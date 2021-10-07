https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistanskie-uchenye-prezentovali-unikalnye-razrabotki--20807771.html

Узбекистанские ученые презентовали уникальные разработки

Узбекистанские ученые презентовали уникальные разработки

Проекты экспертов были представлены в рамках выставки, посвященной разработкам в сфере медицины, энергетики, нефтегазовой отрасли, электроники и легкой... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T11:48+0500

2021-10-07T11:48+0500

2021-10-07T11:57+0500

общество

академия наук узбекистана

разработка

узбекские ученые

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Выставка разработок ученых для нужд медицины, энергетики, нефтегазовой отрасли, электроники и легкой промышленности прошла в Институте материаловедения НПО "Физика-Солнце" АН Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. Главная цель экспозиции – знакомство местных предпринимателей с проектами ученых Академии наук и дальнейшее деловое сотрудничество. Одним из проектов, представленных на выставке, стал первый научно-технологический консорциум "Долина зеленых технологий". О нем рассказал заведующий лабораторией института материаловедения Султан Сулейманов. Он представляет собой объединение технологий водородной энергетики, создание сверхпроводящих материалов и материалов с заданными свойствами, а также производство карбонового волокна.По словам ученого, инициатором "Долины зеленых технологий" выступил Институт материаловедения. Эту инициативу также поддержали и другие узбекские научные учреждения. Среди зарубежных научных партнеров проекта Дрезденский технический университет, Университет Дармштадт, Корейский институт промышленных технологий, а также НИИ химии силикатов И. Гребенщикова РАН.Он также добавил, что учеными института разработаны селективно поглощающие композиционные покрытия. Как известно, какой бы предмет не нагрелся под солнечными лучами, его температура не поднимется выше 100 градусов. Это связано с тем, что предмет поглощает солнечное излучение и отдает его в виде тепла. Как рассказал эксперт, разработанные ими покрытия позволяют хорошо поглощать солнечный спектр и максимально удерживать тепло. Представленные покрытия поглощают солнце на уровне 95%. Такая технология подходит для производства нагревателей воды, которые могут работать круглый год даже при минимальном свете солнечных лучей.Нужна, но не востребованаЕще одна очень полезная для солнечного Узбекистана разработка – антиотражающее покрытие для солнечных элементов, в частности, на основе оксида алюминия и оксида кремния. Оно позволило разработчикам уменьшить отражение солнца до 3,5% при обычном показателе в два раза выше."Мы нанесли его на солнечный элемент и увидели, что эффективность возросла на 8%. В области развития солнечной энергетики — это существенный показатель. К сожалению, в Узбекистане нет производства солнечных элементов, поэтому наша разработка не востребована. Сегодня в республике разработана технология получения солнечного кремния, но пока нет промышленного производства. После того как запустится этот процесс, следующим этапом должно стать производство солнечных элементов. Вот тогда нашу технологию ждет успех", - рассказал Султан Сулейманов.В рамках государственной научно-технической программы ученым также разработан проект по энергосберегающему покрытию для стекол, которое летом пропускает свет и отражает тепло. Это, прежде всего, позволит зданиям из стекла сохранять прохладу и не перегреваться, а зимой удерживать тепло внутри помещения. Проект предложен соответствующим ведомствам три года назад и пока обратной связи не поступало.Еще одну востребованную для региона разработку предложил научный сотрудник Института материаловедения Владимир Ермаков. Это нанокомпозитная пленка для теплиц. Ее уже успешно применяют фермеры по всей республике.Он также добавил, что композит в отличие от обычной полиэтиленовой пленки не запотевает, так как керамический слой нагревается до более высоких температур и препятствует образованию конденсата.Испытания по выращиванию томатов в теплично-парниковых хозяйствах показали, что период цветения, в данном случае помидоров, сократился в 1,3 раза. Урожайность с каждого куста составила в среднем 7-8 кг, тогда как в теплицах под штатным стеклом и обычной пленкой (без керамики), она доходила максимум до 4 кг."