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Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения
Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения
Юлдуз Хамидовой исполнилось 57 лет. Артистка уже принимает поздравления в Instagram от родных и поклонников
2021-11-10T14:27+0500
2021-11-10T14:28+0500
культура
актриса
узбекистанка
день рождения
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Хамидова отмечает день рождения - ей исполнилось 57 лет, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актриса опубликовала сторис в Instagram, как проходит ее торжественное мероприятие. Она весь день принимает поздравления от родных и близких.Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт В 1989 году и практически сразу же стала работать на киностудии "Узбекфильм". За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах. Фильмография Юлдуз Хамидовой включает в себя следующие популярные картины: "Тангалик болалар", "Ёдгор", "Согдиёна", "Чавандоз", "Фарод", "Армон", "Шабнам", "Джаноб хеч ким", "Маджрух", "Хур киз", "Шаддод киз", Хас сыграла уникальные роли в таких фильмах, как "Обманутая женщина", "Афганец", "Хазон", "Общие судьбы", "Севгинатор", "Фериде", "Счастье", "Человек на вокзале".
https://uz.sputniknews.ru/20210604/narodnaya-artistka-uzbekistana-naimaxon-pulatova-otmechaet-den-rojdeniya-19095817.html
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актриса, узбекистанка, день рождения

Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения

14:27 10.11.2021 (обновлено: 14:28 10.11.2021)
© Агентство кинематографии УзбекистанаЮлдуз Хамидова
Юлдуз Хамидова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Агентство кинематографии Узбекистана
За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Хамидова отмечает день рождения - ей исполнилось 57 лет, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Актриса опубликовала сторис в Instagram, как проходит ее торжественное мероприятие. Она весь день принимает поздравления от родных и близких.
Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт В 1989 году и практически сразу же стала работать на киностудии "Узбекфильм".
За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах.
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Фильмография Юлдуз Хамидовой включает в себя следующие популярные картины: "Тангалик болалар", "Ёдгор", "Согдиёна", "Чавандоз", "Фарод", "Армон", "Шабнам", "Джаноб хеч ким", "Маджрух", "Хур киз", "Шаддод киз", Хас сыграла уникальные роли в таких фильмах, как "Обманутая женщина", "Афганец", "Хазон", "Общие судьбы", "Севгинатор", "Фериде", "Счастье", "Человек на вокзале".
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