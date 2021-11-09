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Узбекистан перекрыл воздух российской авиакомпании iFly Airlines
Узбекистан перекрыл воздух российской авиакомпании iFly Airlines
Пассажирам продали билеты на несуществующие рейсы. Агентство "Узавиация" приняло ответные меры.
2021-11-09T12:21+0500
2021-11-09T12:49+0500
общество
узбекистан
авиакомпания
рейс
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Агентство "Узавиация" временно запретило полеты самолетов чартерной авиакомпании IFly Airlines из-за грубых нарушений со стороны перевозчика.Выяснилось, что в ноябре 2021 года, без соответствующих разрешений, компания продала билеты на чартерные рейсы по направлениям "Москва – Ургенч – Санкт-Петербург – Ургенч – Москва и Москва – Навои – Москва", а также "Санкт-Петербург – Навои – Санкт- Петербург". Пассажиры прибыли в аэропорт, однако вылет не состоялся.В этой связи решено применить санкции в отношении IFly Airlines и временно приостановить полеты в Узбекистан. Если нарушения продолжаться Узавиация готова отозвать эксплуатационные разрешения у авиакомпании для выполнения полетов.Пассажирам же рекомендовали перед покупкой билетов узнавать о статусе планируемого рейса на сайте Агентства "Узавиация" в разделе "Информационное табло".
https://uz.sputniknews.ru/20211016/chastnaya-aviakompaniya-zapustila-reysy-iz-tashkenta-v-moskvu-i-obratno-20935716.html
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узбекистан, авиакомпания, рейс, пассажиры

Узбекистан перекрыл воздух российской авиакомпании iFly Airlines

12:21 09.11.2021 (обновлено: 12:49 09.11.2021)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе, иллюстративное фото
Пассажирский самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Перейти в фотобанк
Пассажирам продали билеты на несуществующие рейсы. Агентство "Узавиация" приняло ответные меры.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Агентство "Узавиация" временно запретило полеты самолетов чартерной авиакомпании IFly Airlines из-за грубых нарушений со стороны перевозчика.
Выяснилось, что в ноябре 2021 года, без соответствующих разрешений, компания продала билеты на чартерные рейсы по направлениям "Москва – Ургенч – Санкт-Петербург – Ургенч – Москва и Москва – Навои – Москва", а также "Санкт-Петербург – Навои – Санкт- Петербург". Пассажиры прибыли в аэропорт, однако вылет не состоялся.
В этой связи решено применить санкции в отношении IFly Airlines и временно приостановить полеты в Узбекистан. Если нарушения продолжаться Узавиация готова отозвать эксплуатационные разрешения у авиакомпании для выполнения полетов.
Пассажирам же рекомендовали перед покупкой билетов узнавать о статусе планируемого рейса на сайте Агентства "Узавиация" в разделе "Информационное табло".
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