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Расходы из госбюджета на здравоохранение составляют 3,1% к ВВП
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Увеличение расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией не повлияло на объем средств, выделенных в 2021 году на другие расходы в здравоохранении.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Очередной доклад "Бюджет для граждан: Государственные расходы на здравоохранение в 2021 году" опубликован в рамках реализации совместного проекта ПРООН и Минфина.
Расходы на борьбу с коронавирусом
Расходы бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией на 1 октября 2021 года составили 3 469,3 миллиарда сумов.
С начала прививочной кампании, которая началась с 1 апреля на начало октября использовано 23,8 миллиона доз вакцины от COVID-19. Прививки от COVID-19 делают несколькими препаратами: российским “Спутник V”, узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британским AstraZeneca и американским Moderna. На начало октября полностью вакцинированы (получили все дозы) более 5,7 млн человек.
Увеличение расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией не повлияло на объем средств, выделенных в 2021 году на другие расходы в здравоохранении.
Стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусом, выплаченные на 1 октября 2021 года — 973, 9 миллиарда сумов.
Куда расходуются бюджетные деньги
Госрасходы на здравоохранение в 2021 году предусмотрены в размере 21 047,8 миллиарда сумов, их доля в общих расходах Госбюджета составит 12,7% (3,1% ВВП).
По видам расходов в структуре бюджета здравоохранения преобладают расходы на заработную плату (включая начисления на заработную плату) — порядка 70%.
Государственное финансирование здравоохранения осуществляется из республиканского и местных бюджетов. В 2021 году из местных бюджетов будет профинансировано 70% расходов на здравоохранение.
Главной целью работы системы здравоохранение является оказание медицинской помощи населению. Основными направлениями расходов бюджета являются:
амбулаторные услуги, которые предоставляют семейные поликлиники, пункты семейного врача, многопрофильные поликлиники (5 873,0 миллиарда сумов);
служба экстренной медицинской помощи (1 460,2 миллиарда сумов);
стационарная помощь, которую оказывают республиканские специализированные научно-практические медицинские центры, районные (городские) центральные больницы (8 081 миллиард сумов);
строительство, капитальный ремонт и оснащение медицинских учреждений (1 471 миллиард сумов);
текущие расходы медицинских учреждений (оплата труда медицинского персонала, расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения) (12 412,8 миллиарда сумов).
Реализация Государственных целевых программ на сумму 1009,0 миллиардов сумов способствует укреплению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства, сокращению социальных и трудно поддающихся лечению заболеваний.
Пункты семейного врача
С 1 января 2021 года сельские врачебные пункты переименованы в пункты семейного врача. Всего в Узбекистане их насчитывается 817.
В целях обеспечения доступа населения отдаленных районов к услугам первичной медицинской помощи с 2021 года внедряется программа "Сельский врач" для пунктов семейного врача и семейных поликлиник, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах.
Для привлечения в эти районы медицинских кадров предусмотрено их дополнительное материальное стимулирование.
Врачам, проживающим в других регионах, при принятии на работу в пункты семейного врача и семейные поликлиники, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах, выделяются:
единовременные денежные средства в размере 30 миллионов сумов;
не имеющим жилья – служебные жилые помещения сроком на три года или компенсируется ежемесячная арендная плата в двукратном размере БРВ из Госбюджета.
Расходы на службу скорой медицинской помощи в 2021 году составят 1 460,2 миллиарда сумов, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.
На оказание стационарной помощи в 2021 году направят 8 081 миллиард сумов.
Изменения в финансировании здравоохранения в 2021 году
Для повышения качества и доступности медицинской помощи в Сырдарьинской области началась реализация пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования.
На уровне каждого медицинского учреждения разрабатывается пакет бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств, гарантированный государством.
По результатам эксперимента в рамках гарантированного населению пакета будут внедряться механизмы финансирования медицинских учреждений на одного человека, по группам клинических расходов на "каждый пролеченный случай" и государственное медицинское страхование.