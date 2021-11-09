https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-poezdax--afrosiyob-zapustili-besplatnyy-intranet-21275680.html
В поездах Afrosiyob появился бесплатный Интранет
В поездах Afrosiyob появился бесплатный Интранет
На скоростных поездах Afrosiyob Интранет предоставляет пассажирам десятки различных опций.
2021-11-09T14:29+0500
2021-11-09T14:29+0500
2021-11-09T14:31+0500
общество
пассажиры
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интранет
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В скоростных поездах Afrosiyob запущен бесплатный Интранет с десятками различных опций, в том числе он позволяет пассажирам просматривать фильмы и слушать музыку, сообщает пресс-служба УТЙ. Инициатива была внедрена во избежание возникновения помех и сбоев со связью во время движения состава из-за его высокой скорости в 200 км/ч. Тестовые испытания Интранета начались еще в прошлом году. Отмечается, что платформа размещена на специальных серверах. Она поддерживает узбекский, русский и английский языки. Перед началом дорожного путешествия пассажиру необходимо зарегистрироваться в системе, введя логин и пароль. К тому же он может войти в Интранет и через сторонние сервисы: Google, Facebook, Telegram. При отсутствии учетной записи, клиенту необходимо создать ее с помощью формы регистрации.Доступ к системе осуществляется посредством сети Wi-Fi через любые устройства - смартфоны, планшеты, ноутбуки. При этом подключиться к сервису можно абсолютно бесплатно.Кроме того, пассажир может оформить онлайн-заказ на блюда в вагоне-ресторане и буфете, а также получить информацию о маршруте следования и узнать о достопримечательностях региона. Помимо этого, через Интранет клиент может напрямую обратиться к проводникам, бригадиру поезда или руководству, чтобы оставить претензию или отзыв по качеству предоставления услуг. Сейчас внутренняя сеть уже успешно функционирует на трех поездах Afrosiyob, еще на одном завершаются работы по ее установке. В ближайшее время данный вид услуги будет поэтапно внедрен и на других пассажирских поездах Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/ispanskiy-krasavets-v-tashkent-pribyl-shestoy-poezd-afrosiyob--eksklyuzivnoe-video-20729116.html
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mejdu-karshi-i-samarkandom-zapustyat-vysokoskorostnoy-poezd-afrosiyob-20970478.html
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пассажиры, afrosiyob, интранет
В поездах Afrosiyob появился бесплатный Интранет
14:29 09.11.2021 (обновлено: 14:31 09.11.2021)
Внутренняя сеть поддерживает узбекский, русский и английский языки. Доступ к системе осуществляется посредством сети Wi-Fi через любые устройства — смартфоны, планшеты, ноутбуки. Сервис предоставляет пассажирам десятки различных опций.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
В скоростных поездах Afrosiyob запущен
бесплатный Интранет с десятками различных опций, в том числе он позволяет пассажирам просматривать фильмы и слушать музыку, сообщает пресс-служба УТЙ.
Инициатива была внедрена во избежание возникновения помех и сбоев со связью во время движения состава из-за его высокой скорости в 200 км/ч.
Тестовые испытания Интранета начались еще в прошлом году. Отмечается, что платформа размещена на специальных серверах. Она поддерживает узбекский, русский и английский языки.
Перед началом дорожного путешествия пассажиру необходимо зарегистрироваться в системе, введя логин и пароль. К тому же он может войти в Интранет и через сторонние сервисы: Google, Facebook, Telegram. При отсутствии учетной записи, клиенту необходимо создать ее с помощью формы регистрации.
Доступ к системе осуществляется посредством сети Wi-Fi через любые устройства - смартфоны, планшеты, ноутбуки. При этом подключиться к сервису можно абсолютно бесплатно.
Кроме того, пассажир может оформить онлайн-заказ на блюда в вагоне-ресторане и буфете, а также получить информацию о маршруте следования и узнать о достопримечательностях региона.
Помимо этого, через Интранет клиент может напрямую обратиться к проводникам, бригадиру поезда или руководству, чтобы оставить претензию или отзыв по качеству предоставления услуг.
Сейчас внутренняя сеть уже успешно функционирует на трех поездах Afrosiyob, еще на одном завершаются работы по ее установке. В ближайшее время данный вид услуги будет поэтапно внедрен и на других пассажирских поездах Узбекистана.