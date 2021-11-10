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Раскрыто количество жителей Узбекистана, уехавших на работу в Россию
Раскрыто количество жителей Узбекистана, уехавших на работу в Россию
Всего за этот год на работу за рубеж по контрактам выехали 91 958 соотечественников.
2021-11-10T08:27+0500
2021-11-10T08:29+0500
общество
мигранты
работа
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Более 84,5 тысячи граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию.Также 6197 соотечественников получили работу в Казахстане, 1174 — в Южной Корее, еще 13 — в других странах. Всего за десять месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам выехали 91 958 узбекистанцев.Пилотный набор узбекских рабочихВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения страны. При этом 1,1 миллиона сограждан работали в России.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/skolko-budut-poluchat-uzbekskie-migranty-na-stroykax-rossii-21221597.html
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мигранты, работа

Раскрыто количество жителей Узбекистана, уехавших на работу в Россию

08:27 10.11.2021 (обновлено: 08:29 10.11.2021)
© Sputnik / Vladimir SergeevМужчина на велосипеде на фоне заката в Москве
Мужчина на велосипеде на фоне заката в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Vladimir Sergeev
Всего за этот год на работу за рубеж по контрактам выехали 91 958 узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Более 84,5 тысячи граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию.
"В результате переговоров с работодателями за десять месяцев текущего года осуществлен организованный набор и отправка на работу в РФ 84 574 граждан Узбекистана", — сообщили в Агентстве по внешней миграции Узбекистана.
Также 6197 соотечественников получили работу в Казахстане, 1174 — в Южной Корее, еще 13 — в других странах.
Всего за десять месяцев этого года на работу за рубеж по контрактам выехали 91 958 узбекистанцев.

Пилотный набор узбекских рабочих

В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения страны.
При этом 1,1 миллиона сограждан работали в России.
Банкноты номиналом 1000 рублей - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
Общество
Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России?
4 ноября, 10:58
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