https://uz.sputniknews.ru/20211108/kogda-tashkent-ochistitsya-ot-pyli-21258948.html
Ташкент "очищается" от пыли
Ташкент "очищается" от пыли
Ранее столичные власти принялись "отмывать" Ташкент после пыльно-песчаной бури. Стихия накрыла республику на днях. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-08T14:31+0500
2021-11-08T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики сообщили о состоянии воздуха в Ташкенте. Ситуация постепенно нормализуется, концентрация пыли и песка снижается.Показатели уже близки к норме.Ранее столичный хокимият начал "отмывать" Ташкент от пыли.Напомним, что на днях Узбекистан охватила пыльно-песчаная буря. Стихия накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.Аномальная погода также наблюдалась в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы. В первые дни уровень загрязнения воздуха превысил норму в 30 раз. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.В Минздраве поспешили дать гражданам несколько рекомендаций, как пережить бурю и сохранить здоровье.По данным синоптиков, за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в Узбекистане впервые.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
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ташкент, стихия
Ташкент "очищается" от пыли
14:31 08.11.2021 (обновлено: 15:28 08.11.2021)
Ранее столичные власти принялись "отмывать" Ташкент после пыльно-песчаной бури. Стихия накрыла республику на днях.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики сообщили о состоянии воздуха в Ташкенте. Ситуация постепенно нормализуется, концентрация пыли и песка снижается.
Показатели уже близки к норме.
"Загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте... по результатам мониторинга 8 ноября на 11.00 не превышает предельно допустимых значений", — сообщили в Узгидромете.
Ранее столичный хокимият начал
"отмывать" Ташкент от пыли.
Напомним, что на днях Узбекистан охватила пыльно-песчаная буря. Стихия накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.
Аномальная погода также наблюдалась в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.
По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.
В первые дни уровень загрязнения воздуха превысил норму в 30 раз. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.
В Минздраве поспешили дать
гражданам несколько рекомендаций, как пережить бурю и сохранить здоровье.
По данным синоптиков, за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в Узбекистане впервые.