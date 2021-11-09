Развитие спорта в Узбекистане – на программной основе

- по ходьбе и бегу – международные марафоны "Tashkent Marathon", "Samarkand Half Marathon" и "Zaamin Ultra", марафонов по триатлону и йоге – "Sky Camp Bostanliq", "Все рекорды наши!" (на 5 и 10 тысяч шагов), бегу на разные дистанции – "На пути к новым рекордам!";

- по мини-футболу – "Молодежь Нового Узбекистана", "Здоровая семья – опора Нового Узбекистана" (среди семейных команд), "Кубок руководителя" (среди работников государственных органов и организаций);

- по бадминтону – "Принцессы весны", "Бадминтонная лига" (среди учащихся общих средних и профессиональных образовательных учреждений), "Кубок руководителя" (среди работников государственных и негосударственных организаций), "Сделай больше своих возможностей!" (среди широких слоев населения);

- по стритболу и "Workоut" – "От рекорда – к рекорду!", "Против наркотиков!" (среди учащихся и студентов образовательных учреждений), "Главное не победа, а участие!" (между командами махаллей), "Побеждай ради своего села!" (среди сельских команд), "В здоровом теле – здоровый дух!" (среди работников государственных и негосударственных организаций).