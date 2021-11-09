https://uz.sputniknews.ru/20211109/perebolet-ili-privitsya-kakie-antitela-luchshe-zaschischayut-ot-covid-19-21278531.html

Переболеть или привиться: какие антитела лучше защищают от COVID-19

Переболеть или привиться: какие антитела лучше защищают от COVID-19

Канадские ученые проверили, в каком случае организм лучше защищен от новых штаммов коронавируса. 09.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-09T21:30+0500

2021-11-09T21:30+0500

2021-11-09T21:30+0500

общество

прививки

ученые

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Канадские ученые провели исследования, в каком случае организм получает наиболее стойкий иммунитет к коронавирусу, в том числе и к новым штаммам, сообщает РИА Новости.Исследователи из Монреальского университета в течение года сравнивали показатели 32 взрослых канадцев. Проверка проводилась в трех группах: тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме, тех, кто вакцинировался, и тех, кто переболел в легкой форме, а потом получил прививку.Как показали результаты анализа, опубликованные в журнале Scientific Reports, уровень антител у тех, кто получил вакцину, был гораздо выше, чем у переболевших, и еще выше у тех, кто переболел, а затем привился.Любопытно, что у пожилых людей антитела сохраняются дольше, чем у молодых.Исследование также показало, что антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, реагируют и на новые штаммы инфекции: бета, гамма и дельта, но в меньшей степени, их эффективность упала до 30-50%.Примечательно, что у переболевших коронавирусом в легкой форме после вакцинации уровень антител удваивается, а новые антитела лучше защищают клетки от проникновения вируса. К примеру, у одного мужчины, переболевшего первоначальным штаммом вируса, не было антител к разновидности дельта, а после прививки они появились.Исследования в этой области продолжаются. Ученые пытаются найти оптимальную комбинацию антител для эффективной защиты от всех типов инфекции.

https://uz.sputniknews.ru/20211109/epidemiolog-rasskazala-kak-izmenilis-simptomy-koronavirusa-21266358.html

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прививки, ученые, коронавирус covid-19