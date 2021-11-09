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Узбекистанцы смогут узнать сумму пенсионных накоплений онлайн
Узбекистанцы смогут узнать сумму пенсионных накоплений онлайн
Новая услуга создана для удобства граждан. Теперь им не нужно посещать банки, чтобы узнать, сколько денег накопилось на их счету.
2021-11-09T22:20+0500
2021-11-09T22:46+0500
общество
пенсионный фонд
пенсионное обеспечение
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекистанцы теперь смогут узнать сумму пенсионных накоплений посредством онлайн-услуги, запущенной на Едином портале интерактивных госуслуг my.gov.uz, сообщает пресс-служба Единого портала интерактивных государственных услуг.По информации ведомства, новый сервис создан для удобства граждан. Теперь им не нужно посещать банки, чтобы узнать, сколько денег накопилось на их счету. Желающие также могут единовременно или частями получить всю сумму сбережений, накопленных за годы до выхода на пенсию. Новая услуга позволит гражданам Узбекистана не только получить информацию о состоянии личных накопительных пенсионных счетов, но и скачать соответствующую справку.Отмечается, что при возникновении проблем и ошибок в работе системы пользователи могут связаться с Народным банком по номеру (71) 210-20-02 или позвонить на короткий номер 1106.В начале ноября Минфин запустил в Узбекистане специальный пенсионный бот. Благодаря автоматизированной программе теперь граждане смогут получать необходимую информацию о пенсии и напрямую написать в пенсионный фонд.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/stalo-izvestno-skolko-v-srednem-sostavlyaet-pensiya-v-uzbekistane-20994856.html
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пенсионный фонд, пенсионное обеспечение

Узбекистанцы смогут узнать сумму пенсионных накоплений онлайн

22:20 09.11.2021 (обновлено: 22:46 09.11.2021)
© pixabayРабота за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© pixabay
Новая услуга позволит гражданам Узбекистана не только получить информацию о состоянии личных накопительных пенсионных счетов, но и скачать соответствующую справку.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Узбекистанцы теперь смогут узнать сумму пенсионных накоплений посредством онлайн-услуги, запущенной на Едином портале интерактивных госуслуг my.gov.uz, сообщает пресс-служба Единого портала интерактивных государственных услуг.
По информации ведомства, новый сервис создан для удобства граждан. Теперь им не нужно посещать банки, чтобы узнать, сколько денег накопилось на их счету. Желающие также могут единовременно или частями получить всю сумму сбережений, накопленных за годы до выхода на пенсию.
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Новая услуга позволит гражданам Узбекистана не только получить информацию о состоянии личных накопительных пенсионных счетов, но и скачать соответствующую справку.
Отмечается, что при возникновении проблем и ошибок в работе системы пользователи могут связаться с Народным банком по номеру (71) 210-20-02 или позвонить на короткий номер 1106.
В начале ноября Минфин запустил в Узбекистане специальный пенсионный бот. Благодаря автоматизированной программе теперь граждане смогут получать необходимую информацию о пенсии и напрямую написать в пенсионный фонд.
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