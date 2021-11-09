Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа. Профильное постановление, подписанное Шавкатом Мирзиёевым, опубликовано на УзА.Планируют увеличить количество девушек, претендующих на участие в Олимпийских играх. Атлетам, которые готовятся выступить во Франции в 2024 году, а также их тренерам окажут социальную и материальную поддержку, улучшат бытовые условия.Спортсмены, тренеры и специалисты, ведущие подготовку к Играм, должны стать постоянными участниками республиканских, международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных сборов. При этом они будут получать стипендию, размер которой установит республиканская комиссия. Важное уточнение: выплаты членам национальных сборных в виде ежемесячной стипендии, единовременного денежного вознаграждения, ценных подарков, не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.Постановление также предусматривает освобождение от таможенной пошлины спортивного оборудования, снаряжения, искусственных спортивных площадок, спортивной одежды, медицинских препаратов, ввозимых из-за границы Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским Комитетом и федерациями по олимпийским и паралимпийским видам спорта. Освобождение от таможенных пошлин распространяется до 1 октября 2024 года.
Выплаты членам национальных сборных, а также их подарки не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Президент распорядился заняться комплексной подготовкой спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в 2024 году. Для этого усовершенствуют деятельность профильных учебных заведений, освободят от таможенных пошлин ряд спортивных товаров, ввозимых из-за рубежа. Профильное постановление, подписанное Шавкатом Мирзиёевым, опубликовано на УзА.
Узбекистан на Олимпийских и Паралимпийских играх-24
К 2024 году Узбекистан планирует подготовить спортсменов для участия в 244 программах Олимпийских и в 476 программах Паралимпийских игр.
В первом случае планируется получить 103 лицензии по 26 видам спорта, во втором - 105 лицензий по 12 видам спорта.
Планируют увеличить количество девушек, претендующих на участие в Олимпийских играх.
Атлетам, которые готовятся выступить во Франции в 2024 году, а также их тренерам окажут социальную и материальную поддержку, улучшат бытовые условия.
Спортсмены, тренеры и специалисты, ведущие подготовку к Играм, должны стать постоянными участниками республиканских, международных спортивных мероприятиях и учебно-тренировочных сборов. При этом они будут получать стипендию, размер которой установит республиканская комиссия.
Важное уточнение: выплаты членам национальных сборных в виде ежемесячной стипендии, единовременного денежного вознаграждения, ценных подарков, не облагаются налогом на доходы физических лиц, на них не начисляются социальный налог и страховые взносы.
Постановление также предусматривает освобождение от таможенной пошлины спортивного оборудования, снаряжения, искусственных спортивных площадок, спортивной одежды, медицинских препаратов, ввозимых из-за границы Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским Комитетом и федерациями по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Освобождение от таможенных пошлин распространяется до 1 октября 2024 года.