегодно мимо нашей планеты пролетает примерно таких 180 астероидов.Это происходит регулярно и чем-то из ряда вон выходящим не считается.

https://uz.sputniknews.ru/20210603/nasa-nachnet-osvaivat-veneru-v-2028-godu-19069113.html

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футбол, астероид, земля