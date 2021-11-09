https://uz.sputniknews.ru/20211109/rasxody-iz-gosbyudjeta-na-zdravooxranenie-sostavlyayut-31-k-vvp-21267640.html

Расходы из госбюджета на здравоохранение составляют 3,1% к ВВП

Расходы из госбюджета на здравоохранение составляют 3,1% к ВВП

Интересно, что увеличение расходов на борьбу с COVID не повлияло на объем средств, выделенных в 2021 году на здравоохранение.

2021-11-09T08:25+0500

2021-11-09T08:25+0500

2021-11-09T08:25+0500

общество

ввп

госбюджет

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Очередной доклад "Бюджет для граждан: Государственные расходы на здравоохранение в 2021 году" опубликован в рамках реализации совместного проекта ПРООН и Минфина.Расходы на борьбу с коронавирусомРасходы бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией на 1 октября 2021 года составили 3 469,3 миллиарда сумов.С начала прививочной кампании, которая началась с 1 апреля на начало октября использовано 23,8 миллиона доз вакцины от COVID-19. Прививки от COVID-19 делают несколькими препаратами: российским “Спутник V”, узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американским Moderna. На начало октября полностью вакцинированы (получили все дозы) более 5,7 млн человек.Увеличение расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией не повлияло на объем средств, выделенных в 2021 году на другие расходы в здравоохранении.Стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусом, выплаченные на 1 октября 2021 года — 973, 9 миллиарда сумов.Куда расходуются бюджетные деньгиГосрасходы на здравоохранение в 2021 году предусмотрены в размере 21 047,8 миллиарда сумов, их доля в общих расходах Госбюджета составит 12,7% (3,1% ВВП).По видам расходов в структуре бюджета здравоохранения преобладают расходы на заработную плату (включая начисления на заработную плату) — порядка 70%.Главной целью работы системы здравоохранение является оказание медицинской помощи населению. Основными направлениями расходов бюджета являются:Реализация Государственных целевых программ на сумму 1009,0 миллиардов сумов способствует укреплению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства, сокращению социальных и трудно поддающихся лечению заболеваний.Пункты семейного врачаС 1 января 2021 года сельские врачебные пункты переименованы в пункты семейного врача. Всего в Узбекистане их насчитывается 817.В целях обеспечения доступа населения отдаленных районов к услугам первичной медицинской помощи с 2021 года внедряется программа "Сельский врач" для пунктов семейного врача и семейных поликлиник, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах. Врачам, проживающим в других регионах, при принятии на работу в пункты семейного врача и семейные поликлиники, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах, выделяются:Расходы на службу скорой медицинской помощи в 2021 году составят 1 460,2 миллиарда сумов, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.На оказание стационарной помощи в 2021 году направят 8 081 миллиард сумов.Изменения в финансировании здравоохранения в 2021 годуДля повышения качества и доступности медицинской помощи в Сырдарьинской области началась реализация пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования.На уровне каждого медицинского учреждения разрабатывается пакет бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств, гарантированный государством.По результатам эксперимента в рамках гарантированного населению пакета будут внедряться механизмы финансирования медицинских учреждений на одного человека, по группам клинических расходов на "каждый пролеченный случай" и государственное медицинское страхование.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/schet-na-milliardy-kakoy-summy-lishilas-sistema-zdravooxraneniya-uzbekistana-v-2020-m-18112246.html

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