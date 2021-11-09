https://uz.sputniknews.ru/20211109/voennaya-prokuratura-nachala-proverku-posle-skandala-s-almalykskim-voenkomom--video-21279951.html

Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео

Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео

Военная прокуратура начала проверку в отношении алмалыкского военкома, ударившего женщину на рынке. Минобороны взяло ситуацию на контроль.

2021-11-09T16:26+0500

2021-11-09T16:26+0500

2021-11-09T16:26+0500

происшествия

военные

прокуратура

скандал

соцсети

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Военная прокуратура начала проверку в отношении начальника отдела по вопросам обороны города Алмалык, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.Поводом для этого послужила видеозапись, распространившаяся в Сети, где предположительно Фаёз Сирочев устроил скандал на рынке, в ходе которого, по данным очевидцев, поднял руку на женщину.Позже появилась информация, что некто, представившейся сотрудником Минобороны, оказывал давление на авторов Telegram-канала, распространивших это видео, с требованием удалить записи.В ведомстве заявили, что ни один военнослужащий системы министерства к этому не причастен, а вся имеющаяся по данному факту информация передана в правоохранительные органы. Там подчеркнули, что личность данного человека уже выясняется. Оценку его действиям в дальнейшем даст суд.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/shkolniki-ustroili-massovuyu-draku-v-tashkente--video-20706498.html

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военные, прокуратура, скандал, соцсети, минобороны узбекистана