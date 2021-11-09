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Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление
Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление
Выплаты членам национальных сборных, а также их подарки не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.
2021-11-09T14:11+0500
2021-11-09T14:11+0500
общество
узбекистан
спортсмен
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа. Профильное постановление, подписанное Шавкатом Мирзиёевым, опубликовано на УзА.Планируют увеличить количество девушек, претендующих на участие в Олимпийских играх. Атлетам, которые готовятся выступить во Франции в 2024 году, а также их тренерам окажут социальную и материальную поддержку, улучшат бытовые условия.Спортсмены, тренеры и специалисты, ведущие подготовку к Играм, должны стать постоянными участниками республиканских, международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных сборов. При этом они будут получать стипендию, размер которой установит республиканская комиссия. Важное уточнение: выплаты членам национальных сборных в виде ежемесячной стипендии, единовременного денежного вознаграждения, ценных подарков, не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.Постановление также предусматривает освобождение от таможенной пошлины спортивного оборудования, снаряжения, искусственных спортивных площадок, спортивной одежды, медицинских препаратов, ввозимых из-за границы Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским Комитетом и федерациями по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Освобождение от таможенных пошлин распространяется до 1 октября 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html
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узбекистан, спортсмен, олимпийские игры

Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление

14:11 09.11.2021
© Ruptly . СтрингерУзбекская олимпийская сборная по боксу
Узбекская олимпийская сборная по боксу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Ruptly . Стрингер
Выплаты членам национальных сборных, а также их подарки не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа. Профильное постановление, подписанное Шавкатом Мирзиёевым, опубликовано на УзА.
Узбекистан на Олимпийских и Паралимпийских играх-24

К 2024 году Узбекистан планирует подготовить спортсменов для участия в 244 программах Олимпийских и в 476 программах Паралимпийских игр.

В первом случае планируется получить 103 лицензии по 26 видам спорта, во втором - 105 лицензий по 12 видам спорта.

Планируют увеличить количество девушек, претендующих на участие в Олимпийских играх.
Атлетам, которые готовятся выступить во Франции в 2024 году, а также их тренерам окажут социальную и материальную поддержку, улучшат бытовые условия.
Спортсмены, тренеры и специалисты, ведущие подготовку к Играм, должны стать постоянными участниками республиканских, международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных сборов. При этом они будут получать стипендию, размер которой установит республиканская комиссия.
Важное уточнение: выплаты членам национальных сборных в виде ежемесячной стипендии, единовременного денежного вознаграждения, ценных подарков, не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
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Сборная Узбекистана готовится принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине
27 октября, 14:25
Постановление также предусматривает освобождение от таможенной пошлины спортивного оборудования, снаряжения, искусственных спортивных площадок, спортивной одежды, медицинских препаратов, ввозимых из-за границы Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским Комитетом и федерациями по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Освобождение от таможенных пошлин распространяется до 1 октября 2024 года.
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