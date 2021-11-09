Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-buxare-naladyat-vypusk-yujnokoreyskix-elektromobiley-21274325.html
В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
В ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования для производства электромобилей.
2021-11-09T13:19+0500
2021-11-09T13:19+0500
общество
бухара
завод
электромобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21274643_282:403:1565:1125_1920x0_80_0_0_2a0aeb739361e564609a6ac4e21099b6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухаре планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей c нестандартным дизайном, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.По информации партии, партнером из Южной Кореи станет компания Songuo Mobility Innovation. Предприятие известно тем, что разрабатывает инновационные электромобили. Общая стоимость бухарского завода по выпуску машин с электродвигателями составит $1,2 млрд. Он будет производить до 30 тысяч авто в год.Отмечается, что в ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.Подробная информация о том, когда намечено реализовать проект и какие модели электромобилей начнут выпускать на заводе пока не разглашается. Ранее в Госкомстате заявили, что с января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.В декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление, в соответствии с которым "Узавтосаноат" обязали производить только электромобили. Предприятию было поручено разработать проект концепции, включающий информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html
https://uz.sputniknews.ru/20200811/Gde-uzbekistantsam-budet-udobno-zaryazhat-elektromobili--mnenie-eksperta-14752957.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21274643_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_728e6c1457d6a9e5a0db48a01817fe8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бухара, завод, электромобиль

В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей

13:19 09.11.2021
© Pixabay / markus roider Зарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / markus roider
В ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухаре планируют наладить выпуск южнокорейских электромобилей c нестандартным дизайном, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.
По информации партии, партнером из Южной Кореи станет компания Songuo Mobility Innovation. Предприятие известно тем, что разрабатывает инновационные электромобили. Общая стоимость бухарского завода по выпуску машин с электродвигателями составит $1,2 млрд. Он будет производить до 30 тысяч авто в год.
Электромобиль. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
Общество
Нужны ли электромобили водителям в Узбекистане – детальный обзор
5 октября, 21:10
Отмечается, что в ближайшее время начнется подготовка к предпроектной работе и поставке высокотехнологичного оборудования.
Подробная информация о том, когда намечено реализовать проект и какие модели электромобилей начнут выпускать на заводе пока не разглашается.
Ранее в Госкомстате заявили, что с января по сентябрь этого года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Импорт машин превысил показатели аналогичного периода 2020-го почти в семь раз.
Эксперт Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2020
Где узбекистанцам будет удобно заряжать электромобили — мнение эксперта
11 августа 2020, 19:18
В декабре прошлого года Кабмин утвердил постановление, в соответствии с которым "Узавтосаноат" обязали производить только электромобили. Предприятию было поручено разработать проект концепции, включающий информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11Как узбекистанцы готовятся к участию на ОИ-2024 — постановление
13:31Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета
13:19В Узбекистане ищут пропавшего молодого парня: что известно
13:19В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
12:52"Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2
12:33Узбекистан представит в Минске фильм о войне - видео
12:21Узбекистан перекрыл воздух российской авиакомпании iFly Airlines
12:05Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета
11:3350 млрд сумов на ремонт - Узбекистан взялся за спортшколы
11:15В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
11:09В Узбекистане начался дополнительный прием в магистратуру
11:02Президент на могиле героя расскажет, как опозориться и проиграть все
10:39В Ташкенте несколько домов временно останутся без газа
10:33Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера
09:45Мирзиёев определил судьбу "Узпромстройбанка"
09:16Узбекистан назвал главных "мясных" экспортеров
08:55В Навои пассажирам продали билеты на несуществующий рейс в Москву
08:25Пандемия не повлияла: власти рассказали о расходах на здравоохранение
07:15Эпидемиолог рассказала, как изменились симптомы коронавируса
ВчераРФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов