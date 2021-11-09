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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211109/razvitie-sporta-v-uzbekistane--na-programmnoy-osnove-21271818.html
Развитие спорта в Узбекистане – на программной основе
Развитие спорта в Узбекистане – на программной основе
Ежегодно из госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва.
2021-11-09T11:33+0500
2021-11-09T11:33+0500
спорт
узбекистан
госбюджет
колледж
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление"О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Ежегодно из Госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:Льготы и преференцииНегосударственным спортивным школам, созданным победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, здания и сооружения будут предоставляться из государственной собственности без арендной платы.Кроме того, турникеты и устройства видеорегистрации в спортивных школах установят за счет средств, выделенных на развитие туристской инфраструктуры.Постановление также освобождает от таможенной пошлины до 1 октября 2024 года оборудование, специальные транспортные средства, мультимедийную продукцию, медицинские тренажеры, литературу, искусственные и естественные покрытия для полей и инвентарь, если они не производятся в Узбекистане.Другие решения правительстваВ настоящее время готовятся правительственные решения:- о создании школ спортивного мастерства имени Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова и создании для них всех необходимых условий;- о профессиональной ориентации, трудоустройстве, социальной защите спортсменов, достигших высоких результатов в спорте, получивших спортивные травмы или завершивших спортивную карьеру по возрасту.Правительство также планирует развивать такие виды спорта как ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и "Workоut". Ежегодно в Узбекистане будут проводиться международные и региональные соревнования по этим дисциплинам:
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sbornaya-uzbekistana-gotovitsya-prinyat-uchastie-v-zimnix-olimpiyskix-igrax-v-pekine-21115082.html
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Развитие спорта в Узбекистане – на программной основе

11:33 09.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкСпортсменки сборной Узбекистана выполняют упражнение с 5 мячами в финале групповой программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы
Спортсменки сборной Узбекистана выполняют упражнение с 5 мячами в финале групповой программы по художественной гимнастике на этапе Гран-при Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Ежегодно из госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление"О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Ежегодно из Госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:

· 50 млрд. сумов – на строительство и ремонт;

· 10 млрд. сумов – на современное оборудование и снаряжение;

· 10 млрд. сумов – на оснащение медицинских отделений;

· 2 млрд. сумов – на издание и приобретение современной учебной литературы.

Льготы и преференции

Негосударственным спортивным школам, созданным победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, здания и сооружения будут предоставляться из государственной собственности без арендной платы.
Кроме того, турникеты и устройства видеорегистрации в спортивных школах установят за счет средств, выделенных на развитие туристской инфраструктуры.
Постановление также освобождает от таможенной пошлины до 1 октября 2024 года оборудование, специальные транспортные средства, мультимедийную продукцию, медицинские тренажеры, литературу, искусственные и естественные покрытия для полей и инвентарь, если они не производятся в Узбекистане.

Другие решения правительства

В настоящее время готовятся правительственные решения:
- о создании школ спортивного мастерства имени Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова и создании для них всех необходимых условий;
- о профессиональной ориентации, трудоустройстве, социальной защите спортсменов, достигших высоких результатов в спорте, получивших спортивные травмы или завершивших спортивную карьеру по возрасту.
Правительство также планирует развивать такие виды спорта как ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и "Workоut". Ежегодно в Узбекистане будут проводиться международные и региональные соревнования по этим дисциплинам:

- по ходьбе и бегу – международные марафоны "Tashkent Marathon", "Samarkand Half Marathon" и "Zaamin Ultra", марафонов по триатлону и йоге – "Sky Camp Bostanliq", "Все рекорды наши!" (на 5 и 10 тысяч шагов), бегу на разные дистанции – "На пути к новым рекордам!";

- по мини-футболу – "Молодежь Нового Узбекистана", "Здоровая семья – опора Нового Узбекистана" (среди семейных команд), "Кубок руководителя" (среди работников государственных органов и организаций);

- по бадминтону – "Принцессы весны", "Бадминтонная лига" (среди учащихся общих средних и профессиональных образовательных учреждений), "Кубок руководителя" (среди работников государственных и негосударственных организаций), "Сделай больше своих возможностей!" (среди широких слоев населения);

- по стритболу и "Workоut" – "От рекорда – к рекорду!", "Против наркотиков!" (среди учащихся и студентов образовательных учреждений), "Главное не победа, а участие!" (между командами махаллей), "Побеждай ради своего села!" (среди сельских команд), "В здоровом теле – здоровый дух!" (среди работников государственных и негосударственных организаций).

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