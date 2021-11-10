https://uz.sputniknews.ru/20211110/izvestnaya-uzbekskaya-aktrisa-yulduz-xamidova-otmechaet-den-rojdeniya-21292692.html

Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения

Известная узбекская актриса Юлдуз Хамидова отмечает день рождения

Юлдуз Хамидовой исполнилось 57 лет. Артистка уже принимает поздравления в Instagram от родных и поклонников

2021-11-10T14:27+0500

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культура

актриса

узбекистанка

день рождения

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Хамидова отмечает день рождения - ей исполнилось 57 лет, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актриса опубликовала сторис в Instagram, как проходит ее торжественное мероприятие. Она весь день принимает поздравления от родных и близких.Она окончила Ташкентский театрально-художественный институт В 1989 году и практически сразу же стала работать на киностудии "Узбекфильм". За свою творческую карьеру актрисе удалось исполнить роли разноплановых персонажей в популярных кинофильмах. Фильмография Юлдуз Хамидовой включает в себя следующие популярные картины: "Тангалик болалар", "Ёдгор", "Согдиёна", "Чавандоз", "Фарод", "Армон", "Шабнам", "Джаноб хеч ким", "Маджрух", "Хур киз", "Шаддод киз", Хас сыграла уникальные роли в таких фильмах, как "Обманутая женщина", "Афганец", "Хазон", "Общие судьбы", "Севгинатор", "Фериде", "Счастье", "Человек на вокзале".

https://uz.sputniknews.ru/20210604/narodnaya-artistka-uzbekistana-naimaxon-pulatova-otmechaet-den-rojdeniya-19095817.html

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актриса, узбекистанка, день рождения