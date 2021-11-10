Культура
Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения
14:27 10.11.2021 (обновлено: 14:28 10.11.2021)
За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Хамидова отмечает день рождения - ей исполнилось 57 лет, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Актриса опубликовала сторис в Instagram, как проходит ее торжественное мероприятие. Она весь день принимает поздравления от родных и близких.
Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт В 1989 году и практически сразу же стала работать на киностудии "Узбекфильм".
За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах.
Фильмография Юлдуз Хамидовой включает в себя следующие популярные картины: "Тангалик болалар", "Ёдгор", "Согдиёна", "Чавандоз", "Фарод", "Армон", "Шабнам", "Джаноб хеч ким", "Маджрух", "Хур киз", "Шаддод киз", Хас сыграла уникальные роли в таких фильмах, как "Обманутая женщина", "Афганец", "Хазон", "Общие судьбы", "Севгинатор", "Фериде", "Счастье", "Человек на вокзале".