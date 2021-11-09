https://uz.sputniknews.ru/20211109/perebolet-ili-privitsya-kakie-antitela-luchshe-zaschischayut-ot-covid-19-21278531.html
Переболеть или привиться: какие антитела лучше защищают от COVID-19
Переболеть или привиться: какие антитела лучше защищают от COVID-19
Канадские ученые проверили, в каком случае организм лучше защищен от новых штаммов коронавируса. 09.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-09T21:30+0500
2021-11-09T21:30+0500
2021-11-09T21:30+0500
общество
прививки
ученые
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Канадские ученые провели исследования, в каком случае организм получает наиболее стойкий иммунитет к коронавирусу, в том числе и к новым штаммам, сообщает РИА Новости.Исследователи из Монреальского университета в течение года сравнивали показатели 32 взрослых канадцев. Проверка проводилась в трех группах: тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме, тех, кто вакцинировался, и тех, кто переболел в легкой форме, а потом получил прививку.Как показали результаты анализа, опубликованные в журнале Scientific Reports, уровень антител у тех, кто получил вакцину, был гораздо выше, чем у переболевших, и еще выше у тех, кто переболел, а затем привился.Любопытно, что у пожилых людей антитела сохраняются дольше, чем у молодых.Исследование также показало, что антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, реагируют и на новые штаммы инфекции: бета, гамма и дельта, но в меньшей степени, их эффективность упала до 30-50%.Примечательно, что у переболевших коронавирусом в легкой форме после вакцинации уровень антител удваивается, а новые антитела лучше защищают клетки от проникновения вируса. К примеру, у одного мужчины, переболевшего первоначальным штаммом вируса, не было антител к разновидности дельта, а после прививки они появились.Исследования в этой области продолжаются. Ученые пытаются найти оптимальную комбинацию антител для эффективной защиты от всех типов инфекции.
https://uz.sputniknews.ru/20211109/epidemiolog-rasskazala-kak-izmenilis-simptomy-koronavirusa-21266358.html
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прививки, ученые, коронавирус covid-19
Переболеть или привиться: какие антитела лучше защищают от COVID-19
Канадские ученые проверили, в каком случае организм лучше защищен от новых штаммов коронавируса.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Канадские ученые провели исследования, в каком случае организм получает наиболее стойкий иммунитет к коронавирусу, в том числе и к новым штаммам, сообщает РИА Новости
.
Исследователи из Монреальского университета в течение года сравнивали показатели 32 взрослых канадцев. Проверка проводилась в трех группах: тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме, тех, кто вакцинировался, и тех, кто переболел в легкой форме, а потом получил прививку.
Как показали результаты анализа, опубликованные в журнале Scientific Reports
, уровень антител у тех, кто получил вакцину, был гораздо выше, чем у переболевших, и еще выше у тех, кто переболел, а затем привился.
Любопытно, что у пожилых людей антитела сохраняются дольше, чем у молодых.
"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет, — приводятся в пресс-релизе Монреальского университета слова одного из руководителей исследования Жана-Франсуа Массона (Jean-François Masson), профессора химического факультета. — Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке".
Исследование также показало, что антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, реагируют и на новые штаммы инфекции: бета, гамма и дельта, но в меньшей степени, их эффективность упала до 30-50%.
Примечательно, что у переболевших коронавирусом в легкой форме после вакцинации уровень антител удваивается, а новые антитела лучше защищают клетки от проникновения вируса. К примеру, у одного мужчины, переболевшего первоначальным штаммом вируса, не было антител к разновидности дельта, а после прививки они появились.
"Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от дельта-варианта среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом", — отмечает Массон.
Исследования в этой области продолжаются. Ученые пытаются найти оптимальную комбинацию антител для эффективной защиты от всех типов инфекции.