https://uz.sputniknews.ru/20211110/aziz-abduxakimov-v-tsa-uvelichivaetsya-chastota-i-geografiya-pylnyx-bur-21288249.html
Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь
Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь
По словам вице-премьера Узбекистана Азиза Абдухакимова, в центральноазиатском регионе климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире из-за катастрофы Аральского моря.
2021-11-10T09:41+0500
2021-11-10T09:41+0500
2021-11-10T09:54+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Центральной Азии увеличена частота и география пыльных бурь, а также усугублена деградация земель и сокращены водные ресурсы, заявил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов в рамках выступления на климатическом саммите ООН в Глазго.По его словам, в центральноазиатском регионе климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире из-за катастрофы Аральского моря.В связи с этим в стране ежегодно будут высаживать 200 млн саженцев. К 2030 году вдвое повысится энергоэффективность экономики, а доля возобновляемой энергии составит не менее 25%, добавил спикер.Как сообщил Абдухакимов, Узбекистан также приветствует договоренности "Большой двадцатки" об интегрировании сбалансированной и эффективной Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.Кроме того, на региональном уровне Узбекистан вместе с партнерами из стран ЦА направит усилия на борьбу с засухой и дефицитом воды, смягчение последствий трагедии Аральского моря. Для обсуждения приоритетов международной экологической политики Абдухакимов предложил проведение в Узбекистане в 2023 году 6-й Ассамблеи ООН по окружающей среде на высоком уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kogda-tashkent-ochistitsya-ot-pyli-21258948.html
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саммит, экология, азиз абдухакимов
Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь
09:41 10.11.2021 (обновлено: 09:54 10.11.2021)
На региональном уровне Узбекистан вместе с партнерами из стран Центральной Азии направит усилия на борьбу с засухой и дефицитом воды, а также смягчение последствий трагедии Аральского моря.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
В Центральной Азии увеличена частота и география пыльных бурь, а также усугублена деградация земель и сокращены водные ресурсы, заявил
вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов в рамках выступления на климатическом саммите ООН в Глазго.
По его словам, в центральноазиатском регионе климатические изменения происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире из-за катастрофы Аральского моря.
"Глубоко осознавая все эти процессы, Узбекистан уделяет самое серьезное внимание продвижению вопросов "зелёной" повестки, сохранению экологии и биоразнообразия, бережному использованию природных ресурсов".
Азиз Абдухакимов
Вице-премьер Узбекистана
В связи с этим в стране ежегодно будут высаживать 200 млн саженцев. К 2030 году вдвое повысится энергоэффективность экономики, а доля возобновляемой энергии составит не менее 25%, добавил спикер.
Как сообщил Абдухакимов, Узбекистан также приветствует договоренности "Большой двадцатки" об интегрировании сбалансированной и эффективной Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.
Кроме того, на региональном уровне Узбекистан вместе с партнерами из стран ЦА направит усилия на борьбу с засухой и дефицитом воды, смягчение последствий трагедии Аральского моря.
Для обсуждения приоритетов международной экологической политики Абдухакимов предложил проведение в Узбекистане в 2023 году 6-й Ассамблеи ООН по окружающей среде на высоком уровне.