Это открывает широкие возможности для практического использования трехслойного композита с каскадным преобразованием в парниках, теплицах, водонагревателях и воздухонагревателях", - отметил ученый.Им же разработаны установки для эффективной сушки фруктов и овощей с использованием излучателей покрытых функциональной керамикой. Как рассказал Владимир Ермаков, такие фрукты и овощи не нуждаются в предварительной обработке серой или другими химикатами для продления срока хранения. При этом они не теряют полезных свойств. Технология позволяет значительно сократить расход энергии и время сушки – от нескольких минут до нескольких часов.Ученые – не производителиФото-тепловая батарея мощностью 340 Вт разработана учеными физико-технического института. С учетом регулярных перебоев с электричеством в регионах Узбекистана установка очень пригодится в хозяйстве сельским жителям. Батарея гарантирует доступ к электричеству и горячей воде круглогодично. Как говорят разработчики, комбинированная установка не имеет зарубежных аналогов и адаптирована к климатическим условиям сельских регионов страны.В институте ядерной физики АН на базе ядерного реактора ВВР-СМ впервые разработана и создана универсальная установка нейтронной радиографии и томографии. Она позволяет проводить исследования внутреннего строения объектов физики, химии, материаловедения, геологии, биологии, археологии и палеонтологии. Установку можно использовать для выявления дефектов продукции автомобильной, нефтегазовой, строительной, металлургической и электротехнической промышленности.Инфракрасные излучатели для полимеризации лаков и красок защищают рабочую поверхность в условиях агрессивной среды, в частности, от коррозии. Промышленные испытания, проведенные в кислотном цеху Медной обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината, показали, что стойкость эпоксидной краски к кислоте увеличена в 8 раз. Проверка свойств веществ также проведена на немецких предприятиях AUDI, BMW, VOLKSWAGEN и других. Разработка уже применяется для покраски различного автотранспорта. В ходе выставки лаками и красками заинтересовались местные производители шифера.Если исследованиями и разработками ученые занимаются постоянно, и на все это есть спрос, то дело до промышленного производства практически не доходит. Как признаются ученые, заказчики в лице предпринимателей и компаний хотят получить сразу готовый продукт. Мало кто задумывается о том, что ученые – это разработчики, а не производители. Чтобы вывести разработку на рынок, необходимо наладить производство. По словам участников выставки, сегодня, к сожалению, многие предпочитают купить готовый продукт у иностранного производителя по высокой цене, чем инвестировать в местное производство и покупать уже более дешевый, но не менее качественный продукт. А зачастую уникальный, которому еще нет аналогов.Институт материаловедения – одно из уникальнейших мест в мире. Таким его делает гелиокомплекс "Большая солнечная печь" (БСП), расположенный в 45 км от Ташкента в предгорьях Тянь-Шаня на высоте 1100 м над уровнем моря. Это сложный оптико-механический комплекс, состоящий из гелиостатного поля и параболоидного концентратора. Основная задача поля – направление солнечных лучей в концентратор. Площадь отражающей поверхности – 1840 кв. м, высота и ширина – 47 м. Температура в фокусе превышает 3000 градусов по Цельсию.В мире таких печей две. Первая построена во Франции, вторая запущена в 1987 году в Узбекистане.БСП используется для переработки техногенных отходов АГМК. Кроме того, на БСП в партнерстве с Российским институтом авиационных материалов проводятся испытания теплозащитных композитных материалов. В частности, есть возможность проводить тестовую проверку обшивки корпусов космических кораблей и самолетов в условиях, приближенных к реальным – при критически высокой температуре. Удается получить уникальные данные, поскольку исследования поведения подобных материалов при высокоэнергетическом воздействии в настоящее время проводят либо в стационарных тепловых агрегатах, либо в исследовательских установках.

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

академия наук узбекистана, разработка, узбекские ученые