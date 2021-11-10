https://uz.sputniknews.ru/20211110/mir-vylechit-ot-koronavirusa-21281000.html

"Мир" вылечит от коронавируса

"Мир" вылечит от коронавируса

Россия скоро зарегистрирует лекарство от Covid-19

2021-11-10T07:00+0500

2021-11-10T07:00+0500

2021-11-10T07:00+0500

россия

лекарство

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России завершает вторую фазу клинических испытаний лекарства от коронавируса "МИР 19", сообщает РИА Новости.По словам руководителя ведомства Вероники Скворцовой, агентство подало документы на регистрацию препарата, процесс регистрации должен завершиться не позднее декабря.По словам разработчиков, это не вакцина от COVID-19, а ингаляционное лекарство без побочных эффектов. "МИР 19" состоит из двух компонентов: действующего агента – малых интерферирущих РНК – и пептида носителя. Он действует на участок генома коронавируса и не дает вирусу размножаться.Как отмечают в Минздраве России, самым надежным средством защиты от коронавируса остается вакцинация. По данным ведомства, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее большинство пациентов в больницах – непривитые.О разработке препаратов для специфического лечения коронавируса также объявили американские компании Pfizer и Gilead Sciences и британская Merck.

https://uz.sputniknews.ru/20211109/rasxody-iz-gosbyudjeta-na-zdravooxranenie-sostavlyayut-31-k-vvp-21267640.html

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лекарство, коронавирус covid-19