https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-buxare-naladyat-vypusk-yujnokoreyskix-elektromobiley-21274325.html

В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей

В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей

В ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования для производства электромобилей.

2021-11-09T13:19+0500

2021-11-09T13:19+0500

2021-11-09T13:19+0500

общество

бухара

завод

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухаре планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей c нестандартным дизайном, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.По информации партии, партнером из Южной Кореи станет компания Songuo Mobility Innovation. Предприятие известно тем, что разрабатывает инновационные электромобили. Общая стоимость бухарского завода по выпуску машин с электродвигателями составит $1,2 млрд. Он будет производить до 30 тысяч авто в год.Отмечается, что в ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.Подробная информация о том, когда намечено реализовать проект и какие модели электромобилей начнут выпускать на заводе пока не разглашается. Ранее в Госкомстате заявили, что с января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.В декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление, в соответствии с которым "Узавтосаноат" обязали производить только электромобили. Предприятию было поручено разработать проект концепции, включающий информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html

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бухара, завод, электромобиль