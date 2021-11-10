https://uz.sputniknews.ru/20211110/almalykskiy-gmk-pobet-istoricheskiy-rekord-21295841.html

Алмалыкский ГМК побьет исторический рекорд

Алмалыкский ГМК побьет исторический рекорд

Комбинат перевыполнил планы по экспорту. По отдельным видам продукции прогноз превышен в 4-6 раз.

2021-11-10T22:30+0500

2021-11-10T22:30+0500

2021-11-10T22:30+0500

экономика

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

экспорт

рекорд

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат за 10 месяцев текущего года серьезно перевыполнил планы по экспорту и вплотную подошел к историческому рекорду, сообщает пресс-служба АГМК.С начала года комбинат экспортировал продукции на общую сумму 923,9 миллиона долларов США, это на 35,1% больше ожидаемого. К концу ноября эта сумма превысит 1 миллиард долларов, что станет историческим рекордом для предприятия.Комбинат серьезно перевыполнил планы экспорта множества видов продукции. К примеру, прогноз по экспорту палладиевого порошка выполнен на 639,9%, серной кислоты – на 477,3%, рения – на 296,1%, селена – на 232%, вольфрама – на 211,6%. Перевыполнило предприятие план по продаже медной и цинковой продукции, белого портландцемента, серого цемента и других товаров.АГМК продает свою продукцию в Россию, Турцию, Беларусь, Болгарию, Польшу, Индонезию, Нидерланды и другие страны. Идут переговоры о поставке медных труб в Египет и Германию.На Алмалыкский завод приходится 7% промышленной продукции и 15% экспорта страны, завод обеспечивает 8% доходов бюджета Узбекистана. В июле здесь началось строительство новой узбекско-российской медной обогатительной фабрики.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistanskie-uchenye-prezentovali-unikalnye-razrabotki--20807771.html

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оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", экспорт, рекорд