https://uz.sputniknews.ru/20211109/voennaya-prokuratura-nachala-proverku-posle-skandala-s-almalykskim-voenkomom--video-21279951.html
Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
Военная прокуратура начала проверку в отношении алмалыкского военкома, ударившего женщину на рынке. Минобороны взяло ситуацию на контроль.
2021-11-09T16:26+0500
2021-11-09T16:26+0500
2021-11-09T16:26+0500
происшествия
военные
прокуратура
скандал
соцсети
минобороны узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/523/11/5231149_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_fa76378f0718a530011612942cbe9a93.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Военная прокуратура начала проверку в отношении начальника отдела по вопросам обороны города Алмалык, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.Поводом для этого послужила видеозапись, распространившаяся в Сети, где предположительно Фаёз Сирочев устроил скандал на рынке, в ходе которого, по данным очевидцев, поднял руку на женщину.Позже появилась информация, что некто, представившейся сотрудником Минобороны, оказывал давление на авторов Telegram-канала, распространивших это видео, с требованием удалить записи.В ведомстве заявили, что ни один военнослужащий системы министерства к этому не причастен, а вся имеющаяся по данному факту информация передана в правоохранительные органы. Там подчеркнули, что личность данного человека уже выясняется. Оценку его действиям в дальнейшем даст суд.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/shkolniki-ustroili-massovuyu-draku-v-tashkente--video-20706498.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/523/11/5231149_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_257d17422735056cda10d031b7f72f35.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военные, прокуратура, скандал, соцсети, минобороны узбекистана
Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
Сначала алмалыкский военком ударил женщину на рынке, а затем некто в форме пытался замести следы скандала, угрожая авторам пабликов в соцсетях за не удаление опубликованных сообщений. Минобороны взяло ситуацию на контроль.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Военная прокуратура начала проверку в отношении начальника отдела по вопросам обороны города Алмалык, сообщается
в Telegram-канале Министерства обороны.
Поводом для этого послужила видеозапись, распространившаяся в Сети, где предположительно Фаёз Сирочев устроил скандал на рынке, в ходе которого, по данным очевидцев, поднял руку на женщину.
“Командование Ташкентского военного округа и военная прокуратура начали доследственную проверку по данному факту. О результатах будет сообщено дополнительно. Ситуацию взяло на контроль Министерство обороны”, — говорится в сообщении.
Позже появилась информация, что некто, представившейся сотрудником Минобороны, оказывал давление на авторов Telegram-канала, распространивших это видео, с требованием удалить записи.
В ведомстве заявили
, что ни один военнослужащий системы министерства к этому не причастен, а вся имеющаяся по данному факту информация передана в правоохранительные органы. Там подчеркнули, что личность данного человека уже выясняется. Оценку его действиям в дальнейшем даст суд.