https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-buxare-naladyat-vypusk-yujnokoreyskix-elektromobiley-21274325.html
В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
В ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования для производства электромобилей.
2021-11-09T13:19+0500
2021-11-09T13:19+0500
2021-11-09T13:19+0500
общество
бухара
завод
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухаре планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей c нестандартным дизайном, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.По информации партии, партнером из Южной Кореи станет компания Songuo Mobility Innovation. Предприятие известно тем, что разрабатывает инновационные электромобили. Общая стоимость бухарского завода по выпуску машин с электродвигателями составит $1,2 млрд. Он будет производить до 30 тысяч авто в год.Отмечается, что в ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.Подробная информация о том, когда намечено реализовать проект и какие модели электромобилей начнут выпускать на заводе пока не разглашается. Ранее в Госкомстате заявили, что с января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.В декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление, в соответствии с которым "Узавтосаноат" обязали производить только электромобили. Предприятию было поручено разработать проект концепции, включающий информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html
https://uz.sputniknews.ru/20200811/Gde-uzbekistantsam-budet-udobno-zaryazhat-elektromobili--mnenie-eksperta-14752957.html
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бухара, завод, электромобиль
В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
В ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В Бухаре планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей c нестандартным дизайном, сообщает
пресс-служба УзЛиДеП.
По информации партии, партнером из Южной Кореи станет компания Songuo Mobility Innovation. Предприятие известно тем, что разрабатывает инновационные электромобили. Общая стоимость бухарского завода по выпуску машин с электродвигателями составит $1,2 млрд. Он будет производить до 30 тысяч авто в год.
Отмечается, что в ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.
Подробная информация о том, когда намечено реализовать проект и какие модели электромобилей начнут выпускать на заводе пока не разглашается.
Ранее в Госкомстате заявили, что с января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли
558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.
В декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление
, в соответствии с которым "Узавтосаноат" обязали производить только электромобили. Предприятию было поручено разработать проект концепции, включающий информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях.