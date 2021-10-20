https://uz.sputniknews.ru/20211020/stalo-izvestno-skolko-v-srednem-sostavlyaet-pensiya-v-uzbekistane-20994856.html
Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане
Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане
С момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T20:01+0500
2021-10-20T20:01+0500
2021-10-20T20:01+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Пенсионном фонде озвучили средний размер пенсий по республике и напомнили, каким он несколько лет назад. Согласно приведенным данным, объем получаемых пенсионерами денег увеличился более чем в два раза. К началу 2016 года среднемесячная пенсия составляла 421 629 сумов, к сентябрю 2021-го сумма выросла до 924 780 сумов.Вообще с момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента.В настоящий момент пенсионеры в Узбекистане получают:Сейчас в республике более 3,5 млн пенсионеров.Особое отношение к пожилым людям в Узбекистане - национальная традиция. Так, в начале сентября в стране проходила Неделя почитания и помощи пенсионерам. В рамках инициативы в 2028 махаллях для пожилых людей организуют углубленный медосмотр, 669 из них передали инвалидные коляски, трости и костыли, слуховые аппараты. Кроме того, 6 443 одиноким гражданам доставили продукты питания, 3 180 - необходимые медикаменты. В квартирах 2 825 одиноких пенсионеров проведены хашары.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/v-uzbekistane-pensioneram-planiruyut-predostavit-novye-lgoty-19263553.html
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узбекистан, пенсионный фонд, пенсионер, пенсия
Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане
С момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В Пенсионном фонде озвучили
средний размер пенсий по республике и напомнили, каким он несколько лет назад. Согласно приведенным данным, объем получаемых пенсионерами денег увеличился более чем в два раза.
К началу 2016 года среднемесячная пенсия составляла 421 629 сумов, к сентябрю 2021-го сумма выросла до 924 780 сумов.
Вообще с момента обретения независимости до нынешнего времени в Узбекистане повышали пенсии 67 раз в соответствии с указами президента.
В настоящий момент пенсионеры в Узбекистане получают:
в Ташкенте — 1 250 992 сумов;
в Навоийской области — 1 176 323 сумов;
в Ташкентской области — 1 012 617 сумов;
в Бухарской области — 941 411 сумов;
в Сырдарьинской области — 936 392 сумов;
в Каракалпакстане — 918 930 сумов;
в Самаркандской области — 902 172 сумов;
в Кашкадарьинской области — 876 728 сумов;
в Хорезмской области — 870 800 сумов;
в Сурхандарьинской области — 850 685 сумов;
в Джизакской области — 848 930 сумов;
в Ферганской области — 836 856 сумов;
в Наманганской области — 802 125 сумов;
в Андижанской области — 801 640 сумов.
Сейчас в республике более 3,5 млн пенсионеров.
Особое отношение к пожилым людям в Узбекистане - национальная традиция. Так, в начале сентября в стране проходила
Неделя почитания и помощи пенсионерам. В рамках инициативы в 2028 махаллях для пожилых людей организуют углубленный медосмотр, 669 из них передали инвалидные коляски, трости и костыли, слуховые аппараты. Кроме того, 6 443 одиноким гражданам доставили продукты питания, 3 180 - необходимые медикаменты. В квартирах 2 825 одиноких пенсионеров проведены хашары.