https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-izraile-likvidirovana-krupneyshaya-set-po-torgovle-nelegalnym-orujiem-21281159.html

В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием

В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием

В ходе операции полиции удалось изъять значительное количество оружия, которое попало в Израиль контрабандным путем или было украдено с военных баз ЦАХАЛ.

2021-11-09T17:22+0500

2021-11-09T17:22+0500

2021-11-09T17:25+0500

в мире

израиль

оружие

контрабанда

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Полиция Израиля заявила о ликвидации крупнейшей в истории страны подпольной сети по торговле оружием. Операцию удалось провести благодаря завербованному в криминальной структуре агенту, передает РИА Новости."Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - информируется в релизе правоохранительного ведомства.В ходе операции силовикам удалось изъять значительное количество оружия и боеприпасов. Все они попали в Израиль контрабандным путем или были украдены с военных баз ЦАХАЛ. Вычислить подпольную сеть удалось благодаря завербованному полицией в августе 2020-го члену преступной группировки. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на сумму около четырех млн шекелей (почти $1,3 млн). Среди купленного оружия были штурмовые винтовки, пулемет, автоматы и пистолеты. По данным местных СМИ, среди задержанных участников подпольной сети числятся военнослужащие израильской армии.

https://uz.sputniknews.ru/20210418/prestupnoe-nou-xau-v-ispanii-zaderjali-umeltsev-pechatavshix-orujie-na-3d-printere-18390086.html

https://uz.sputniknews.ru/20200804/Kak-sertifitsirovat-oruzhie-v-Uzbekistane--postanovlenie--14697502.html

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израиль, оружие, контрабанда