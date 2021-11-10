https://uz.sputniknews.ru/20211110/ryazanskiy-gubernator-priexal-v-tashkent-21291099.html
Рязанский губернатор приехал в Ташкент
Рязанский губернатор приехал в Ташкент
В аэропорту делегацию встретил заместитель хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев.
2021-11-10T11:27+0500
2021-11-10T11:27+0500
2021-11-10T11:27+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Делегация Рязанской области прибыла в Ташкент. Возглавляет делегацию областной губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба хокимията города Ташкента в своем Telegram-канале.В столичном аэропорту гостей встретил заместитель хокима города Фуркат Махмудходжаев.Ожидается, что рязанская бизнес-миссия познакомится с ташкентскими предпринимателями и обсудит расширение внешнеэкономического сотрудничества.На это же время власти Рязани планировали открытие второго мобильного B2B шоу-рума, где свою продукцию представят 56 рязанских компаний. Такие планы озвучил в конце октября глава Корпорации развития области Артем Никитин на открытии выставки UzStroyExpo в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/rf-i-uzbekistan-obmenyayutsya-opytom-dlya-formirovaniya-investreytinga-regionov-21266495.html
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рязань, ташкент
Рязанский губернатор приехал в Ташкент
В аэропорту делегацию встретил заместитель хокима Ташкента Фуркат Махмудходжаев.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
Делегация Рязанской области прибыла в Ташкент. Возглавляет делегацию областной губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба хокимията города Ташкента в своем Telegram-канале
.
В столичном аэропорту гостей встретил заместитель хокима города Фуркат Махмудходжаев.
Ожидается, что рязанская бизнес-миссия познакомится с ташкентскими предпринимателями и обсудит расширение внешнеэкономического сотрудничества.
На это же время власти Рязани планировали открытие второго мобильного B2B шоу-рума, где свою продукцию представят 56 рязанских компаний. Такие планы озвучил в конце октября глава Корпорации развития области Артем Никитин на открытии выставки UzStroyExpo в Ташкенте.