https://uz.sputniknews.ru/20211110/aziz-abduxakimov-v-tsa-uvelichivaetsya-chastota-i-geografiya-pylnyx-bur-21288249.html

Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь

Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь

По словам вице-премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова, в центральноазиатском регионе климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире из-за катастрофы Аральского моря.

2021-11-10T09:41+0500

2021-11-10T09:41+0500

2021-11-10T09:54+0500

общество

саммит

экология

азиз абдухакимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/05/21232935_238:318:2398:1533_1920x0_80_0_0_7df58a41bc4b1384a2a3cb31c7c63d84.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Центральной Азии увеличена частота и география пыльных бурь, а также усугублена деградация земель и сокращены водные ресурсы, заявил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов в рамках выступления на климатическом саммите ООН в Глазго.По его словам, в центральноазиатском регионе климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире из-за катастрофы Аральского моря.В связи с этим в стране ежегодно будут высаживать 200 млн саженцев. К 2030 году вдвое повысится энергоэффективность экономики, а доля возобновляемой энергии составит не менее 25%, добавил спикер.Как сообщил Абдухакимов, Узбекистан также приветствует договоренности "Большой двадцатки" об интегрировании сбалансированной и эффективной Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.Кроме того, на региональном уровне Узбекистан вместе с партнерами из стран ЦА направит усилия на борьбу с засухой и дефицитом воды, смягчение последствий трагедии Аральского моря. Для обсуждения приоритетов международной экологической политики Абдухакимов предложил проведение в Узбекистане в 2023 году 6-й Ассамблеи ООН по окружающей среде на высоком уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20211108/kogda-tashkent-ochistitsya-ot-pyli-21258948.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саммит, экология, азиз абдухакимов