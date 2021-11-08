https://uz.sputniknews.ru/20211108/rf-i-uzbekistan-obmenyayutsya-opytom-dlya-formirovaniya-investreytinga-regionov-21266495.html
РФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов
РФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов
Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды, и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".
2021-11-08T22:05+0500
2021-11-08T22:05+0500
2021-11-08T22:12+0500
экономика
узбекистан
рейтинг
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Руководители ведомств, ответственных за стратегическое развитие Узбекистана и России, Лазиз Кудратов и Светлана Чупшева договорились разработать рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегического развития республики. Такое решение, по мнению участников дискуссии, позволит объективно оценить эффективность работы органов власти на местах по улучшению условий ведения бизнеса в регионах. В расчет будут браться законодательная база, эффективность институтов по стимулированию бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также уровень поддержки малого сектора экономики.Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".Стороны договорились также о подготовке плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/fitch-podtverdilo-reyting-uzbekistana-na-urovne-bb--so-stabilnym-prognozom-20856375.html
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узбекистан, рейтинг, инвестиции
РФ и Узбекистан обменяются опытом для формирования инвестрейтинга регионов
22:05 08.11.2021 (обновлено: 22:12 08.11.2021)
Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Руководители ведомств, ответственных за стратегическое развитие Узбекистана и России, Лазиз Кудратов и Светлана Чупшева договорились разработать рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Об этом сообщили
в пресс-службе Агентства стратегического развития республики.
Такое решение, по мнению участников дискуссии, позволит объективно оценить эффективность работы органов власти на местах по улучшению условий ведения бизнеса в регионах. В расчет будут браться законодательная база, эффективность институтов по стимулированию бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также уровень поддержки малого сектора экономики.
Реальные показатели, отраженные в рейтинге, позволят оптимизировать работу по развитию инвестиционного климата и деловой среды и помогут выявить "лидеров" и "отстающих".
Стороны договорились также о подготовке плана совместных мероприятий по развитию сотрудничества.