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В Узбекистане ищут пропавшего молодого парня: что известно
В Узбекистане ищут пропавшего молодого парня: что известно
В соцсетях между тем пишут, что узбекистанец оказался в любовном треугольнике и вряд ли уже жив.
2021-11-09T13:19+0500
2021-11-09T13:31+0500
общество
узбекистан
пропал
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане ищут 18-летнего молодого человека, пропавшего без вести.В соцсетях появилась информация о том, что парень был убит в Балыкчинском районе Андижанской области.Последний раз пропавшего видели 5 ноября — в тот день молодой человек ушел из дома. Куда — неизвестно. По данным Генпрокуратуры, андижанец действительно мог стать жертвой убийства. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Узбекистана.Сейчас парня активно ищут. Ведется предварительное следствие.В соцсетях между тем пишут, что пропавший общался с невестой одного из местных жителей. За это 25-летний жених до смерти избил парня, а тело выбросил в канал.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-tashkente-uje-dva-goda-ischut-bez-vesti-propavshego-parnya--v-guvd-prosyat-o-pomoschi-20404201.html
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узбекистан, пропал

В Узбекистане ищут пропавшего молодого парня: что известно

13:19 09.11.2021 (обновлено: 13:31 09.11.2021)
© Depositphotos / VelkolСилуэт рук, иллюстративное фото
Силуэт рук, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / Velkol
В соцсетях между тем пишут, что пропавшего убили. Тело выбросили в канал.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане ищут 18-летнего молодого человека, пропавшего без вести.
В соцсетях появилась информация о том, что парень был убит в Балыкчинском районе Андижанской области.
Последний раз пропавшего видели 5 ноября — в тот день молодой человек ушел из дома. Куда — неизвестно.
По данным Генпрокуратуры, андижанец действительно мог стать жертвой убийства. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Узбекистана.
Сейчас парня активно ищут. Ведется предварительное следствие.
В соцсетях между тем пишут, что пропавший общался с невестой одного из местных жителей. За это 25-летний жених до смерти избил парня, а тело выбросил в канал.
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
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7 сентября, 21:19
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