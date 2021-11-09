Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление

К 2024 году Узбекистан планирует подготовить спортсменов для участия в 244 программах Олимпийских и в 476 программах Паралимпийских игр.

В первом случае планируется получить 103 лицензии по 26 видам спорта, во втором - 105 лицензий по 12 видам спорта.