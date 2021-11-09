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Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
Военная прокуратура начала проверку в отношении алмалыкского военкома, ударившего женщину на рынке. Минобороны взяло ситуацию на контроль.
2021-11-09T16:26+0500
2021-11-09T16:26+0500
происшествия
военные
прокуратура
скандал
соцсети
минобороны узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Военная прокуратура начала проверку в отношении начальника отдела по вопросам обороны города Алмалык, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.Поводом для этого послужила видеозапись, распространившаяся в Сети, где предположительно Фаёз Сирочев устроил скандал на рынке, в ходе которого, по данным очевидцев, поднял руку на женщину.Позже появилась информация, что некто, представившейся сотрудником Минобороны, оказывал давление на авторов Telegram-канала, распространивших это видео, с требованием удалить записи.В ведомстве заявили, что ни один военнослужащий системы министерства к этому не причастен, а вся имеющаяся по данному факту информация передана в правоохранительные органы. Там подчеркнули, что личность данного человека уже выясняется. Оценку его действиям в дальнейшем даст суд.
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военные, прокуратура, скандал, соцсети, минобороны узбекистана

Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео

16:26 09.11.2021
© Sputnik Табылди КадырбековНасилие
Насилие - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik Табылди Кадырбеков
Сначала алмалыкский военком ударил женщину на рынке, а затем некто в форме пытался замести следы скандала, угрожая авторам пабликов в соцсетях за не удаление опубликованных сообщений. Минобороны взяло ситуацию на контроль.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Военная прокуратура начала проверку в отношении начальника отдела по вопросам обороны города Алмалык, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Поводом для этого послужила видеозапись, распространившаяся в Сети, где предположительно Фаёз Сирочев устроил скандал на рынке, в ходе которого, по данным очевидцев, поднял руку на женщину.

“Командование Ташкентского военного округа и военная прокуратура начали доследственную проверку по данному факту. О результатах будет сообщено дополнительно. Ситуацию взяло на контроль Министерство обороны”, — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что некто, представившейся сотрудником Минобороны, оказывал давление на авторов Telegram-канала, распространивших это видео, с требованием удалить записи.
В ведомстве заявили, что ни один военнослужащий системы министерства к этому не причастен, а вся имеющаяся по данному факту информация передана в правоохранительные органы. Там подчеркнули, что личность данного человека уже выясняется. Оценку его действиям в дальнейшем даст суд.
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