https://uz.sputniknews.ru/20211109/uzbekistantsy-starshe-40-let-budut-proxodit-ejegodnyy-tselevoy-skrining--mirziyoev-21285502.html
Узбекистанцы старше 40 лет будут проходить ежегодный целевой скрининг — Мирзиёев
Узбекистанцы старше 40 лет будут проходить ежегодный целевой скрининг — Мирзиёев
Узбекистан намерен внедрить новую систему профилактики, раннего выявления и эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
2021-11-09T21:26+0500
2021-11-09T21:26+0500
2021-11-09T21:40+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистанцы
заболевания
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Со следующего года все население Узбекистана старше 40 лет будет проходить целевой скрининг не реже одного раза в год, заявил президент Шавкат Мирзиёев во вторник.Во время видеоселекторного совещания по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний глава государства пояснил, что проводится медосмотр будет в семейных поликлиниках и медицинскими бригадами. Для этого районные лаборатории обеспечат коагулометрами и необходимыми реагентами.По данным пресс-службы президента, все это входит в планы по внедрению в стране новой системы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Связаны они с неутешительной статистикой: 53 процента смертей среди населения в возрасте от 30 до 70 лет случаются из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые выросли за последние пять лет на 20 процентов, даже среди молодежи.В связи с этим в Узбекистане запланировано также введение единого электронного реестра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплатная раздача лекарств нуждающимся.На эти цели в следующем году планируется выделить семьдесят миллиардов сумов — по 350 миллионов на каждый район. А на обеспечение первичного звена медикаментами и предметами медицинского назначения намечено направить 580 миллиардов сумов. Это в три раза больше, чем в текущем году.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rf-v-primenenii-it-texnologiy-v-meditsine-20041329.html
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шавкат мирзиёев, узбекистанцы, заболевания
Узбекистанцы старше 40 лет будут проходить ежегодный целевой скрининг — Мирзиёев
21:26 09.11.2021 (обновлено: 21:40 09.11.2021)
Дополняется
Узбекистан намерен внедрить новую систему профилактики, раннего выявления и эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По статистическим данным, сердечно-сосудистые заболевания диагностируются у 12 процентов населения, вне зависимости от возраста.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Со следующего года все население Узбекистана старше 40 лет будет проходить целевой скрининг не реже одного раза в год, заявил
президент Шавкат Мирзиёев во вторник.
Во время видеоселекторного совещания по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний глава государства пояснил, что проводится медосмотр будет в семейных поликлиниках и медицинскими бригадами. Для этого районные лаборатории обеспечат коагулометрами и необходимыми реагентами.
По данным пресс-службы президента, все это входит в планы по внедрению в стране новой системы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Связаны они с неутешительной статистикой: 53 процента смертей среди населения в возрасте от 30 до 70 лет случаются из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые выросли за последние пять лет на 20 процентов, даже среди молодежи.
"В целом сердечно-сосудистые заболевания диагностируются у около четырех миллионов человек, что составляет 12 процентов от общей численности населения", — приводит аналитические данные пресс-служба.
В связи с этим в Узбекистане запланировано также введение единого электронного реестра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплатная раздача лекарств нуждающимся.
На эти цели в следующем году планируется выделить семьдесят миллиардов сумов — по 350 миллионов на каждый район. А на обеспечение первичного звена медикаментами и предметами медицинского назначения намечено направить 580 миллиардов сумов. Это в три раза больше, чем в текущем году.