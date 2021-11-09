Развитие спорта в Узбекистане – на программной основе

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление"О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Ежегодно из Госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:Льготы и преференцииНегосударственным спортивным школам, созданным победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, здания и сооружения будут предоставляться из государственной собственности без арендной платы.Кроме того, турникеты и устройства видеорегистрации в спортивных школах установят за счет средств, выделенных на развитие туристской инфраструктуры.Постановление также освобождает от таможенной пошлины до 1 октября 2024 года оборудование, специальные транспортные средства, мультимедийную продукцию, медицинские тренажеры, литературу, искусственные и естественные покрытия для полей и инвентарь, если они не производятся в Узбекистане.Другие решения правительстваВ настоящее время готовятся правительственные решения:- о создании школ спортивного мастерства имени Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова и создании для них всех необходимых условий;- о профессиональной ориентации, трудоустройстве, социальной защите спортсменов, достигших высоких результатов в спорте, получивших спортивные травмы или завершивших спортивную карьеру по возрасту.Правительство также планирует развивать такие виды спорта как ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и "Workоut". Ежегодно в Узбекистане будут проводиться международные и региональные соревнования по этим дисциплинам:
Ежегодно из госбюджета будет выделяться 72 млрд сумов для улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление"О программе развития деятельности спортивно-образовательных учреждений до 2025 года". Цель программы – создать условия для подготовки резерва спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Ежегодно из Госбюджета будет выделяться 72 млрд сумовдля улучшения материально-технической базы колледжей олимпийского и паралимпийского резерва, в том числе:
· 50 млрд. сумов – на строительство и ремонт;
· 10 млрд. сумов – на современное оборудование и снаряжение;
· 10 млрд. сумов – на оснащение медицинских отделений;
· 2 млрд. сумов – на издание и приобретение современной учебной литературы.
Льготы и преференции
Негосударственным спортивным школам, созданным победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, здания и сооружения будут предоставляться из государственной собственности без арендной платы.
Кроме того, турникеты и устройства видеорегистрации в спортивных школах установят за счет средств, выделенных на развитие туристской инфраструктуры.
Постановление также освобождает от таможенной пошлины до 1 октября 2024 года оборудование, специальные транспортные средства, мультимедийную продукцию, медицинские тренажеры, литературу, искусственные и естественные покрытия для полей и инвентарь, если они не производятся в Узбекистане.
Другие решения правительства
В настоящее время готовятся правительственные решения:
- о создании школ спортивного мастерства имени Оксаны Чусовитиной и Баходира Жалолова и создании для них всех необходимых условий;
- о профессиональной ориентации, трудоустройстве, социальной защите спортсменов, достигших высоких результатов в спорте, получивших спортивные травмы или завершивших спортивную карьеру по возрасту.
Правительство также планирует развивать такие виды спорта как ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и "Workоut". Ежегодно в Узбекистане будут проводиться международные и региональные соревнования по этим дисциплинам:
- по ходьбе и бегу – международные марафоны "Tashkent Marathon", "Samarkand Half Marathon" и "Zaamin Ultra", марафонов по триатлону и йоге – "Sky Camp Bostanliq", "Все рекорды наши!" (на 5 и 10 тысяч шагов), бегу на разные дистанции – "На пути к новым рекордам!";
- по мини-футболу – "Молодежь Нового Узбекистана", "Здоровая семья – опора Нового Узбекистана" (среди семейных команд), "Кубок руководителя" (среди работников государственных органов и организаций);
- по бадминтону – "Принцессы весны", "Бадминтонная лига" (среди учащихся общих средних и профессиональных образовательных учреждений), "Кубок руководителя" (среди работников государственных и негосударственных организаций), "Сделай больше своих возможностей!" (среди широких слоев населения);
- по стритболу и "Workоut" – "От рекорда – к рекорду!", "Против наркотиков!" (среди учащихся и студентов образовательных учреждений), "Главное не победа, а участие!" (между командами махаллей), "Побеждай ради своего села!" (среди сельских команд), "В здоровом теле – здоровый дух!" (среди работников государственных и негосударственных организаций).