https://uz.sputniknews.ru/20211109/nerushimoe-bratstvo-odkb-tseli-i-sredstva-21286534.html

"Нерушимое братство" ОДКБ: цели и средства

"Нерушимое братство" ОДКБ: цели и средства

Войсковые контингенты шести стран ОДКБ отрабатывают в Татарстане миротворческую операцию "с афганским прицелом". При необходимости это можно проецировать на любой театр военных действий в зоне ответственности Организации.

2021-11-09T22:38+0500

2021-11-09T22:38+0500

2021-11-09T22:47+0500

колумнисты

одкб

татарстан

"нерушимое братство"

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На полигоне Казанского высшего танкового командного училища 8 – 12 ноября проходит совместное учение с коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ "Нерушимое братство-2021" с привлечением войсковых подразделений Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана – всего 1800 человек. Задействованы также 300 единиц боевой техники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные и десантно-транспортные вертолеты Ми-24, Ми-8 МТВ5, силы и средства подразделений спецназначения, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты.Многонациональные войска под общим руководством командующего Центральным военным округом (РФ) Александра Лапина отрабатывают проведение совместной миротворческой операции – с учетом нестабильной обстановки в Афганистане, с использованием российского опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе. Для организации совместных боевых действий и защиты гражданского населения из контингентов шести государств оперативно создается мощная разнородная группировка войск с единой системой управления. Главные задачи учения "Нерушимое братство – 2021" – совершенствование навыков командования и подчиненных войск в ходе операции КМС.Миротворческие силы ОДКБ последовательно отрабатывают действия на блокпостах, в лагере беженцев, по сопровождению колонн с гуманитарным грузом, по штурму здания, занятого боевиками, и освобождению заложников. Активная фаза маневров состоится 11 – 12 октября, и завершится тактическим эпизодом окружения населенного пункта, захваченного террористами, и уничтожением условного противника.На казанском полигоне силы ОДКБ отрабатывают универсальные алгоритмы оперативного реагирования на угрозы во всех регионах коллективной безопасности – Центрально-Азиатском, Кавказском и Восточноевропейском. Накануне командующий ЦВО Александр Лапин заявил о росте террористических угроз из Афганистана, и обратился к войскам: "От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах".Особенности боевого примененияВ ходе учения ставка во многом делается на вертолеты и десант. Экипажи многоцелевых Ми-8 при поддержке ударных Ми-24 обеспечивают беспарашютное десантирование – с помощью спусковых устройств и специального каната – тактического десанта на территорию труднодоступную для гусеничной и колесной техники.Кроме того, летчики отрабатывают прикрытие гуманитарных колонн на марше. Подобный опыт может пригодиться войскам (КМС) в Таджикистане, на Южном Кавказе и даже в Беларуси, границы которой становятся все более горячими.Много внимания уделяется организации внутреннего порядка в зоне контроля, обеспечению безопасности населения и инфраструктуры, оперативной ликвидации угроз и наркотрафика, пресечению влияния террористов и экстремистов. Проверяется эффективность всего многопрофильного механизма обеспечения безопасности ОДКБ, причем всеми странами вместе – под общим командованием ЦВО. Это работа на перспективу, и вместе с тем наращивание постоянной готовности к отражению КМС внешней агрессии.Основу российского контингента составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Российские специалисты впервые продемонстрировали коллегам из других стран ОДКБ организацию работы блокпоста миротворческих сил на основе карабахского опыта, а также новые технические средства охраны командных пунктов "Стрелец СВ", комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Гарпун-3".Высокотехнологичный "Стрелец СВ" позволяет надежно и круглосуточно контролировать объект. Мобильная группа радиоэлектронной борьбы способна успешно "гарпунить" беспилотники противника ручными антидронами. Кроме того, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отрабатывают интегрированное применение комплекса противодействия беспилотникам "Силок-02" и выносного поста технической разведки "Свет-КУ". Средства РЭБ оперативного, стратегического и тактического уровней увязали в единую систему со средствами ПВО, радиоэлектронной и войсковой разведкой, аэрозольной защитой объектов.Войска ЦВО в 2021 году получили более 1000 новых и модернизированных единиц военной техники, включая истребители МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, зенитные ракетные комплексы С-300ПМ2, боевые машины пехоты БМП-2М, модернизированные танки Т-72Б3М и боевые машины поддержки танков "Терминатор", противотанковые комплексы "Штурм-С" и много чего еще.Центральный военный округ провел за год более 200 маневров разного масштаба (из них девять – в рамках ОДКБ и ШОС), в ходе которых успешно отработаны нешаблонные варианты боевого применения соединений и частей. Очередное учение подразделений спецназа ЦВО "Кобальт – 2021" состоится на таджикском полигоне Ляур во второй половине ноября.Напомню, в Таджикистане действует 201-я российская военная база (мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, силы ПВО) – структура ЦВО, и самый крупный зарубежный военный объект России. Окружной потенциал (боевой и логистический) обеспечивает стратегическую глубину и значительный запас прочности вероятным операциям КМС ОДКБ на Центрально-Азиатском направлении.Сила и стратегияВоенно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной. Наблюдается расширение военного присутствия США в Европе, рост коалиционных и национальных военных потенциалов ряда недружественных соседних стран. Так, серьезной угрозой для Беларуси и России становятся ударно-наступательные возможности американской группировки в Европе и новая ядерная стратегия, в основу которой закладывается не сила международного права, а право силы.Таджикистану угрожает, прежде всего, афганский филиал "Исламского государства"* – "Вилаят Хорасан"* численностью до 4000 боевиков, которые наиболее активны в северных провинциях Афганистана. Террористы стремятся установить контроль над приграничными с Таджикистаном районами для создания удобных плацдармов. Лидеры ИГ* не скрывают планов проникновения в Центральную Азию, Синьцзян-Уйгурский автономной район Китая и некоторые регионы России.Страны ОДКБ вынуждены реагировать на вызовы на Восточно-Европейском, Центрально-Азиатском и Кавказском направлениях – одновременно. Система коллективной безопасности адекватно и оперативно отвечает на угрозы совместными мероприятиями боевой подготовки, совершенствованием структур и тактики противодействия.Военная составляющая ОДКБ развивается с учетом военно-политической обстановки в зоне ответственности. Коллективные силы быстрого развертывания и Коллективные силы оперативного реагирования представляют 25 тысяч военнослужащих, и предназначены для уничтожения значительных террористических формирований, угрожающих отдельным районам и странам. Это мобильные соединения и части постоянной готовности вооруженных сил государств ОДКБ, укомплектованные по полному штату, оснащенные современным и совместимым вооружением, военной техникой.По решению глав государств ОДКБ, общее руководство КМС в регионах коллективной безопасности с 2015 года делегировано соответствующим Объединенным стратегическим командованиям военных округов ВС России. Стратегия ОДКБ до 2025 года определяет развитие системы коллективной безопасности и региональной стабильности, регламентирует деятельность организации "на основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей… территориальной целостности и суверенитета государств-членов".* – террористическая организация, запрещенная в РФПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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одкб, татарстан, "нерушимое братство"