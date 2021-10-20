https://uz.sputniknews.ru/20211020/stalo-izvestno-skolko-v-srednem-sostavlyaet-pensiya-v-uzbekistane-20994856.html

Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане

Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане

С момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T20:01+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Пенсионном фонде озвучили средний размер пенсий по республике и напомнили, каким он несколько лет назад. Согласно приведенным данным, объем получаемых пенсионерами денег увеличился более чем в два раза. К началу 2016 года среднемесячная пенсия составляла 421 629 сумов, к сентябрю 2021-го сумма выросла до 924 780 сумов.Вообще с момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента.В настоящий момент пенсионеры в Узбекистане получают:Сейчас в республике более 3,5 млн пенсионеров.Особое отношение к пожилым людям в Узбекистане - национальная традиция. Так, в начале сентября в стране проходила Неделя почитания и помощи пенсионерам. В рамках инициативы в 2028 махаллях для пожилых людей организуют углубленный медосмотр, 669 из них передали инвалидные коляски, трости и костыли, слуховые аппараты. Кроме того, 6 443 одиноким гражданам доставили продукты питания, 3 180 - необходимые медикаменты. В квартирах 2 825 одиноких пенсионеров проведены хашары.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-uzbekistane-pensioneram-planiruyut-predostavit-novye-lgoty-19263553.html

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узбекистан, пенсионный фонд, пенсионер, пенсия