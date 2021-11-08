https://uz.sputniknews.ru/20211108/kogda-tashkent-ochistitsya-ot-pyli-21258948.html

Ташкент "очищается" от пыли

Ташкент "очищается" от пыли

Ранее столичные власти принялись "отмывать" Ташкент после пыльно-песчаной бури. Стихия накрыла республику на днях. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-08T14:31+0500

2021-11-08T14:31+0500

2021-11-08T15:28+0500

общество

ташкент

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21259908_468:543:1020:853_1920x0_80_0_0_5cc37ce73621eb7dc5a5d7119b55cd9e.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Синоптики сообщили о состоянии воздуха в Ташкенте. Ситуация постепенно нормализуется, концентрация пыли и песка снижается.Показатели уже близки к норме.Ранее столичный хокимият начал "отмывать" Ташкент от пыли.Напомним, что на днях Узбекистан охватила пыльно-песчаная буря. Стихия накрыла Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.Аномальная погода также наблюдалась в южных областях Казахстана и ряде регионов Таджикистана.По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы. В первые дни уровень загрязнения воздуха превысил норму в 30 раз. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте вовсе до 200 метров.В Минздраве поспешили дать гражданам несколько рекомендаций, как пережить бурю и сохранить здоровье.По данным синоптиков, за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в Узбекистане впервые.

https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, стихия