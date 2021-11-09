https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-izraile-likvidirovana-krupneyshaya-set-po-torgovle-nelegalnym-orujiem-21281159.html
В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием
В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием
В ходе операции полиции удалось изъять значительное количество оружия, которое попало в Израиль контрабандным путем или было украдено с военных баз ЦАХАЛ.
2021-11-09T17:22+0500
2021-11-09T17:22+0500
2021-11-09T17:25+0500
в мире
израиль
оружие
контрабанда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21281444_0:79:1639:1001_1920x0_80_0_0_0b1df33decf17ec93e8ca24ebab0986c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Полиция Израиля заявила о ликвидации крупнейшей в истории страны подпольной сети по торговле оружием. Операцию удалось провести благодаря завербованному в криминальной структуре агенту, передает РИА Новости."Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - информируется в релизе правоохранительного ведомства.В ходе операции силовикам удалось изъять значительное количество оружия и боеприпасов. Все они попали в Израиль контрабандным путем или были украдены с военных баз ЦАХАЛ. Вычислить подпольную сеть удалось благодаря завербованному полицией в августе 2020-го члену преступной группировки. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на сумму около четырех млн шекелей (почти $1,3 млн). Среди купленного оружия были штурмовые винтовки, пулемет, автоматы и пистолеты. По данным местных СМИ, среди задержанных участников подпольной сети числятся военнослужащие израильской армии.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/prestupnoe-nou-xau-v-ispanii-zaderjali-umeltsev-pechatavshix-orujie-na-3d-printere-18390086.html
https://uz.sputniknews.ru/20200804/Kak-sertifitsirovat-oruzhie-v-Uzbekistane--postanovlenie--14697502.html
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/09/21281444_100:0:1540:1080_1920x0_80_0_0_59cbd5500fb59fd498a7acd0cac92610.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
израиль, оружие, контрабанда
В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием
17:22 09.11.2021 (обновлено: 17:25 09.11.2021)
В ходе операции силовикам удалось изъять значительное количество оружия и боеприпасов. Все они попали в страну контрабандным путем или были украдены с военных баз ЦАХАЛ.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Полиция Израиля заявила о ликвидации крупнейшей в истории страны подпольной сети по торговле оружием. Операцию удалось провести благодаря завербованному в криминальной структуре агенту, передает
РИА Новости.
"Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - информируется в релизе правоохранительного ведомства.
В ходе операции силовикам удалось изъять значительное количество оружия и боеприпасов. Все они попали в Израиль контрабандным путем или были украдены с военных баз ЦАХАЛ.
Вычислить подпольную сеть удалось благодаря завербованному полицией в августе 2020-го члену преступной группировки. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на сумму около четырех млн шекелей (почти $1,3 млн). Среди купленного оружия были штурмовые винтовки, пулемет, автоматы и пистолеты.
По данным местных СМИ, среди задержанных участников подпольной сети числятся военнослужащие израильской армии.